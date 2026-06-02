Chết lặng khi chồng xin ly hôn sau 10 năm chung sống để quay lại với người yêu cũ

10 năm trước, khi đến với chồng, tôi biết mình không phải người phụ nữ đầu tiên trong tim anh. Khi ấy, chồng tôi vừa trải qua cú sốc tình cảm, người con gái anh yêu nhiều năm phản bội anh. Trong lúc đau khổ nhất, anh tìm đến tôi để sẻ chia.

Chúng tôi dần thân nhau từ những lần trò chuyện kéo dài mà phần lớn câu chuyện đều xoay quanh nỗi đau của anh.

Lúc đó, anh không giấu việc còn nặng lòng với người cũ và thừa nhận bản thân chưa thể quên được mối tình nhiều năm. Rồi chúng tôi đến với nhau nhưng không phải là tình yêu quá sâu đậm. Chuyện cưới xin diễn ra nhanh hơn dự tính khi tôi lỡ mang thai.

Tôi kết hôn với niềm tin rằng chỉ cần sống tử tế, cùng nhau vun vén thì chồng sẽ toàn tâm toàn ý cho gia đình. Mười năm trôi qua, chúng tôi có với nhau hai con. Gia đình nhỏ đủ đầy, không quá áp lực cơm áo gạo tiền vì cả hai đều có công việc kinh doanh riêng. Chồng tôi là người có trách nhiệm, chăm chỉ làm ăn, quan tâm đến con cái.

Bạn bè và người thân ai cũng nói gia đình chúng tôi hạnh phúc viên mãn. Nhưng tôi luôn cảm thấy giữa chúng tôi tồn tại một khoảng cách vô hình. Chồng sống khá trầm lặng, ít chia sẻ cảm xúc, có những lúc ngồi một mình rất lâu.

Tôi cũng vài lần bắt gặp anh mở facebook người cũ, nhưng rồi lại tự an ủi là ai cũng có quá khứ nên để anh được thoải mái.

Tôi chọn cách tin vào hiện tại thay vì ghen với quá khứ của chồng. Nhưng gần đây, người yêu cũ của chồng ly hôn thì mọi thứ thay đổi hẳn.

Chồng tôi trở nên suy nghĩ nhiều hơn, thường xuyên im lặng và mất tập trung, không khí trong nhà có lúc nặng nề đến khó hiểu.

Một buổi tối, anh chủ động nói chuyện với tôi và thú nhận rằng suốt nhiều năm qua vẫn chưa thể quên người cũ. Việc cô ấy trở lại cuộc sống độc thân khiến anh muốn cho bản thân một cơ hội đối diện với cảm xúc thật.

Nghe những lời ấy thốt ra từ chồng mình, tôi chết lặng. Hoá ra sau từng ấy năm chung sống, tôi vẫn không có chỗ đứng trong trái tim người đàn ông đầu ấp tay gối.

Tôi bắt đầu nhớ lại rất nhiều chuyện cũ, những lần chồng lặng người vô cớ, những khoảng trống cảm xúc tôi từng cố làm ngơ, nhưng thực ra tất cả đều có nguyên do.

Tôi thực sự hoang mang không biết mình phải làm gì lúc này. Tôi cố giữ một người đàn ông không còn toàn tâm toàn ý với gia đình liệu có ý nghĩa gì? Nhưng nếu buông bỏ cuộc hôn nhân kéo dài 10 năm để hai con không có bố là điều quá khó khăn, tôi chưa bao giờ nghĩ đến.