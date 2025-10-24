Quán phở đêm đông kín khách ở phố cổ Hà Nội

Chủ quán Trần Bình Vượng cho biết quán phở gốc do mẹ anh mở từ năm 1990, đến đầu những năm 2000 phải đóng cửa vì kinh doanh khó khăn sau vụ "bánh phở ướp formol''. Sau đó, mẹ anh đổi sang bán mì vằn thắn. Tới năm 2021, anh Vượng mới nối lại nghề cũ của mẹ. "Phở đêm ở Hà Nội ít hàng ngon nhưng tôi tự tin quán mình là một trong những quán hàng đầu về chất lượng", anh nói, cho biết không ngại cạnh tranh kể cả bán ban ngày.