Lần đầu đóng 'cảnh nóng' với Vân Dung, Thanh Sơn khiến khán giả bất ngờ

Thanh Sơn ở tuổi 35 GĐXH - Thanh Sơn đón tuổi 35 trong tình yêu thương của gia đình và bạn bè. Anh vui vẻ chia sẻ lại khoảnh khắc thổi nến bên mọi người ở nhà hát kịch.

Ngày 4/9, phim điện ảnh Án mạng karaoke tung trailer và poster chính thức. Đây là phim đầu tay của đạo diễn Hoàng Lê, giám đốc sáng tạo Võ Thanh Hòa, do 89s Group sản xuất. Đây cũng là nhà sản xuất đứng đằng sau loạt phim "trăm tỉ" chất lượng, bùng nổ điện ảnh Việt trong nhiều năm trở lại đây, có thể kể tới như Quỷ Cẩu (2023), Linh miêu (2024), Truy tìm long diên hương (2025), Heo năm móng (2026).

Phim xoay quanh chuyến đi "chữa lành" tới một ngọn núi cách biệt cuộc sống của một nhóm người gồm bà Thuỷ (NS Vân Dung), bà Bê (Tuyền Mập) và con trai (bé Uy Nhân), ông Chín (Tiểu Bảo Quốc), Mắm (Quỳnh Lý), Nhĩ (Tạ Lâm), Trực (Thanh Sơn), Vy (Trịnh Thảo) dưới sự hỗ trợ của Tâm (Thiên Ân) và thầy Tuệ Giác (NS Đại Nghĩa).

Trước đó, first look tái hiện màn hát karaoke "chấn động" trong đêm của bà Thuỷ (do Vân Dung vào vai) đã gây bão mạng xã hội. Là nguồn cơn của vụ án mạng, cũng là đầu mối giúp truy tìm hung thủ, những đoạn nhạc liên quan tới "Khúc tình nồng" trở thành bài hát ám ảnh mạng xã hội trong những ngày vừa qua. Vai diễn của Vân Dung cũng nhận được nhiều lời khen vì sự thú vị trong hoàn cảnh "chết vì hát karaoke" cũng như dạng vai mới lạ, hài hước chưa từng có.

Thanh Sơn trong "cảnh nóng" với Vân Dung.

Theo đó, bầu không khí u ám và ngột ngạt bao trùm ngay từ những giây đầu tiên của trailer với tượng Sơn Thần trên đỉnh núi. Tâm (Thiên Ân) tâm sự với thầy Tuệ (nghệ sĩ Đại Nghĩa): "Xóm con ồn ào dữ lắm". Kèm theo đó là khoảnh khắc bà Thuỷ (nghệ sĩ Vân Dung) bật loa đài, mở ra một thảm kịch kinh hoàng bắt nguồn từ một thói quen tưởng chừng vô hại: hát karaoke.

Bà Thủy - một người phụ nữ với đam mê ca hát mãnh liệt nhưng lại mang đến nỗi ám ảnh tột độ cho những người xung quanh bằng chất giọng tra tấn lỗ tai.

Tiếng hát chát chúa, réo rắt vang lên bất chấp ngày đêm không chỉ phá vỡ sự bình yên của khu xóm lao động mà còn gieo rắc sự phẫn uất âm ỉ. Đỉnh điểm của bi kịch diễn ra tại một khu tu tập hẻo lánh trên vùng núi cao hoang vu, nơi bà Thủy bị sát hại dã man với cổ họng bị cắt đứt và chiếc micro cắm chặt vào miệng — một thông điệp tàn độc, man rợ và đầy mỉa mai từ kẻ thủ ác.

Cái chết tức tưởi của bà Thủy nhanh chóng biến chuyến đi tĩnh tâm thành một cuộc rượt đuổi tâm lý nghẹt thở, nơi mọi nhân vật có mặt tại hiện trường đều bị đưa vào diện tình nghi. Lời khẳng định đanh thép của Tâm đã lột trần sự thật cay đắng: nguyên nhân cốt lõi dẫn đến án mạng chính là sự căm phẫn tột độ dành cho tiếng hát của nạn nhân.

Từ đây, hàng loạt góc khuất và động cơ giết người dần được hé lộ qua những mảnh ghép dồn dập. Đó có thể là sự thù hận cá nhân từ đôi vợ chồng Trực (Thanh Sơn) và Vy (Trịnh Thảo) với clip bà Thuỷ ân ái với Trực; hay Mắm (Quỳnh Lý) có người cha bị bà Thủy tố giác tội khai thác cát lậu năm xưa; là những khoản nợ nần chồng chất chữa bệnh cho con trai dẫn đến việc vác dao dọa chém mưu sinh của bà Bê (Tuyền Mập); hay những lập luận mập mờ đầy toan tính che giấu sự thật của ông Chín (Tiểu Bảo Quốc). Các nhân vật bị dồn ép vào bước đường cùng, sẵn sàng bộc lộ bản ác và lao vào cấu xé nhau trong căn nhà gỗ biệt lập, nơi tiếng hát điên dại vẫn văng vẳng hòa cùng máu.

Được nhào nặn dưới bàn tay của đạo diễn Hoàng Lê và giám đốc sáng tạo Võ Thanh Hòa, đoạn trailer không chỉ gây tò mò với những khung hình đẫm máu mang đậm màu sắc giật gân, mà còn gây ấn tượng bởi bầu không khí tâm linh bí ẩn. Sự xuất hiện của những tượng Sơn Thần trên núi, bàn thờ cúng ma mị giữa rừng đêm, cùng một vụ nổ lớn trên đỉnh núi đẩy nhịp độ căng thẳng. Hình ảnh Nhĩ (Tạ Lâm) mặc áo trắng bí ẩn với ánh mắt lạnh lẽo khép lại đoạn phim càng gieo rắc thêm muôn vàn câu hỏi về thế lực thực sự đứng sau vụ án mạng tâm lý này.

Hoa hậu Thiên Ân trong một cảnh quay.

Chia sẻ về trailer lần này, đại diện 89s Group chia sẻ: "Phim điện ảnh Án mạng karaoke mang một chút màu sắc giải trí, trinh thám, một chút phảng phất màu sắc kinh dị để mọi người có thêm sự lựa chọn khi ra rạp tháng 10 này. Dàn diễn viên được lựa chọn kĩ lưỡng để phù hợp với màu sắc của từng nhân vật, để mọi người phải "à" lên khi biết được thủ phạm thực sự là ai. Hi vọng mọi người sẽ theo dõi và ủng hộ hành trình tìm người "nhét mic" bà Thuỷ một cách thoải mái ngoài rạp".

Với sự xuất hiện của dàn diễn viên cùng câu chuyện mới lạ, xoay quanh điều "ám ảnh" của người Việt: Karaoke đã khiến dự án được quan tâm ngay từ khi giới thiệu. Chỉ cần nghe tên phim "Án mạng karaoke", cộng đồng mạng đã sẵn sàng "đặt gạch" hóng phim, hứa hẹn một sự bùng nổ tại các rạp chiếu vào tháng 10 tới đây.

Trailer phim gay cấn của "Án mạng karaoke".