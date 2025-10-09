Đầu tư cho trẻ em gái - vun đắp hạnh phúc gia đình, tương lai đất nước
GĐXH - Hưởng ứng Ngày Quốc tế Trẻ em gái 2025, ngành Y tế Nghệ An kêu gọi cộng đồng quan tâm hơn tới sức khỏe, giáo dục và an toàn của trẻ em gái để xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội tiến bộ và nền dân số phát triển bền vững.
Sáng 9/10, tại xã Lam Thành (Nghệ An), Sở Y tế Nghệ An phối hợp Trung tâm Y tế Hưng Nguyên và UBND xã Lam Thành tổ chức chương trình truyền thông hưởng ứng Ngày Quốc tế Trẻ em gái 11/10 với chủ đề "Đầu tư cho trẻ em gái - vì hạnh phúc gia đình, vì tương lai đất nước".
Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Văn Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An nhấn mạnh: "Đầu tư cho trẻ em gái hôm nay chính là vun đắp nền tảng cho mỗi gia đình bình đẳng, ấm no, hạnh phúc; góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước".
Ngày Quốc tế Trẻ em gái không chỉ là dịp tôn vinh, mà còn là lời nhắc nhở toàn xã hội quan tâm hơn nữa đến việc bảo vệ, chăm sóc và tạo cơ hội bình đẳng cho trẻ em gái - những người sẽ trở thành người mẹ, người cô, người lao động sáng tạo trong tương lai. Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, thực tế cho thấy trẻ em gái nếu được chăm lo, giáo dục và bảo vệ tốt ngay từ những năm đầu đời sẽ có tiềm năng trở thành những cá nhân xuất sắc, góp phần thay đổi cộng đồng, xã hội.
Tại Nghệ An, trong năm học 2024 - 2025, có nhiều nữ sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, cho thấy ngày càng nhiều em gái khẳng định được vị thế, năng lực không thua kém nam giới.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn là thách thức lớn đối với công tác dân số và phát triển. Ông Nguyễn Văn Nam cho rằng, nguyên nhân sâu xa vẫn bắt nguồn từ định kiến giới, tâm lý ưa thích con trai và mong muốn có người "nối dõi tông đường".
Để khắc phục tình trạng này, Sở Y tế kêu gọi đẩy mạnh truyền thông, giáo dục thay đổi nhận thức xã hội, xóa bỏ tư tưởng trọng nam khinh nữ, thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về cấm lựa chọn giới tính thai nhi, đồng thời phát huy vai trò của nam giới trong thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao vị thế phụ nữ.
Phó Giám đốc Sở Y tế ghi nhận và biểu dương đội ngũ cán bộ dân số các cấp đã nỗ lực trong công tác tuyên truyền, vận động, góp phần xây dựng quy mô gia đình hạnh phúc, bền vững. Lãnh đạo Sở Y tế kêu gọi toàn ngành tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân văn trong công tác dân số, vì một thế hệ trẻ em gái được chăm lo toàn diện - khỏe mạnh, học giỏi và tự tin làm chủ tương lai.
Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động phong phú như kể chuyện về hình tượng nữ anh hùng lịch sử, tiểu phẩm tuyên truyền bình đẳng giới, múa - khiêu vũ thể thao và giao lưu giữa học sinh các trường. Ban tổ chức cũng trao quà cho 10 em nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi và chịu ảnh hưởng nặng trong cơn bão số 10, đồng thời tặng phần thưởng cho 3 đội thi.
Đại diện lãnh đạo xã Lam Thành khẳng định, việc hưởng ứng Ngày Quốc tế Trẻ em gái là dịp để cộng đồng nhìn nhận sâu sắc hơn về vai trò, vị thế của trẻ em gái trong gia đình và xã hội, từ đó góp phần xóa bỏ định kiến giới, hướng tới bình đẳng thực chất giữa nam và nữ.
Từ năm 2011, bằng việc công nhận ngày 11/10 hằng năm là ngày Quốc tế trẻ em gái của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, thế giới đang chứng minh rằng làm con gái không hề là việc dễ dàng và trẻ em gái trên toàn cầu xứng đáng đón nhận sự giáo dục, chăm sóc, bảo vệ tốt hơn và một tương lai công bằng, hạnh phúc cho mai sau.
Ngày Quốc tế Trẻ em gái được tổ chức mỗi năm 1 lần nhằm tạo ra cơ hội được đấu tranh, vươn lên và nâng cao nhận thức cho trẻ em gái. Đồng thời, đây là lúc để cả thế giới dành sự quan tâm đến những vấn đề về phân biệt đối xử, bạo lực với phụ nữ và trẻ em.
