Nữ Tiktoker gần 1 triệu người theo dõi gây chú ý khi đóng cùng Tuấn Trần là ai?

Thứ bảy, 20:00 05/09/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Tiêu Thố - nữ Tiktoker sở hữu kênh gần 1 triệu người theo dõi gây ấn tượng khi vào vai chủ quán rượu, tương tác với Tuấn Trần trong "Hộ linh tráng sĩ". Khác với hình ảnh chanh chua trên màn ảnh, ngoài đời Tiêu Thố là mẹ bỉm sữa, từng gây chú ý với series "Hành trình làm mẹ".

Nữ Tiktoker gần 1 triệu người theo dõi gây chú ý khi đóng cùng Tuấn Trần là ai? - Ảnh 1.Đăng Trần - em chồng Ngô Thanh Vân: 'Tôi từng nửa chữ tiếng Việt cũng không biết, dùng GPT đọc kịch bản'

GĐXH - "Chị Ngô Thanh Vân nhắc tôi khi thực hiện cảnh hành động phải chú ý diễn bằng mắt... Chị cũng dặn phải biết dừng lại một nhịp đúng lúc để ống kính camera có thể bắt trọn các góc máy đặc tả người hùng", Đăng Trần - em chồng Ngô Thanh Vân chia sẻ.

Nữ Tiktoker Tiêu Thố gây chú ý khi đóng cùng Tuấn Trần trong phim 100 tỷ - Ảnh 1.

Tiêu Thố - nữ Tiktoker năm 1999 gây chú ý khi đảm nhiệm vai chủ quán rượu có nhiều cảnh tương tác với Tuấn Trần trong phim đầu tư 100 tỷ "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh" của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình.

Nữ Tiktoker Tiêu Thố gây chú ý khi đóng cùng Tuấn Trần trong phim 100 tỷ - Ảnh 2.

Tham gia dự án phim lịch sử cổ trang có kinh phí đầu tư khủng, dàn cast là những nghệ sĩ nổi tiếng, Tiêu Thố thừa nhận ban đầu rất áp lực. "Lần đầu được tham gia một phim với kinh phí lớn và mọi khâu chuyên nghiệp nên khi lên set quay tôi áp lực về việc làm cách nào bắt nhịp nhanh nhất với mọi người trong thời gian ngắn. Tuy nhiên vì làm việc với ê-kíp dễ thương nên áp lực của tôi cũng vơi đi", nữ Tiktoker chia sẻ.

Nữ Tiktoker Tiêu Thố gây chú ý khi đóng cùng Tuấn Trần trong phim 100 tỷ - Ảnh 3.

Mặc dù thế, một bộ phận khán giả nhận xét vẻ ngoài của Tiêu Thố quá hiện đại so với bối cảnh tác phẩm. Cách thoại tự nhiên, gần với đời sống hiện tại cũng gây tranh luận. Thậm chí, có người thẳng thắn cho rằng phân cảnh của nữ chủ quán xuất hiện “rất vô duyên”. Tiêu Thố không phủ nhận những lời nhận xét gay gắt khiến mình chạnh lòng.

Nữ Tiktoker Tiêu Thố gây chú ý khi đóng cùng Tuấn Trần trong phim 100 tỷ - Ảnh 4.

Nữ Tiktoker cho biết, ban đầu cô từng nghĩ mình sẽ bị ảnh hưởng mạnh bởi những bình luận "sát thương", tiêu cực, nhưng cách đối diện thực tế lại nhẹ nhàng hơn tưởng tượng.

Nữ Tiktoker Tiêu Thố gây chú ý khi đóng cùng Tuấn Trần trong phim 100 tỷ - Ảnh 5.

 "Tôi từng nghĩ mình sẽ buồn nhiều hơn, thậm chí đắm chìm trong những lời đó, nhưng cuối cùng tôi chỉ cảm ơn. Khi mình đáp lại người khác bằng sự tử tế, tôi thấy cách họ phản hồi lại mình cũng trở nên nhẹ nhàng hơn”, Tiêu Thố chia sẻ.

Nữ Tiktoker Tiêu Thố gây chú ý khi đóng cùng Tuấn Trần trong phim 100 tỷ - Ảnh 6.

Với Tiêu Thố, lần đầu bước lên màn ảnh rộng chưa phải một màn chào sân hoàn hảo, nhưng những cảnh quay bị cắt, lời chê của khán giả hay cảm giác chạnh lòng đều có thể trở thành kinh nghiệm nếu cô thực sự muốn tiếp tục con đường diễn xuất.

Nữ Tiktoker Tiêu Thố gây chú ý khi đóng cùng Tuấn Trần trong phim 100 tỷ - Ảnh 7.

Sau dự án điện ảnh này, Tiêu Thố xác định nếu muốn đi xa hơn với diễn xuất, cô không thể chỉ dựa vào bản năng. Từ nhỏ, cô đã thích xem các chương trình, phim ảnh rồi bắt chước cách nghệ sĩ thể hiện biểu cảm. Đến nay, phần lớn kinh nghiệm diễn xuất của Tiêu Thố vẫn đến từ quan sát và tự học thay vì đào tạo bài bản.

Nữ Tiktoker Tiêu Thố gây chú ý khi đóng cùng Tuấn Trần trong phim 100 tỷ - Ảnh 8.

Tiêu Thố cũng không muốn tiếp tục bị đóng khung trong những nhân vật chanh chua, đanh đá hay hài hước gần với hình ảnh của cô trên mạng xã hội. Nữ content creator đặc biệt hứng thú với các vai phản diện có tâm lý phức tạp và muốn thử sức với những nhân vật khác biệt hơn trong tương lai.

Nữ Tiktoker Tiêu Thố gây chú ý khi đóng cùng Tuấn Trần trong phim 100 tỷ - Ảnh 9.

Cô cho biết nếu xuất hiện cơ hội phù hợp, bản thân không ngại chủ động đi casting, kể cả phải bay vào TP.HCM chỉ để thử vai.

Nữ Tiktoker Tiêu Thố gây chú ý khi đóng cùng Tuấn Trần trong phim 100 tỷ - Ảnh 10.

Ít ra biết, khác với vẻ chanh chua trên phim, ngoài đời Tiêu Thố đã mẹ bỉm sữa chính hiệu. Cô từng gây chú ý với series video "Hành trình làm mẹ". Series này ghi lại những câu chuyện thực tế, hài hước nhưng cũng rất đồng cảm về trải nghiệm mang thai, đi đẻ và chăm sóc con nhỏ. Phong cách kể chuyện của cô mang màu sắc "cợt nhả", dí dỏm nhưng phản ánh chân thực cuộc sống bỉm sữa của thế hệ trẻ.

Nữ Tiktoker Tiêu Thố gây chú ý khi đóng cùng Tuấn Trần trong phim 100 tỷ - Ảnh 11.

Tiêu Thố tên thật Nguyễn Thúy Hiền, sinh năm 1999, được biết đến với vai trò content creator trên mạng xã hội. Sau thời gian làm các video ngắn, cô bắt đầu thử sức với diễn xuất, từng góp mặt trong các phim "Hoa hồng giấy", "Thế hệ kỳ tích" trước khi đến với "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh".

 

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