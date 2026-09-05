Bố mẹ đẻ Hoa hậu Bảo Ngọc gây chú ý trước chung kết Miss World 2026

Chỉ còn vài giờ nữa, chung kết Miss World 2026 sẽ diễn ra tại Quảng trường 2/4, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa với sự tranh tài của 111 thí sinh đến từ khắp thế giới. Đại diện Việt Nam là Lê Nguyễn Bảo Ngọc đang nhận được nhiều sự quan tâm của fan sắc đẹp.

Trước giờ G, bố mẹ Lê Nguyễn Bảo Ngọc đã có mặt tại Nha Trang để cổ vũ con gái. Bà Nguyễn Thị Thu Hài - mẹ Bảo Ngọc nói bà thấy lo lắng cho con gái bởi dàn ứng viên năm nay khá mạnh.

"Tôi rất háo hức và hồi hộp khi con sắp bước vào chặng cuối hành trình. Tối nay ra sân khấu thấy dàn thí sinh quá mạnh nên tôi cũng có chút lo lắng. Tôi mong Bảo Ngọc sẽ bùng nổ trong đêm chung kết, tự tin tỏa sáng và đạt được giải cao nhất cho nhan sắc Việt", mẹ Bảo Ngọc chia sẻ.

Bố của nàng hậu là Đại tá Lê Văn Công cũng kỳ vọng hoa hậu giữ được sự mạnh mẽ trong đêm thi quyết định: "Tôi mong con tỏa sáng, đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ và mang về thành tích cao cho Việt Nam".

Lời nhắn nhủ đầy yêu thương của ba mẹ đến Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc trước thềm Chung kết Miss World 2026.

Trước đó, ngày 3/8, Bảo Ngọc công bố dự án nhân ái và quá trình chuẩn bị cho Miss World lần thứ 73, cô được cha mẹ từ Cần Thơ lên TP HCM để động viên. Đây cũng là lần đầu bà Thu Hài chia sẻ trước công chúng về con gái. Bà cho biết xúc động khi chứng kiến Bảo Ngọc trưởng thành và ngày càng độc lập.

Vợ chồng bà đều làm trong ngành y nên công việc bận rộn, không phải lúc nào cũng có thể theo sát việc học của con. Tuy nhiên, Bảo Ngọc ít khiến bố mẹ phiền lòng. "Thấy con quyết tâm, gia đình cố gắng tạo điều kiện tốt nhất để con theo đuổi đam mê", mẹ Bảo Ngọc nói.

Khi Bảo Ngọc gặp một số ồn ào trong cuộc sống và công việc, gia đình luôn ở bên động viên. Cha mẹ nói vui khi thấy con gái thể hiện sự mạnh mẽ, bản lĩnh ở tuổi đôi mươi.

Bảo Ngọc 25 tuổi, quê Cần Thơ, cao 1m86, tốt nghiệp loại giỏi ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP HCM. Cô từng đoạt Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022 và đăng quang Miss Intercontinental cùng năm.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc cùng ba mẹ trên sân khấu Miss World 2026.

Miss World 2026 diễn ra từ tháng 8 đến đầu tháng 9 tại Việt Nam, quy tụ khoảng 111 thí sinh. Đây là lần đầu cuộc thi được tổ chức tại Việt Nam, đồng thời là mùa giải kỷ niệm 75 năm sân chơi nhan sắc. Cuộc thi ra đời năm 1951 tại Anh, hướng đến việc tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ và các hoạt động cộng đồng của thí sinh. Trước Bảo Ngọc, một số đại diện Việt Nam từng đạt thành tích tại sân chơi này như Lan Khuê (Top 11), Lương Thùy Linh (Top 12), Đỗ Thị Hà (Top 13).



