Tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong vụ lật tàu trên biển Quảng Ninh

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L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
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GĐXH - Liên quan đến vụ lật tàu trên biển Quảng Ninh, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng.

Theo TPO, UBND Đặc khu Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, sau 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng phối hợp cùng Đội cứu hộ cứu nạn Quảng Ninh và bà con ngư dân đã tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong vụ lật tàu trên vùng biển Bản Sen (Đặc khu Vân Đồn, Quảng Ninh).

Nạn nhân là Trương Văn Hạnh (SN 1978, trú tại TP Hải Phòng) được tìm thấy vào đầu giờ chiều 10/7. Trước đó, ông Hạnh là người cuối cùng mất tích sau vụ tai nạn. Như vậy, vụ tai nạn lật tàu hàng khiến 2 người tử vong, 3 người khác được cứu vớt kịp thời.

Tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong vụ lật tàu trên biển Quảng Ninh - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ lật tàu hàng ở Quảng Ninh. Ảnh: VTC News

Trước đó, khoảng 14h ngày 9/7, tàu mang số hiệu HP-4914 do ông Vũ Thành Long (SN 1973, trú phường Đại Năng, TP Hải Phòng) làm thuyền trưởng bị lật tại khu vực biển Bản Sen (Đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh).

Thời điểm gặp nạn, trên tàu HP-4914 có 5 người. Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND Đặc khu Vân Đồn chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự đặc khu, Công an đặc khu, Đồn Biên phòng Hạ Long cùng các lực lượng liên quan khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Lực lượng chức năng ứng cứu được 3 người và đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn cấp cứu, gồm: Ông Vũ Thành Long, ông Bùi Văn Nhở và ông Nguyễn Văn Cương (cùng trú tại phường Đại Năng, TP Hải Phòng). Hai nạn nhân tử vong được tìm thấy là anh em ruột, gồm ông Trương Văn Phượng (53 tuổi) và Trương Văn Hạnh (48 tuổi).

Nguyên nhân vụ lật tàu đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

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