Triệt phá ổ nhóm chuyên lừa bán vàng giả liên tỉnh

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Thông tin từ Công an TP Hải Phòng, Văn phòng Cơ quan CSĐT – Công an Thành phố đã triệt phá ổ nhóm tội phạm có người Trung Quốc cấu kết với người Việt Nam, chuyên lừa bán vàng giả tại nhiều tỉnh thành.

Trước đó, ngày 31/5/2026, một cửa hàng vàng ở Hải Phòng bị lừa mua số trang sức giả trị giá gần 150 triệu đồng. Qua điều tra, Công an xác định nhóm này hoạt động liên tỉnh, thuê xe di chuyển đến các tiệm vàng, sử dụng thủ đoạn tinh vi để qua mặt chủ cửa hàng.

Công an TP Hải Phòng bắt giữ các đối tượng, thu giữ tang vật liên quan. Ảnh: CACC

Ngày 25/6/2026, khi nhóm tiếp tục gây án tại Hà Tĩnh, lực lượng Công an đã tổ chức bắt giữ 4 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Lụa (SN 1995, trú tại khu 5, xã Đan Phượng, tỉnh Phú Thọ); Nguyễn Thị Lan Anh (SN 2001, trú tại thôn Tân Bảo, xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai); CHEN ZHIZHI (SN 1988) và TANG LIANG (SN 1987) cùng quốc tịch Trung Quốc.

Mở rộng điều tra, Văn phòng Cơ quan CSĐT thu giữ tại nhà của Sùng Thị Hoản (SN 2000, ở Phòng 301 nhà C - Chung cư Lâm Viên, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai) gồm 8 vòng kim loại màu vàng hồng dạng vòng đeo tay; 7 vòng kim loại màu vàng hồng dạng nhẫn nhiều kích thước; 4 vòng kim loại màu vàng hồng dạng dây chuyền.

Công an đã thu giữ nhiều trang sức vàng giả. Ảnh: CACC

Kết quả, lực lượng Công an đã thu giữ khoảng 1,32 kg vàng giả cùng nhiều trang sức giả, điện thoại và tiền mặt.

Bước đầu xác định chúng dùng hợp kim đồng, volfram phủ vàng mỏng để chế tác, sau đó giả vờ bán lại cho các tiệm vàng nhằm chiếm đoạt tiền. Ngoài Hải Phòng, nhóm này còn gây án tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa.