Quang Anh 'Về nhà đi con' bất ngờ với những tiết mục mãn nhãn của tài năng nhí

Sau hành trình rèn luyện và trải qua nhiều vòng thử thách, Đêm Chung kết Face Star Kidz 2026 diễn ra với sự góp mặt của những gương mặt nhí nổi bật cùng nhiều tiết mục nghệ thuật mãn nhãn. Góp mặt trong đêm chung kết gồm những tên tuổi đình đám Vbiz như: ông Valentin Trần - Chủ tịch Miss Universe Việt Nam, Á hậu Hương Ly, siêu mẫu Dung Dương, nhà thiết kế Phạm Trần Thu Hằng, diễn viên Quang Anh "Về nhà đi con"... Chương trình do MC - BTV Cẩm Ly và MC Ngọc Sơn dẫn dắt, dưới sự chỉ đạo của CEO Trần Hồng Nhung, Nhà sản xuất kiêm Tổng đạo diễn chương trình.

Mở màn, tiết mục "Ánh sáng Light" do nhóm Dreamy Xusmin biểu diễn tạo không khí sôi động. Tiếp đó, Top 20 thí sinh xuất sắc trình diễn bộ sưu tập SHINE UP, trong đó các thiết kế được phát triển từ ý tưởng của chính các em và hiện thực hóa bởi Nhà thiết kế Phạm Trần Thu Hằng.

Thông điệp "Tỏa sáng theo cách của con" được thể hiện xuyên suốt chương trình, khuyến khích trẻ tự tin bộc lộ cá tính, năng khiếu và màu sắc riêng. Các thí sinh thể hiện nhiều năng khiếu như ca hát, nhảy, catwalk và trình diễn nghệ thuật. Mỗi tiết mục mang một màu sắc riêng, cho thấy sự tự tin và khả năng làm chủ sân khấu của các em.

Một phần thi trong chương trình ace Star Kidz.

Bên cạnh đó, các thí sinh tham gia nhiều thử thách trình diễn và chụp ảnh, qua đó được đánh giá về phong thái, khả năng tương tác, biểu cảm và kỹ năng trước ống kính. Một số thí sinh cũng được trao các giải thưởng riêng từ những phần thi đồng hành.

Một trong những khoảnh khắc đáng chú ý là sự trở lại của Amie Bảo An – Quán quân Face Star Kidz 2025. Chia sẻ về hành trình sau cuộc thi, Bảo An cho thấy những trải nghiệm tại chương trình không chỉ dừng lại ở danh hiệu mà còn giúp các em tích lũy kỹ năng và sự tự tin.

Đêm Chung kết lần lượt trao các danh hiệu như Thí sinh được yêu thích nhất, Đại sứ truyền thông, Gương mặt phong cách, Gương mặt triển vọng, Gương mặt ấn tượng, Gương mặt tỏa sáng và Gương mặt truyền cảm hứng, trước khi xác định Top 4 chung cuộc.

Chứng kiến các phần thi mãn nhãn của các bé, diễn viên Quang Anh bày tỏ: "Tôi nghĩ rằng tất cả những khán giả đang ngồi dưới đây đều có thể cảm nhận được sân khấu hôm nay rất "cháy", rất hoành tráng và được đầu tư chuyên nghiệp. Ngồi ở dưới sân khấu, tôi thực sự bị cuốn vào những phần trình diễn của các bạn nhỏ.

Điều khiến tôi ấn tượng là các bạn không chỉ có ngoại hình sáng sân khấu mà còn rất tài năng và chuyên nghiệp. Khi xem các bạn nhỏ của Face Star Kidz biểu diễn, tôi cảm nhận được sự đầu tư nghiêm túc và tâm huyết của cả chương trình.

Tôi cũng muốn dành lời cảm ơn đến các bậc phụ huynh. Bởi để có được một tiết mục hoàn chỉnh trên sân khấu, phía sau đó là rất nhiều công sức, thời gian và sự đầu tư của bố mẹ. Không có phần trình diễn nào là không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng".

Diễn viên Quang Anh khi chia sẻ với khán giả về các thí sinh nhí.

Khoảnh khắc được mong chờ nhất của đêm Chung kết Face Star Kidz 2026 chính là giây phút Quán quân được xướng tên. Sau hành trình tranh tài đầy nỗ lực, Bảo Châu chính thức trở thành Quán quân Face Star Kidz 2026. Danh hiệu Á quân được trao cho ba thí sinh còn lại trong Top 4, lần lượt là Gia An, Gia Hân và Trường Sơn.

Face Star Kidz hướng tới sân chơi dành cho trẻ em từ 4 đến 12 tuổi, tạo môi trường để các em trải nghiệm, khám phá năng khiếu, rèn luyện kỹ năng trình diễn và sự tự tin trước đám đông. Khép lại đêm Chung kết, chương trình gửi gắm thông điệp "Tỏa sáng theo cách của con", đồng thời kỳ vọng những trải nghiệm từ cuộc thi sẽ trở thành hành trang để các tài năng nhí tiếp tục nuôi dưỡng đam mê và theo đuổi những ước mơ của riêng mình.



