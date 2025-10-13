Quan tâm, nâng cao chất lượng cuộc sống cho phụ nữ giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh
GĐXH – Theo các chuyên gia, sau mãn kinh, người phụ nữ còn sống thêm khoảng 20-30 năm nhưng phải đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe có thể xuất hiện ở thời gian này.
Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) vừa có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố; các cơ sở y tế có cung cấp dịch vụ sản phụ khoa về việc truyền thông hưởng ứng Ngày Mãn kinh thế giới năm 2025.
Theo đó, ngày 18/10 hàng năm được Hiệp hội Mãn kinh thế giới lựa chọn là Ngày Mãn kinh thế giới nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về giai đoạn mãn kinh và những thách thức mà phụ nữ gặp phải; chia sẻ tiến bộ khoa học trong nghiên cứu, điều trị và chăm sóc sức khỏe phụ nữ trung niên; đồng thời khuyến khích đối thoại cởi mở giữa phụ nữ, cán bộ y tế, gia đình và cộng đồng về chủ đề này.
Theo Cục Bà mẹ và Trẻ em, năm nay, Ngày Mãn kinh thế giới với chủ đề "Y học lối sống" với thông điệp "Thay đổi lối sống để hỗ trợ hành trình mãn kinh của bạn", nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì lối sống lành mạnh trong bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần của phụ nữ ở giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh và hậu mãn kinh.
Theo số liệu thống kê, ở Việt Nam có khoảng 13 triệu phụ nữ trong độ tuổi tiền mãn kinh và mãn kinh (45-69 tuổi), phần lớn trong số họ là chủ gia đình và vẫn đang đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Sau mãn kinh, người phụ nữ còn sống thêm khoảng 20-30 năm nhưng phải đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe có thể xuất hiện ở thời gian này.
Do đó, việc chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống cho phụ nữ tuổi tiền mãn kinh, mãn kinh là một nội dung cần được ưu tiên trong giai đoạn hiện nay.
Hưởng ứng Ngày Mãn kinh thế giới năm 2025, Cục Bà mẹ và Trẻ em đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố, các cơ sở y tế có dịch vụ sản phụ khoa tăng cường các hoạt động truyền thông tư vấn kết hợp cung cấp dịch vụ hướng tới phụ nữ trong độ tuổi tiền mãn kinh, mãn kinh.
Cùng với đó, lồng ghép nội dung truyền thông, tư vấn, khám sức khỏe định kỳ, tầm soát bệnh lý liên quan đến mãn kinh trong các chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe người cao tuổi, phòng chống bệnh không lây nhiễm tại địa phương.
Ngoài giảm cân, hạt chia còn có 7 lợi ích sức khỏe bất ngờDân số và phát triển - 1 ngày trước
Giàu chất xơ, omega-3 và khoáng chất, hạt chia được xem là ‘siêu thực phẩm’ nhỏ bé mang lại nhiều lợi ích lớn. Thêm hạt chia vào chế độ ăn hằng ngày có thể giúp cải thiện tim mạch, tiêu hóa, đường huyết và hỗ trợ kiểm soát cân nặng...
4 nguyên nhân phổ biến gây đau bụng sau sinh và cách khắc phục hiệu quảDân số và phát triển - 2 ngày trước
Đau bụng sau sinh không phải lúc nào cũng bất thường vì thời điểm này tử cung đang dần trở lại trạng thái bình thường. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, đau bụng có thể là dấu hiệu của một vấn đề tiềm ẩn...
Đầu tư cho trẻ em gái - vun đắp hạnh phúc gia đình, tương lai đất nướcDân số và phát triển - 4 ngày trước
GĐXH - Hưởng ứng Ngày Quốc tế Trẻ em gái 2025, ngành Y tế Nghệ An kêu gọi cộng đồng quan tâm hơn tới sức khỏe, giáo dục và an toàn của trẻ em gái để xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội tiến bộ và nền dân số phát triển bền vững.
U quái buồng trứng có trở thành ung thư không?Dân số và phát triển - 4 ngày trước
Từ trường hợp ca phẫu thuật cho một bệnh nhân trẻ bị u quái buồng trứng vừa qua tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, có nhiều người băn khoăn chưa rõ u quái buồng trứng là gì và có nguy cơ ung thư không?
Dấu hiệu nhận biết 5 loại bệnh phụ khoa thường gặpDân số và phát triển - 5 ngày trước
Các bệnh phụ khoa không chỉ gây ra những khó chịu, ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày mà còn có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm, thậm chí là vô sinh nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.
Biểu dương trẻ em gái chăm ngoan, học giỏi trong các gia đình tiêu biểu thực hiện tốt chính sách dân sốDân số và phát triển - 6 ngày trước
GĐXH – Sở Y tế Hà Nội vừa phối hợp với UBND phường Long Biên tổ chức Hội nghị biểu dương trẻ em gái chăm ngoan, học giỏi trong các gia đình tiêu biểu thực hiện tốt chính sách dân số nhân Ngày Quốc tế trẻ em gái (11/10).
6 thói quen đơn giản giúp trái tim khỏe mạnh mà không cần thuốcDân số và phát triển - 6 ngày trước
Bệnh tim mạch đang là ‘sát thủ thầm lặng’ gây tử vong hàng đầu trên toàn cầu, chiếm tới hơn 30% số ca tử vong. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể bảo vệ trái tim của mình mà không cần phụ thuộc vào thuốc. Chỉ với vài thay đổi nhỏ trong lối sống, nguy cơ mắc bệnh tim có thể giảm đi đáng kể.
10 tư thế yoga cần tránh khi bị huyết áp caoDân số và phát triển - 1 tuần trước
Tập yoga là giải pháp nhẹ nhàng, thư giãn, có tác dụng cải thiện sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên, cần tránh một số tư thế yoga nâng cao hoặc lộn ngược vì có thể gây căng thẳng cho tim, làm huyết áp cao trầm trọng hơn.
10 bài tập tốt nhất cải thiện gan nhiễm mỡDân số và phát triển - 1 tuần trước
Gan nhiễm mỡ là một tình trạng phổ biến, tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu không được kiểm soát kịp thời. Bên cạnh chế độ ăn uống hợp lý, tập thể dục đều đặn chính là ‘vũ khí’ hiệu quả để giảm mỡ gan, cải thiện sức khỏe tổng thể và bảo vệ chức năng gan.
Top những thực phẩm giàu sắt cho mẹ bầu dễ tìm và dễ ănDân số và phát triển - 1 tuần trước
Trong hành trình mang thai, cơ thể người phụ nữ phải hoạt động hết công suất để nuôi dưỡng thai nhi. Chính vì vậy, nhu cầu dinh dưỡng, đặc biệt là vi chất sắt, tăng cao gấp đôi so với bình thường.
Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hônDân số và phát triển
GĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.