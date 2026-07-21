Cẩn trọng sập bẫy tin nhắn giả mạo thông báo "phạt nguội" để chiếm đoạt tài sản

Giả mạo thông báo "phạt nguội" chiếm đoạt tài sản

Theo ghi nhận của lực lượng chức năng, thời gian gần đây, nhiều người dân liên tục nhận được các tin nhắn SMS hoặc thông báo qua các nền tảng mạng xã hội (Zalo, Facebook...) về việc phương tiện của họ đã vi phạm trật tự an toàn giao thông. Kèm theo thông báo luôn là một đường link yêu cầu người dân truy cập để tra cứu thông tin hoặc nộp tiền "phạt nguội".

Điểm nguy hiểm của chiêu trò này là các đối tượng đã thiết kế các trang web giả mạo có giao diện, logo và màu sắc gần như trùng khớp hoàn toàn với cổng thông tin điện tử chính thức của cơ quan nhà nước. Nếu thiếu cảnh giác, người dân rất dễ bị đánh lừa.

Tin nhắn giả mạo các đối tượng thường sử dụng. Ảnh: CAHN

Ngay sau khi nạn nhân bấm vào đường link giả mạo và đăng nhập, hệ thống ảo sẽ yêu cầu cung cấp hàng loạt thông tin bảo mật cá nhân quan trọng như: số căn cước công dân, thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu truy cập và mã OTP xác thực, hoặc trực tiếp yêu cầu chuyển khoản để nộp phạt. Chỉ cần nạn nhân sập bẫy cung cấp các thông tin này, các đối tượng sẽ nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng và tẩu tán toàn bộ tài sản trong chớp mắt.

Nhận diện để phòng tránh

Trước thủ đoạn ngày càng táo tợn và xảo quyệt của tội phạm công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân tuyệt đối tuân thủ các nguyên tắc bảo mật sau để bảo vệ tài sản của chính mình:

Tuyệt đối không bấm vào đường link lạ, không truy cập vào các đường đường link được gửi qua tin nhắn SMS, Zalo hay mạng xã hội từ các số điện thoại hoặc tài khoản không rõ nguồn gốc.

Không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, Cơ quan Công an khẳng định không bao giờ yêu cầu người dân cung cấp thông tin căn cước công dân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu hoặc mã OTP qua điện thoại hay trên không gian mạng.

Không chuyển tiền qua tin nhắn/cuộc gọi, Cơ quan Công an và các cơ quan nhà nước không bao giờ yêu cầu người dân chuyển tiền nộp phạt vi phạm giao thông thông qua tin nhắn cá nhân, cuộc gọi hay các đường link không chính thống.

Người dân khi muốn kiểm tra thông tin "phạt nguội" chỉ nên sử dụng các kênh chính thức của cơ quan nhà nước, bao gồm: Ứng dụng định danh và tra cứu giao thông chính thức như VNeTraffic; Trang thông tin điện tử chính thức của Cục Cảnh sát giao thông (bộ Công an) và Cổng Dịch vụ công quốc gia (truy cập trực tiếp bằng cách gõ địa chỉ chính thống trên trình duyệt, không thông qua các đường link lạ được gửi tới).

Công an TP Hà Nội kêu gọi mỗi người dân hãy là một "tuyên truyền viên" tích cực, nhắc nhở người thân, gia đình và bạn bè nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo qua mạng. Khi phát hiện các tin nhắn, cuộc gọi hoặc đường dẫn có dấu hiệu giả mạo, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý và ngăn chặn kịp thời.

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