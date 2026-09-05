Mối duyên kéo dài của NSND Lê Khanh và nhạc sĩ Phú Quang: 'Từ điện ảnh đến những miền ký ức Hà Nội'

Ngày 12/10 tới đây, những ký ức ấy sẽ được kể lại trong đêm nhạc Phú Quang - Còn mãi một tình yêu tại Nhà hát Hồ Gươm. Chương trình diễn ra một đêm duy nhất, ngay trước sinh nhật cố nhạc sĩ một ngày, đồng thời đánh dấu 5 năm ngày ông qua đời. Trong câu chuyện về Phú Quang, NSND Lê Khanh là một nhân vật có vị trí đặc biệt. Mối duyên giữa nữ diễn viên và cố nhạc sĩ bắt đầu từ điện ảnh, rồi được nối dài bằng âm nhạc trong suốt nhiều năm.

Lê Khanh từng tham gia bộ phim Có một tình yêu như thế, trong đó Phú Quang đảm nhận phần âm nhạc. Hình ảnh của nữ diễn viên đã để lại ấn tượng với người nhạc sĩ và trở thành một trong những nguồn cảm hứng để ông viết Điều giản dị. Từ một lần hợp tác, họ dần trở thành những người bạn thân thiết trong đời sống nghệ thuật.

Lê Khanh không phải ca sĩ thường xuyên thể hiện những ca khúc Phú Quang nhưng lại có một vai trò rất riêng trong các chương trình của ông. Nhiều năm, nữ nghệ sĩ đảm nhận vị trí dẫn chương trình, trở thành người kết nối những câu chuyện phía sau mỗi ca khúc với khán giả. Với Phú Quang, người dẫn chương trình không chỉ đơn thuần giới thiệu bài hát. Họ phải hiểu âm nhạc, hiểu câu chuyện và có khả năng truyền tải cảm xúc. Một diễn viên như Lê Khanh vì thế trở thành lựa chọn đặc biệt phù hợp.

Nếu Phú Quang dùng âm nhạc để lưu giữ những con phố, mùa Thu, những cơn mưa và những cuộc tình của thành phố, thì Lê Khanh cũng là một gương mặt tiêu biểu của nghệ thuật Hà Nội. Có lẽ vì thế, nữ nghệ sĩ hiểu được thứ cảm xúc nằm phía sau những giai điệu tưởng như rất giản dị của ông.

Trong đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Phú Quang, câu chuyện về người nhạc sĩ không chỉ được kể bởi những nghệ sĩ từng đứng chung sân khấu với ông mà còn bởi chính những người con trong gia đình. Trong đêm nhạc Phú Quang - Còn mãi một tình yêu, ba người con của nhạc sĩ cùng tham gia vào những vị trí quan trọng. Nguyễn Trinh Hương đảm nhiệm chỉ đạo nghệ thuật, Nguyễn Giáng Hương phụ trách biên tập và Nguyễn Phú Vương thực hiện thiết kế hình ảnh. Mỗi người một vai trò nhưng cùng chung một trách nhiệm: Tiếp nhận di sản của cha và tìm cách để những giá trị ấy tiếp tục đến với công chúng hôm nay.

Ngoài ra, đêm nhạc cũng quy tụ nhiều giọng ca từng để lại dấu ấn với âm nhạc Phú Quang như Bảo Yến, NSND Thanh Lam, NSND Tấn Minh, Thùy Dung, Hồng Nhung, Trọng Tấn. Cùng họ là nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn, Nhạc trưởng Trần Nhật Minh, Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam và ban nhạc Black Rose.

Năm 2026 cũng là dấu mốc khi gia đình tiếp nhận toàn bộ di sản âm nhạc Phú Quang. Với các con của ông, đây không đơn giản là sự chuyển giao về mặt pháp lý mà còn là trách nhiệm gìn giữ tinh thần âm nhạc mà cha để lại. Đồng hành cùng họ là nhạc sĩ Trần Việt Anh – người từng gắn bó với Phú Quang từ năm 16 tuổi. Anh trở lại trong vai trò Giám đốc âm nhạc và phụ trách phối khí, đưa những ca khúc quen thuộc đến gần hơn với hơi thở hiện tại nhưng vẫn giữ sự tinh tế vốn có trong âm nhạc Phú Quang.