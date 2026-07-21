Quảng Ninh: Khởi tố, bắt đối tượng nổ “chạy án”, lừa đảo 1,7 tỷ đồng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh (Phòng Cảnh sát hình sự) vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Thuận (SN 1979, trú tại khu phố Hải Hòa 3, phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thông qua hình thức "chạy án", xảy ra tháng 12/2025 tại phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, theo tố giác của chị N.T.G (trú tại Hải Hòa 3, phường Móng Cái 1): Tháng 11/2025, anh P.V.Đ (là chồng của chị N.T.G) bị phát hiện vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới và đang bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra.

Trong thời gian này chị P.T.V (bạn của anh P.V.Đ) có nói cho chị N.T.G biết Trần Văn Thuận (trú tại phường Móng Cái 1) có khả năng "chạy án" cho anh D.

Bị can Trần Văn Thuận, phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua hình thức “chạy án”. Ảnh: CACC

Chị G đã nhờ chị V hẹn Thuận đến nói chuyện. Trong cuộc trò chuyện Thuận nói có quen biết người làm to bên Nhà nước lo "chạy án" được cho anh Đ. Thuận nói chỉ cần đưa 1,7 tỷ đồng là "chạy" được "trắng án".

Vợ chồng anh Đ đã tin tưởng và đưa đủ số tiền trên cho Thuận để lo "chạy án" nhưng không thành công.

Qua điều tra Công an xác định: Mặc dù không quen biết ai làm chức vụ trong Nhà nước, biết là không thể "chạy án" được cho anh Đ nhưng do cần tiền làm ăn, Thuận đã nảy sinh ý định lừa đảo, nói dối vợ chồng chị G có thể "chạy án" được cho anh Đ nhằm chiếm đoạt số tiền 1,7 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Thuận để xử lý theo quy định.

Phòng Cảnh sát hình sự khuyến cáo người dân: Tuyệt đối tuân thủ pháp luật; không nghe theo lời hứa hẹn giao tiền cho những người tự xưng có mối quan hệ rộng để nhờ "chạy án". Khi phát hiện đối tượng nghi vấn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được trợ giúp.