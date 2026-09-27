Quảng Ninh: Khởi tố thuyền trưởng gây lật tàu tại Vân Đồn

Theo trang tin điện tử Công an TP Quảng Ninh, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thành Long (SN 1973, trú tại tổ dân phố Nội, phường Nguyễn Đại Năng, TP Hải Phòng) về tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy" quy định tại khoản 2 Điều 272 Bộ luật Hình sự.

Điều tra ban đầu của cơ quan chức năng cho thấy, vào ngày 9/7/2026, Vũ Thành Long điều khiển tàu Hương Thảo 08, số đăng ký HP-4914, trọng tải 1.880,5 tấn, chở 1.259m³ cát từ đảo Minh Châu, đặc khu Vân Đồn về TP Hải Phòng.

Bị can Vũ Thành Long. Ảnh: CATP Quảng Ninh

Trên tàu có 04 thủy thủ, gồm các ông: B.V.N (SN 1981); H.V.C (SN 1987); T.V.P (SN 1973) và T.V.H (SN 1978) cùng thường trú tại phường Nguyễn Đại Năng, TP Hải Phòng.

Khoảng 13 giờ 20 cùng ngày, khi tàu HP-4914 đi đến vùng biển thuộc thôn Bản Sen, đặc khu Vân Đồn, do ông Long điều khiển tàu lệch khỏi luồng đường thủy quy định nên tàu đã va vào bãi đá ngầm, khiến tàu bị nghiêng rồi lật úp.

Ngay sau khi nhận được tin báo tai nạn, các lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và đã cứu được ông Long, ông N và ông C. Đến ngày 10/7/2026 lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể của ông T.V.P và T.V.H.

Hình ảnh chiếc tàu bị lật úp. Ảnh: VOV

Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ thu thập được Cơ quan điều tra xác định Vũ Thành Long điều khiển tàu HP-4914 không chú ý quan sát, không duy trì phương tiện trong phạm vi luồng chạy tàu theo báo hiệu đường thủy nội địa, dẫn đến tai nạn.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định.