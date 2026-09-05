Nữ Tiktoker gần 1 triệu người theo dõi gây chú ý khi đóng cùng Tuấn Trần là ai?

Tham gia dự án phim lịch sử cổ trang có kinh phí đầu tư khủng, dàn cast là những nghệ sĩ nổi tiếng, Tiêu Thố thừa nhận ban đầu rất áp lực. "Lần đầu được tham gia một phim với kinh phí lớn và mọi khâu chuyên nghiệp nên khi lên set quay tôi áp lực về việc làm cách nào bắt nhịp nhanh nhất với mọi người trong thời gian ngắn. Tuy nhiên vì làm việc với ê-kíp dễ thương nên áp lực của tôi cũng vơi đi", nữ Tiktoker chia sẻ.