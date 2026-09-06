Quang Hưng trên hành trình mới sau Siêu Tài Năng Nhí, tiếp lửa đam mê khám phá

Đồng hành cùng nhà trường và Quang Hưng, Sữa hạt Veyo Smarty mang đến những hoạt động trải nghiệm thú vị, khuyến khích các em nhỏ tự tin khám phá và phát huy thế mạnh.

Quang Hưng và mẹ trong ngày khai giảng tại trường cùng thầy cô và bạn bè (Nguồn: DNCC)

Hành trình đến nơi nuôi dưỡng ước mơ

Sau một mùa hè với những thử thách ghi nhớ và phần thể hiện nổi bật tại Siêu Tài Năng Nhí, Bùi Lê Quang Hưng chính thức bước vào hành trình mới khi trở thành học sinh lớp 1 tại Elite School. Không còn là cậu bé xuất hiện trên sân khấu truyền hình, Quang Hưng háo hức bắt đầu một chặng đường mới với nhiều điều để khám phá, từ thầy cô, bạn bè đến những trải nghiệm học tập đầu tiên.

Đối với Quang Hưng, ngày tựu trường năm nay không chỉ đánh dấu cột mốc bước vào lớp 1 mà còn mở ra một môi trường mới để em tiếp tục nuôi dưỡng sự tò mò và niềm yêu thích khám phá. Đặc biệt, ngày đầu tiên đến trường càng trở nên đáng nhớ khi nhà trường tổ chức buổi lễ ấm áp, ghi nhận những nỗ lực của Hưng trong thời gian qua trước sự chứng kiến và niềm tự hào của cha mẹ, thầy cô cùng các phụ huynh.

Khi bạn nhỏ tự tin đứng trên sân khấu truyền cảm hứng

Đứng trước hàng trăm ánh mắt dõi theo, Quang Hưng vẫn giữ được nét hồn nhiên khi chia sẻ về niềm yêu thích ghi nhớ của mình. Trong vai trò đại diện học sinh phát biểu, cậu bé mang đến hình ảnh và thông điệp giản dị: tài năng không phải điều gì quá xa vời, mà bắt đầu từ chính thói quen học hỏi, quan sát tỉ mỉ và không ngừng tìm tòi điều mới mỗi ngày.

Nhà trường và đại diện nhãn hàng Sữa hạt Veyo Smarty trao quà động viên tài năng nhí Quang Hưng (Nguồn: DNCC)

Khoảnh khắc nhà trường cùng đại diện nhãn hàng Sữa hạt Veyo Smarty trao tặng món quà khích lệ cũng mở ra không khí hào hứng cho năm học mới phía trước. Hình ảnh Quang Hưng tự tin đứng trên sân khấu tiếp thêm động lực giúp các bạn học sinh mạnh dạn khám phá thế mạnh riêng và luôn sẵn sàng vượt qua những ranh giới của chính mình.

Sôi động sân chơi trí tuệ cùng Bé hạt Óc chó Smarty

Ngay sau phần lễ trang trọng, không khí ngày hội càng sôi động khi khu vực trải nghiệm mở ra với sự xuất hiện ngộ nghĩnh của Bé Hạt Óc Chó Smarty. Các bạn học sinh hào hứng tham gia minigame "Hỏi nhanh đáp nhanh" cùng trò chơi ném vòng thử thách độ khéo léo. Sự thân thiện, đáng yêu của Bé Hạt Óc Chó Smarty nhanh chóng biến góc sân trường thành một không gian vui nhộn, đầy tiếng cười.

Các em học sinh hào hứng tham gia trò chơi và chụp hình cùng Bé Hạt Óc Chó Smarty (Nguồn: DNCC)

Quang Hưng cũng hòa mình vào bầu không khí vui tươi, cùng so tài và cổ vũ nhiệt tình cho các bạn để rinh về những phần quà từ chương trình. Những hộp sữa hạt Veyo Smarty được trao tận tay các em học sinh, mang đến một trải nghiệm thú vị trong ngày hội. Khoảnh khắc các bạn nhỏ cùng nhau tham gia trò chơi, khám phá và thưởng thức sữa hạt Veyo Smarty đã khép lại một buổi sáng khai giảng nhiều niềm vui, mở đầu cho một năm học mới đầy hứng khởi.

Bí quyết nuôi dưỡng sự tò mò từ gia đình

Để có một Quang Hưng lém lỉnh, sở hữu khả năng ghi nhớ nổi bật, gia đình đóng vai trò quan trọng, là điểm tựa để em tự tin phát triển khả năng của mình. Mẹ của bé chia sẻ rằng bố mẹ chưa bao giờ đặt nặng áp lực thành tích, mà luôn kiên nhẫn lắng nghe và trả lời từng câu hỏi tò mò của con, từ những điều vụn vặt đời thường đến những liên tưởng thú vị xung quanh cuộc sống.

Bé Quang Hưng chăm chỉ rèn luyện khả năng ghi nhớ (Nguồn: DNCC)

Bên cạnh việc tạo không gian để con học hỏi theo cách tự nhiên, gia đình cũng chú trọng xây dựng chế độ ăn uống đa dạng, lựa chọn những thực phẩm có nguồn dưỡng chất phù hợp với nhu cầu phát triển của trẻ. Với bố mẹ Quang Hưng, việc đồng hành cùng con không chỉ nằm ở chuyện học gì, mà còn là tạo nên những thói quen tốt mỗi ngày để con có nền tảng phát triển khỏe mạnh và tự tin theo đuổi điều mình yêu thích.

Tiếp sức trí não cho thế hệ tương lai

Mỗi thế mạnh của trẻ đều cần thời gian để được khám phá và phát triển. Bên cạnh sự đồng hành của gia đình và môi trường học tập tích cực, một chế độ dinh dưỡng cân bằng cũng là một phần quan trọng trong hành trình lớn khôn của trẻ.

Đồng hành cùng Quang Hưng trên hành trình khám phá và học hỏi mỗi ngày, Sữa hạt Veyo Smarty mang đến dưỡng chất lành với 90% sữa hạt yến mạch và óc chó, chứa Omega-3 từ hạt óc chó và DHA từ tảo biển. Vị sữa thơm ngon, dễ uống giúp Sữa hạt Veyo Smarty trở thành một phần quen thuộc trong những bữa ăn và thói quen dinh dưỡng hằng ngày của trẻ, cùng các em tự tin học hỏi, vui chơi và khám phá những điều mới mẻ.

Sữa hạt Veyo Smarty tiếp sức trí não cùng thế hệ nhí tự tin bước vào năm học mới (Nguồn: DNCC)

Với thông điệp "Chinh phục vị ngon - Tiếp sức trí não" được khẳng định qua thành tích xuất sắc đạt giải Plant-Based Taste Awards 2025 - giải thưởng Quốc tế uy tín về "vị ngon" trong ngành thực phẩm thực vật, Sữa hạt Veyo Smarty đồng hành cùng các gia đình Việt trong việc xây dựng những thói quen dinh dưỡng phù hợp cho trẻ. Một chế độ dinh dưỡng cân bằng có thể tạo nên bệ phóng tích cực, giúp trẻ tự tin khám phá khả năng của bản thân và duy trì niềm yêu thích học hỏi suốt chặng đường lớn khôn.

Doanh nghiệp tự giới thiệu