Khởi tố Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sản xuất phân bón Hà Bắc

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Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa khởi tố vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón quy mô lớn, thu giữ 65 tấn phân bón giả, trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Theo đó, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện Công ty Cổ phần Sản xuất phân bón Hà Bắc (địa chỉ số 2, đường Phạm Liêu, phường Bắc Giang) có dấu hiệu sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Công ty Cổ phần Sản xuất phân bón Hà Bắc không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép sản xuất, đóng gói phân bón. Để hợp thức hóa hồ sơ, tạo niềm tin cho khách hàng và đối phó với cơ quan chức năng, công ty đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần B.O (địa chỉ tại xã Gia Lâm, Hà Nội) để thuê đóng gói sản phẩm phân bón Urê 46HBF.

Tuy nhiên, việc ký kết hợp đồng chỉ mang tính hình thức. Trên thực tế, phân bón được sản xuất, đóng gói trực tiếp tại cơ sở của Công ty Cổ phần Sản xuất phân bón Hà Bắc (phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh), không thực hiện việc sản xuất, đóng gói tại Công ty Cổ phần B.O ở xã Gia Lâm, Hà Nội như thông tin thể hiện trên bao bì sản phẩm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sản xuất phân bón Hà Bắc để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón - (ảnh CABN).

Hành vi này đã làm giả thông tin về nguồn gốc sản xuất, nơi đóng gói hàng hóa, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng và ảnh hưởng đến tính minh bạch của thị trường vật tư nông nghiệp.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 7/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với L.Q.N (SN 1978, trú tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh), Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sản xuất phân bón Hà Bắc, về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón" theo khoản 3, Điều 195 Bộ luật Hình sự.

Tang vật thu giữ gồm 65 tấn phân bón giả, có tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng, cùng nhiều máy móc, nguyên liệu và tài liệu liên quan phục vụ công tác điều tra.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.

