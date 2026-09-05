Nữ Tiktoker gần 1 triệu người theo dõi gây chú ý khi đóng cùng Tuấn Trần là ai?
GĐXH - Tiêu Thố - nữ Tiktoker sở hữu kênh gần 1 triệu người theo dõi gây ấn tượng khi vào vai chủ quán rượu, tương tác với Tuấn Trần trong "Hộ linh tráng sĩ". Khác với hình ảnh chanh chua trên màn ảnh, ngoài đời Tiêu Thố là mẹ bỉm sữa, từng gây chú ý với series "Hành trình làm mẹ".
Đêm nhạc kỷ niệm 5 năm ngày mất của nhạc sĩ Phú Quang: Ba người con sẽ lần đầu xuất hiện trên sân khấuCâu chuyện văn hóa -
GĐXH - Đêm nhạc "Phú Quang – Còn mãi một tình yêu" sẽ kể câu chuyện dưới góc độ rất khác: Chân dung người cha qua tình yêu của các con. "Các con mới là nhân vật chính mà khán giả cần nhìn thấy. Đêm nhạc cũng là lần đầu tiên cả 3 người con cùng xuất hiện", đạo diễn Phạm Hoàng Nam nói.
Không lương hưu, nghệ sĩ cải lương Thanh Thanh Huệ tuổi 70 chật vật bán vé số nuôi chồng con bệnh tậtGiải trí -
GĐXH - Nghệ sĩ cải lương Thanh Thanh Huệ và chồng là nhạc công Thanh Đào tuổi xế chiều đang ở trọ trong căn nhà cấp 4 rộng 20m2. Cuộc sống càng khó khăn hơn khi nhạc công Thanh Đào bị u bàng quang, con gái họ bị tâm thần.
Bố mẹ đẻ Hoa hậu Bảo Ngọc gây chú ý trước chung kết Miss World 2026Giải trí -
GĐXH - Bố mẹ Hoa hậu Bảo Ngọc có mặt tại Nha Trang trước chung kết Miss World 2026. Họ bày tỏ lo lắng và hy vọng con gái sẽ tỏa sáng trong đêm thi quan trọng này.
Nhan Phúc Vinh bất ngờ 'xin lỗi' sau màn cầu hôn Khả NgânGiải trí -
GĐXH - Sau khi công khai chuyện tình cảm với Khả Ngân, Nhan Phúc Vinh bất ngờ đăng tải dòng "xin lỗi đã làm phiền mọi người" kèm biểu tượng mặt khóc sau màn cầu hôn dành cho bạn gái.
Mối duyên kéo dài của NSND Lê Khanh và nhạc sĩ Phú Quang: 'Từ điện ảnh đến những miền ký ức Hà Nội'Giải trí -
5 năm sau ngày mất của nhạc sĩ Phú Quang, một đêm nhạc đặc biệt sắp diễn ra với sự tham gia của gia đình, những người học trò và nhiều nghệ sĩ từng gắn bó với âm nhạc của ông. NSND Lê Khanh đảm nhiệm vai trò đặc biệt trong chương trình này.
Lần đầu đóng 'cảnh nóng' với Vân Dung, Thanh Sơn khiến khán giả bất ngờGiải trí -
GĐXH - Thanh Sơn và nghệ sĩ Vân Dung có một "cảnh nóng" trên phim khiến khán giả rất bất ngờ và tò mò.
Golden Disc Awards lần thứ 41 tổ chức tại Hà Nội trong 2 ngày 9 - 10/1/2027Giải trí -
Golden Disc Awards lần thứ 41 chính thức xác nhận thời gian và địa điểm tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam. Một trong những lễ trao giải âm nhạc danh giá hàng đầu Hàn Quốc sẽ diễn ra dự kiến trong 2 ngày 9 - 10/1/2027 tại sân khấu ngoài trời VEC (Vietnam Exposition Center).
'Gia tài' của Hoa hậu Diễm HươngGiải trí -
GĐXH - Hoa hậu Diễm Hương mới đây đã chia sẻ hình ảnh 2 con trai nhỏ và cô gọi đây là gia tài của mình.
Phương Mỹ Chi bị vượtXem - nghe - đọc -
Tới chiều 4/9, "Lưu niên" của Jack đã vượt "Thiên đường với người thương" của Phương Mỹ Chi để leo lên vị trí đầu tiên của top thịnh hành trên YouTube.
Phim AI dài tập 'Hậu Tây du ký' lên sóng khung giờ vàng truyền hìnhGiải trí -
GĐXH - Bộ phim AI dài tập "Hậu Tây du ký" lên sóng khung giờ vàng của đài truyền hình Hồ Nam (Trung Quốc).