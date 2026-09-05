Nhan Phúc Vinh bất ngờ 'xin lỗi' sau màn cầu hôn Khả Ngân

Sau khi cầu hôn Khả Ngân, trên trang cá nhân, Nhan Phúc Vinh đã có cập nhật mới khiến nhiều người phải tò mò. Nam diễn viên đã đăng tải một dòng chú thích trên story Facebook, nội dung ngắn gọn: "Xin lỗi đã phiền mọi người", kèm biểu tượng mặt khóc.

Đây là một trong những lần hiếm hoi chuyện đời tư của nam diễn viên nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả.

Bài đăng gây tò mò của Nhan Phúc Vinh trên trang cá nhân

Động thái của Nhan Phúc Vinh khiến dân tình thắc mắc vì không nói rõ anh đang "xin lỗi" vì điều gì. Cách viết bỏ lửng càng khiến dư luận chú ý.

Trước đó, Nhan Phúc Vinh bất ngờ đăng tải khoảnh khắc cầu hôn Khả Ngân. Trong ảnh, nữ diễn viên khoe chiếc nhẫn trên ngón áp út, còn anh viết ngắn gọn: "Cô ấy nói 'CÓ'". Đây cũng là lần đầu tiên cả hai công khai xác nhận mối quan hệ tình cảm sau thời gian dài giữ kín.

Ba ngày sau khi nhận lời cầu hôn, Khả Ngân đăng clip khui quà do bạn trai tặng. Nữ diễn viên khoe túi xách hàng hiệu cùng bộ trang sức đắt giá, được khán giả ước tính tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng.

Nhan Phúc Vinh sau đó hài hước chia sẻ lý do mua những món quà này: “Cũng tại dành dụm bao năm không biết xài vào đâu, chứ em đâu có nhu cầu xài gì ngoài xe đạp với mấy đôi giày chạy bộ, mà giày lại được hãng tặng nữa chứ”.

Chuyện tình cảm của cặp đôi tiếp tục được chú ý khi họ xuất hiện trong một buổi tụ họp cùng bạn bè nghệ sĩ. Trong đoạn clip do diễn viên Huy Khánh đăng tải, Khả Ngân diện áo trắng crop top, để lộ vòng 2 khá lớn.

Chi tiết này khiến nhiều khán giả đặt nghi vấn nữ diễn viên đang mang thai con đầu lòng. Tuy nhiên, Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân chưa lên tiếng xác nhận thông tin.

Khả Ngân bước vào showbiz từ hình ảnh một “hot girl boxing” trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Cô từng góp mặt trong nhiều bộ phim như “Lật mặt 2: Phim trường”, “100 ngày bên em”, “Bí mật của gió” và đặc biệt gây dấu ấn với vai Tuệ Nhi trong “11 tháng 5 ngày”.

Nhan Phúc Vinh sinh năm 1986 tại Cần Thơ. Trước khi theo đuổi diễn xuất, anh từng học Sư phạm Thể dục Thể thao và có thời gian định hướng trở thành giáo viên, sau đó rẽ hướng sang nghệ thuật.

Sau màn cầu hôn, những động thái của Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân tiếp tục nhận được sự quan tâm của khán giả, đặc biệt là những thông tin xoay quanh cuộc sống riêng của cặp đôi.