Không lương hưu, nghệ sĩ cải lương Thanh Thanh Huệ tuổi 70 chật vật bán vé số nuôi chồng con bệnh tật

Ở tuổi U80 nghệ sĩ cải lương Ngọc Xuân Hương vẫn chạy xe ôm, nuôi con gái 58 tuổi bị động kinh GĐXH - Nghệ sĩ Ngọc Xuân Hương - vợ đầu của NSND Thanh Tuấn, ở tuổi 77 vẫn phải chạy xe ôm, nuôi con gái mắc bệnh động kinh. Cuộc sống khó khăn chật vật khiến nhiều người xót xa.

Nhóm Ngũ long du ký mới đây đến thăm vợ chồng nghệ sĩ Thanh Thanh Huệ và Thanh Đào. Căn phòng trọ nơi hai vợ chồng sinh sống khiến những người đến thăm không khỏi chạnh lòng bởi sự thiếu thốn. Trong phòng hầu như không có vật dụng đáng giá, góc bếp chỉ vỏn vẹn chiếc nồi cơm điện và bình đun nước đặt dưới đất. Tài sản đáng kể nhất có lẽ là cây đàn từng gắn bó với người chồng trong những năm tháng theo các đoàn hát mưu sinh.

Phương Dung giới thiệu: "Chị Thanh Thanh Huệ hồi xưa cũng là đào chính nhưng vì cải lương xuống dốc nên cũng nghỉ hát đi làm công việc khác mưu sinh. Chồng chị là nhạc công Thanh Đào hiện đang bị u bàng quang. Chị chỉ có một đứa con gái duy nhất nhưng bị tâm thần nhẹ. Hiện tại, chị phải đi bán vé số mưu sinh mỗi ngày, cuộc sống cực khổ. Bản thân chị Thanh Thanh Huệ cũng bị bệnh khớp và gút, viêm amidan".

Nghệ sĩ Thanh Thanh Huệ cũng tâm sự: "Tôi nghỉ hát cải lương 30 năm rồi, chuyển sang đờn ca tài tử cho mấy quán ăn, nhà hàng nhưng mấy năm nay bệnh quá không ca được nữa nên đi bán vé số".

Nghệ sĩ cải lương Thanh Thanh Huệ ngày ấy và bây giờ.

Ít ai biết, người phụ nữ ngày ngày khập khiễng đi bán vé số ấy từng là đào chánh, đào nhì của nhiều sân khấu cải lương. Năm 16 tuổi, vì quá mê nghề, bà từng trốn gia đình để theo đoàn hát. Bị phát hiện và đưa về nhà, nhưng niềm đam mê sân khấu không nguôi, bà tiếp tục trốn đi, rong ruổi theo các đoàn hát tỉnh.

Trong những năm tháng theo nghề, bà từng mang nghệ danh Kim Huệ, rồi Thanh Huệ. Khi lên TP.HCM hoạt động, bà lấy nghệ danh Thanh Thanh Huệ và giữ tên gọi này đến nay. Sau khi lập gia đình, chồng bà cũng là nhạc công của đoàn hát, cùng bà theo các đoàn suốt nhiều năm. Cả hai dành tuổi trẻ cho nghề hát, đến khi rời sân khấu vẫn tiếp tục kiếm sống bằng đờn ca tài tử tại các quán nhậu, đám tiệc...

Khoảng 3 năm trở lại đây, nghệ sĩ Thanh Đào mắc khối u bàng quang, không còn đủ sức làm việc. Ông cho biết chưa thể xác định khối u lành tính hay ác tính vì không có tiền đi khám. Từ đó, gánh nặng cuộc sống gần như đặt lên đôi vai Thanh Thanh Huệ.

Hiện tại, hai vợ chồng cùng con gái sống trong một căn phòng trọ chật hẹp. Nguồn thu duy nhất của gia đình là những tờ vé số bà bán mỗi ngày.

Chồng nghệ sĩ Thanh Thanh Huệ là nhạc công Thanh Đào bị u bàng quang nhưng cuộc sống khó khăn, không có tiền chữa bệnh.

"Tôi ở nhà trọ này cũng được 4 năm rồi, mỗi tháng tính cả điện nước vào là mất 2,2 triệu. Cả nhà có mình tôi đi làm kiếm tiền được.

Tôi đi bán vé số mỗi ngày được 200 ngàn đồng, cả tháng kiếm được nhiều nhất là 6 triệu. Tháng nào mưa gió không bán được, tôi lại phải chạy vạy đi vay tiền khắp nơi. Cũng có những lúc tôi thiếu tiền trọ đến 2 tháng nhưng người ta cho khất", bà kể.

Nữ nghệ sĩ ngậm ngùi: "Chồng tôi bị u bàng quang nên không kiểm soát được việc tiểu tiện, nước tiểu cứ chảy ra hoài nên một ngày phải thay 3 - 4 cái tã, mất nhiều tiền mua tã. Nhà tôi không có tiền đưa ông ấy đi khám, cũng không có bảo hiểm".

Gia cảnh càng thêm khó khăn khi con gái duy nhất của hai vợ chồng cũng không thể đi làm. Năm nay 40 tuổi, người con từng bị rối loạn tiền đình, có thời điểm phát bệnh khiến tinh thần không ổn định. Gia đình từng đưa con đến bệnh viện điều trị. Hiện tình trạng đã phần nào ổn định, có thể tự chăm sóc bản thân nhưng vẫn chưa thể đi làm.

"Buổi tối tôi cứ đi quanh mấy quán nhậu để bán vé số, người ta thấy hoàn cảnh, thương hại thì mua ủng hộ. Bán được trăm tờ thì tôi về nhà, sáng hôm sau đi bán tiếp. Mỗi tờ vé số tôi lời được 1 nghìn đồng", nữ nghệ sĩ kể chuyện bán vé số kiếm tiền trang trải cuộc sống.

"Năm nay tôi 70 tuổi rồi, còn chồng tôi ngoài 70. Từ xưa tới giờ tôi vẫn không có nhà để ở. Nhà bây giờ cũng không có tivi, tủ lạnh. Đến cái điện thoại cũng hư rồi không nghe gọi được", Thanh Thanh Huệ ngậm ngùi.

Trong chuyến thăm, nhóm Ngũ long du ký không chỉ trò chuyện, động viên mà còn mua giúp Thanh Thanh Huệ 150 tờ vé số còn lại. Nhóm đồng thời trao tặng gia đình gạo, trứng gà, nước mắm cùng một khoản tiền từ các nhà hảo tâm đồng hành.

Nhận những phần quà hỗ trợ, nữ nghệ sĩ không giấu được xúc động. Bà gửi lời cảm ơn các nhà hảo tâm cùng nghệ sĩ Phi Phụng, Phương Dung đã quan tâm, giúp đỡ hai vợ chồng trong lúc khó khăn.