Quan tâm, nâng cao chất lượng cuộc sống cho phụ nữ giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh

Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) vừa có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố; các cơ sở y tế có cung cấp dịch vụ sản phụ khoa về việc truyền thông hưởng ứng Ngày Mãn kinh thế giới năm 2025.

Theo đó, ngày 18/10 hàng năm được Hiệp hội Mãn kinh thế giới lựa chọn là Ngày Mãn kinh thế giới nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về giai đoạn mãn kinh và những thách thức mà phụ nữ gặp phải; chia sẻ tiến bộ khoa học trong nghiên cứu, điều trị và chăm sóc sức khỏe phụ nữ trung niên; đồng thời khuyến khích đối thoại cởi mở giữa phụ nữ, cán bộ y tế, gia đình và cộng đồng về chủ đề này.

Theo Cục Bà mẹ và Trẻ em, năm nay, Ngày Mãn kinh thế giới với chủ đề "Y học lối sống" với thông điệp "Thay đổi lối sống để hỗ trợ hành trình mãn kinh của bạn", nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì lối sống lành mạnh trong bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần của phụ nữ ở giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh và hậu mãn kinh.

Theo số liệu thống kê, ở Việt Nam có khoảng 13 triệu phụ nữ trong độ tuổi tiền mãn kinh và mãn kinh (45-69 tuổi), phần lớn trong số họ là chủ gia đình và vẫn đang đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Sau mãn kinh, người phụ nữ còn sống thêm khoảng 20-30 năm nhưng phải đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe có thể xuất hiện ở thời gian này.

Do đó, việc chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống cho phụ nữ tuổi tiền mãn kinh, mãn kinh là một nội dung cần được ưu tiên trong giai đoạn hiện nay.

Hưởng ứng Ngày Mãn kinh thế giới năm 2025, Cục Bà mẹ và Trẻ em đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố, các cơ sở y tế có dịch vụ sản phụ khoa tăng cường các hoạt động truyền thông tư vấn kết hợp cung cấp dịch vụ hướng tới phụ nữ trong độ tuổi tiền mãn kinh, mãn kinh.

Cùng với đó, lồng ghép nội dung truyền thông, tư vấn, khám sức khỏe định kỳ, tầm soát bệnh lý liên quan đến mãn kinh trong các chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe người cao tuổi, phòng chống bệnh không lây nhiễm tại địa phương.

