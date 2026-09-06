Nữ phóng viên người Cộng hòa Dominica đăng quang Miss World 2026

Bố mẹ đẻ Hoa hậu Bảo Ngọc gây chú ý trước chung kết Miss World 2026 GĐXH - Bố mẹ Hoa hậu Bảo Ngọc có mặt tại Nha Trang trước chung kết Miss World 2026. Họ bày tỏ lo lắng và hy vọng con gái sẽ tỏa sáng trong đêm thi quan trọng này.

Đêm chung kết Miss World 2026 (Hoa hậu Thế giới 2026) tổ chức tại Nha Trang tối 5/9, khép lại hành trình hơn 1 tháng tranh tài của 111 người đẹp đến từ nhiều quốc gia, lãnh thổ trên thế giới.

Kết quả chung cuộc, Joheirry Mola - người đẹp Cộng hòa Dominica - đã đăng quang Miss World 2026. Người đẹp Tây Ban Nha Elisabeth Reynés giành Á hậu 1, người đẹp Malaysia Taanusiya Chetty giành Á hậu 2. Trong khi đó, đại diện Việt Nam là Lê Nguyễn Bảo Ngọc dừng chân ở Top 6.

Nhan sắc ấn tượng của Tân Hoa hậu Joheirry Mola - người đẹp Cộng hòa Dominica.

Tân Hoa hậu Joheirry Mola và 2 Á hậu: Malaysia, Tây Ban Nha.



Trong đêm chung kết, ở phần ứng xử Top 6, đại diện Cộng hòa Dominica trả lời câu hỏi về việc phát triển Dự án Nhân ái nếu trở thành Miss World 2026.

"Dự án của tôi là đưa các chương trình học tiếng Anh đến trẻ em và những cộng đồng còn nhiều thiệt thòi. Tôi tin rằng ngôn ngữ này có thể mở ra nhiều cơ hội và những cánh cửa mới trong cuộc sống. Tôi muốn trao cho các em một công cụ quan trọng để có thể bày tỏ suy nghĩ, truyền tải sứ mệnh và sử dụng trong suốt cuộc đời", đại diện Cộng hòa Dominica trả lời.

Câu trả lời ứng xử đã góp phần thuyết phục Ban giám khảo giúp người đẹp Joheirry Mola vượt qua đại diện: Eritrea, Malaysia, Việt Nam, Nam Phi và Tây Ban Nha để đăng quang Miss World lần thứ 73.

Joheirry Mola - Tân Hoa hậu tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Iberoamericana (UNIBE), đồng thời hoạt động ở nhiều lĩnh vực như: người mẫu, giáo viên và phóng viên.

Không chỉ sở hữu hành trình đa dạng, tân Miss World còn dành tâm huyết cho các hoạt động cộng đồng. Cô là người sáng lập Voices of Tomorrow, dự án hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên tại những cộng đồng khó khăn tiếp cận giáo dục tiếng Anh, đồng thời tạo điều kiện để các em phát triển kỹ năng và bản thân.

Đại diện nhan sắc Việt là Bảo Ngọc dừng chân ở top 6 chung cuộc.

Bảo Ngọc đã có hành trình khá ấn tượng ở Miss World 2026.

Trong khi đó, đại diện Việt Nam Lê Nguyễn Bảo Ngọc dừng chân gây tiếc nuối. Trước thềm chung kết diễn ra, 2 chuyên trang là Missosology và Sash Factor đều đánh giá rất cao đại diện Việt Nam.

Miss World (Hoa hậu Thế giới) là một trong hai cuộc thi sắc đẹp được các chuyên gia lẫn fan đánh giá lâu đời và uy tín nhất thế giới, bên cạnh Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ). Sân chơi ra đời tại Anh năm 1951.

Cuộc thi tôn vinh tinh thần đoàn kết toàn cầu thông qua việc tìm kiếm những cô gái có sắc vóc, học vấn và dự án cộng đồng ý nghĩa. Nhiều năm qua, Miss World hướng tới thông điệp Beauty with a Purpose - Sắc đẹp vì mục đích cao cả. Năm nay, cuộc thi lần đầu đăng cai tại Việt Nam.



