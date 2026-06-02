Chết lặng khi chồng xin ly hôn sau 10 năm chung sống để quay lại với người yêu cũ

Thứ ba, 08:52 02/06/2026 | Tâm sự

Khi người yêu cũ của chồng bất ngờ ly hôn, anh thú nhận chưa từng quên cô ấy và xin tôi cho anh cơ hội được sống thật với cảm xúc của mình.

10 năm trước, khi đến với chồng, tôi biết mình không phải người phụ nữ đầu tiên trong tim anh. Khi ấy, chồng tôi vừa trải qua cú sốc tình cảm, người con gái anh yêu nhiều năm phản bội anh. Trong lúc đau khổ nhất, anh tìm đến tôi để sẻ chia. 

Chúng tôi dần thân nhau từ những lần trò chuyện kéo dài mà phần lớn câu chuyện đều xoay quanh nỗi đau của anh.

Lúc đó, anh không giấu việc còn nặng lòng với người cũ và thừa nhận bản thân chưa thể quên được mối tình nhiều năm. Rồi chúng tôi đến với nhau nhưng không phải là tình yêu quá sâu đậm. Chuyện cưới xin diễn ra nhanh hơn dự tính khi tôi lỡ mang thai.

Chồng thú nhận suốt nhiều năm qua vẫn chưa thể quên người cũ. (Ảnh minh hoạ: AI)

Tôi kết hôn với niềm tin rằng chỉ cần sống tử tế, cùng nhau vun vén thì chồng sẽ toàn tâm toàn ý cho gia đình. Mười năm trôi qua, chúng tôi có với nhau hai con. Gia đình nhỏ đủ đầy, không quá áp lực cơm áo gạo tiền vì cả hai đều có công việc kinh doanh riêng. Chồng tôi là người có trách nhiệm, chăm chỉ làm ăn, quan tâm đến con cái.

Bạn bè và người thân ai cũng nói gia đình chúng tôi hạnh phúc viên mãn. Nhưng tôi luôn cảm thấy giữa chúng tôi tồn tại một khoảng cách vô hình. Chồng sống khá trầm lặng, ít chia sẻ cảm xúc, có những lúc ngồi một mình rất lâu. 

Tôi cũng vài lần bắt gặp anh mở facebook người cũ, nhưng rồi lại tự an ủi là ai cũng có quá khứ nên để anh được thoải mái.

Tôi chọn cách tin vào hiện tại thay vì ghen với quá khứ của chồng. Nhưng gần đây, người yêu cũ của chồng ly hôn thì mọi thứ thay đổi hẳn. 

Chồng tôi trở nên suy nghĩ nhiều hơn, thường xuyên im lặng và mất tập trung, không khí trong nhà có lúc nặng nề đến khó hiểu.

Một buổi tối, anh chủ động nói chuyện với tôi và thú nhận rằng suốt nhiều năm qua vẫn chưa thể quên người cũ. Việc cô ấy trở lại cuộc sống độc thân khiến anh muốn cho bản thân một cơ hội đối diện với cảm xúc thật.

Nghe những lời ấy thốt ra từ chồng mình, tôi chết lặng. Hoá ra sau từng ấy năm chung sống, tôi vẫn không có chỗ đứng trong trái tim người đàn ông đầu ấp tay gối. 

Tôi bắt đầu nhớ lại rất nhiều chuyện cũ, những lần chồng lặng người vô cớ, những khoảng trống cảm xúc tôi từng cố làm ngơ, nhưng thực ra tất cả đều có nguyên do.

Tôi thực sự hoang mang không biết mình phải làm gì lúc này. Tôi cố giữ một người đàn ông không còn toàn tâm toàn ý với gia đình liệu có ý nghĩa gì? Nhưng nếu buông bỏ cuộc hôn nhân kéo dài 10 năm để hai con không có bố là điều quá khó khăn, tôi chưa bao giờ nghĩ đến.

Tiểu Vy/VOV.VN (ghi)
Tâm sự - 14 giờ trước

GĐXH - Nghe các con nói, cụ M. mắt ướt đẫm, bàn tay nắm chặt lại. Cụ yếu đến mức không nói nổi lời nào. Nhưng tôi biết, lòng cụ đau như cắt từng khúc ruột.

Tâm sự - 1 ngày trước

Trong lúc phụ chị dâu chuẩn bị bữa trưa, tôi mở tủ lạnh lấy chai nước thì giật mình.

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Sau khi bản di chúc được công bố, chị Ngần vẫn ngồi im, không tranh cãi, không đòi hỏi cũng không khóc. Chỉ lặng lẽ nhìn xuống đôi bàn tay đã chai sần của mình.

Tâm sự - 2 ngày trước

Chọn tự lái xe thay vì đi máy bay, tôi tiết kiệm tầm chục triệu đồng nhưng cả nhà đều thất vọng vì chuyến đi hành xác, thời gian để khám phá, hưởng thụ bị rút ngắn.

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Sau nhiều năm dành tất cả những gì mình có, kể cả khoản lương hưu ít ỏi mỗi tháng, tôi nhận ra rằng sự hy sinh quá mức lại khiến bản thân trở thành người thiệt thòi nhất.

Tâm sự - 3 ngày trước

Tôi thấy chị tôi tỉnh táo, kiêu ngạo ở đâu ý, đến khi va vấp thực tế rồi mới thấy chị ngây thơ, dễ bị lừa biết bao.

Tâm sự - 3 ngày trước

Năm nào nghỉ hè các con tôi cũng về quê cho ông bà vui, thế nhưng năm nay chị dâu lại lấy cớ bọn trẻ đã lớn, yêu cầu đóng phí sinh hoạt 1 triệu đồng/tháng.

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH – Sau rất nhiều đêm mất ngủ, tôi quyết định đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão với mong muốn ông bà được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Sau 5 tháng lần lượt sống cùng 2 con trai, tôi cho rằng tuổi già cô đơn còn đáng sợ hơn thiếu thốn vật chất.

Tâm sự

GĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...

Tâm sự
Tâm sự
Tâm sự
CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

