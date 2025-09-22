Quầy tạp hóa '0 đồng' sẻ chia khó khăn với người nghèo ở Hà Tĩnh
GĐXH - Mỗi tháng hai lần, quầy tạp hóa “0 đồng” tại thôn Thống Nhất (xã Lộc Hà, Hà Tĩnh) lại mở cửa phục vụ người nghèo, góp phần sẻ chia khó khăn với bà con vùng quê còn nhiều thiếu thốn.
Xuất phát từ mong muốn giúp đỡ người dân quê chồng, vợ chồng anh Nguyễn Trọng Hà và chị Đỗ Thị Thanh (hiện sinh sống tại Hà Nội) đã kết nối với các nhà hảo tâm để mở quầy tạp hóa miễn phí tại quê nhà. Quầy đặt ngay trong sân nhà bố mẹ chồng chị Thanh, phục vụ đều đặn vào chủ nhật tuần thứ nhất và tuần thứ ba mỗi tháng.
Mỗi phiên "chợ 0 đồng", gia đình phát từ 50 đến 60 phiếu mua hàng miễn phí, trị giá từ 100.000 đến 150.000 đồng/phiếu. Người dân có hoàn cảnh khó khăn có thể đổi phiếu lấy các nhu yếu phẩm thiết yếu như muối, dầu ăn, nước mắm, mì tôm và quần áo. Các mặt hàng đều được đóng gói sẵn, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày của người dân nông thôn.
Chị Thanh cho biết, mỗi lần về quê chồng thăm gia đình, chị chứng kiến nhiều hoàn cảnh còn thiếu thốn, vất vả. Từ đó, hai vợ chồng quyết định thực hiện mô hình “tạp hóa 0 đồng” như một cách sẻ chia thiết thực với người dân.
"Ban đầu chỉ là ý tưởng nhỏ, nhưng may mắn được người thân, bạn bè và nhiều mạnh thường quân đồng tình, hỗ trợ. Giờ đây, nhiều người trong xã cũng sẵn sàng chung tay, phụ giúp sắp xếp hàng hóa và đóng góp vật phẩm", chị Thanh chia sẻ.
Dù sinh sống tại Thủ đô, mỗi lần đến kỳ phát hàng, vợ chồng chị lại thu xếp công việc, về quê từ sớm để chuẩn bị hàng hóa, phân loại và phát phiếu cho bà con.
Bà Nguyễn Thị Nhiên (trú tại xã Lộc Hà), một trong những người được nhận hàng miễn phí, xúc động nói: "Gia đình tôi neo đơn, kinh tế khó khăn, con cái đi làm xa. Từ khi có quầy hàng này, tôi không còn phải lo mua những thứ thiết yếu hằng ngày. Thật sự cảm ơn tấm lòng của vợ chồng anh Hà, chị Thanh và những người đã giúp đỡ chúng tôi".
Lãnh đạo UBND xã Lộc Hà đánh giá, đây là một mô hình nhân văn, góp phần tích cực hỗ trợ các hộ nghèo, gia đình khó khăn trên địa bàn:
Chúng tôi ghi nhận và đánh giá cao mô hình này, đồng thời tích cực phối hợp với gia đình để kêu gọi thêm sự chung tay từ các nhà hảo tâm, giúp hoạt động được duy trì lâu dài”, lãnh đạo UBND xã Lộc Hà cho hay
Sau gần một năm đi vào hoạt động, quầy tạp hóa “0 đồng” này không chỉ mang đến những món quà thiết thực mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, góp phần làm ấm lòng người nghèo ở vùng quê còn nhiều thiếu thốn.
5 con giáp EQ cao: Ứng xử khéo léo, xã giao bậc thầyĐời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Trong 12 con giáp, có những tuổi nổi bật nhờ khả năng thấu hiểu cảm xúc, hành xử tinh tế và khéo léo trong giao tiếp.
Hà Nội: Nữ sinh mất tích bí ẩn hơn 10 ngày, người thân phát hiện nhiều điểm bất thườngĐời sống - 7 giờ trước
GĐXH - Nữ sinh đại học ở phường Đông Ngạc (TP Hà Nội) rời nhà từ ngày 11/9 đến nay chưa liên lạc với gia đình. Nhiều tài sản cá nhân của nữ sinh như xe điện, ba lô… được phát hiện ở nhiều địa điểm khác nhau tại Hà Nội.
Phú Thọ: Cuộc sống cư dân bị đảo lộn vì trại gà vạn con ngự giữa thônĐời sống - 8 giờ trước
GĐXH - Nhiều năm nay, hàng chục hộ dân thôn Đất Đỏ, xã Liên Sơn, tỉnh Phú Thọ phải sống chung với mùi hôi nồng nặc từ các trang trại nuôi gà quy mô lớn mọc lên giữa khu dân cư. Ngày qua ngày, dân kiến nghị, chính quyền xã vẫn không có động thái quyết liệt để xử lý dứt điểm.
Tá hỏa phát hiện thi thể người đàn ông dưới sôngĐời sống - 12 giờ trước
GĐXH - Người dân Hà Tĩnh vừa phát hiện thi thể một người đàn ông dưới sông Trí, thuộc địa bàn phường Sông Trí.
Sập cổng trường học ở Lào Cai khiến 2 anh em ruột tử vong thương tâmĐời sống - 12 giờ trước
GĐXH - Hai cháu nhỏ trong lúc trèo lên cổng sắt của trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nậm Mười (tỉnh Lào Cai) thì bất bất ngờ một bên trụ cổng bị đổ đè lên người cả hai khiến một cháu tử vong tại chỗ, một cháu được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Tin bão mới nhất: Bão Ragasa giật trên cấp 17 tiến vào Biển Đông, đất liền Việt Nam ảnh hưởng thế nào?Đời sống - 13 giờ trước
GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, bão Ragasa cường độ rất mạnh giật trên cấp 17 dự báo sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 9. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuẩn bị có mưa rất to.
Ngày sinh Âm lịch của người khôn ngoan, hậu vận cực kì thịnh vượngĐời sống - 15 giờ trước
GĐXH - Những người sinh vào các ngày Âm lịch sau đây thường càng trưởng thành càng gặt hái nhiều thành công, cuộc sống viên mãn khi về già.
6 trường hợp được miễn đi nghĩa vụ quân sự năm 2026, nhiều người chưa biếtĐời sống - 17 giờ trước
GĐXH - Dưới đây là 6 trường hợp không phải đi nghĩa vụ quân sự năm 2026 theo quy định mới.
Con giáp càng đổi mới, càng đón tài lộc và sự nghiệp thăng hoaĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người mang trong mình tinh thần không ngại thử thách, sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn để tìm kiếm những điều mới mẻ.
Chỉ cần biết quy định này người lao động sẽ nhanh chóng được hưởng trợ cấp thất nghiệpĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Cần đáp ứng điều kiện gì để người lao động nhận được chế độ trợ cấp thất nghiệp khi mất việc làm? Bài viết dưới đây chia sẻ các thông tin liên quan bạn đọc có thể tham khảo.
6 trường hợp được miễn đi nghĩa vụ quân sự năm 2026, nhiều người chưa biếtĐời sống
GĐXH - Dưới đây là 6 trường hợp không phải đi nghĩa vụ quân sự năm 2026 theo quy định mới.