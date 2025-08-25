Quân đội chuẩn bị 5 máy bay và 15 tấn lương khô, thịt hộp cứu trợ miền Trung
Bộ Quốc phòng chỉ đạo lực lượng Không quân chuẩn bị 5 máy bay; xuất cấp 13 tấn lương khô và 2 tấn thịt hộp cho Quân khu 4 để sẵn sàng giúp các địa phương hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của bão số 5 khi có yêu cầu.
Tối 25/8, Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cho biết, ứng phó với bão số 5 (bão Kajiki), Bộ Quốc phòng duy trì hơn 346 nghìn bộ đội, dân quân và 8.200 phương tiện các loại, gồm: 5.061 ô tô; hơn 2.500 tàu, xuồng, ca nô; 623 xe đặc chủng và 5 máy bay. Riêng trên địa bàn Quân khu 4, lực lượng được huy động gần 117 nghìn bộ đội, dân quân và 1.213 phương tiện các loại.
Bộ Quốc phòng cũng chỉ đạo xuất cấp 13 tấn lương khô và 2 tấn thịt hộp cho Quân khu 4 để sẵn sàng giúp các địa phương hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của bão số 5 khi có yêu cầu.
Cùng với đó, Bộ Quốc phòng chỉ đạo Quân khu 4 điều động gần 7.100 bộ đội và dân quân phối hợp với chính quyền các địa phương triển khai công tác ứng phó bão số 5 theo phương châm “4 tại chỗ” tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế.
Các lực lượng Quân đội cũng đã tham gia di dời 14.704 hộ, 728 lều, chòi/43.861 nhân khẩu đến nơi an toàn, tại các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị; đồng thời kêu gọi 23.275 tàu, thuyền với 76.884 lao động vào nơi tránh trú an toàn.
Trong ngày 25/8, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam có công điện yêu cầu Quân khu 3 và Quân khu 4 tiếp tục chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với các địa phương quyết liệt triển khai các biện pháp ứng phó khắc phục hậu quả do bão gây ra, đặc biệt các khu vực trọng điểm về sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập úng và hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của nhà nước và nhân dân (bảo đảm an toàn tuyệt đối khi thực hiện nhiệm vụ).
Chủ động lực lượng, phương tiện kịp thời giúp nhân dân địa phương khắc phục nhanh nhất hậu quả thiên tai ngay sau bão, lũ để đảm bảo các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 và khai giảng năm học mới đảm bảo an toàn, vui tươi, ấm áp cho nhân dân.
Bộ Tổng tham mưu cũng chỉ đạo Quân chủng Phòng không - Không quân và Binh đoàn 18 sẵn sàng lực lượng, phương tiện thực hiện bay tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, vận chuyển hàng cứu trợ khi có lệnh của Bộ Quốc phòng.
Binh chủng Thông tin liên lạc chỉ đạo các đơn vị bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt cho thủ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo điều hành công tác cứu hộ, cứu nạn, đặc biệt là những khu vực bị chia cắt, cô lập do ảnh hưởng của bão và hoàn lưu bão gây ra.
Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội chủ động có các biện pháp bảo đảm thông tin tại các khu vực bị chia cắt, cô lập do ảnh hưởng của bão, mưa lũ, bảo đảm kết nối thông tin thông suốt giữa trung ương và địa phương.
Các Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Công nghiệp quốc phòng và Tổng cục 2 theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc quyền làm tốt công tác ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 5, mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất, đá, bảo đảm an toàn kho xưởng, nhà máy, vũ khí trang bị; bảo đảm tốt về hậu cần, kỹ thuật phục vụ công tác ứng phó thiên tai; chủ động phối hợp, xuất cấp và vận chuyển kịp thời vật tư, trang bị cứu hộ, cứu nạn giúp đỡ các địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả khi có tình huống xảy ra.
