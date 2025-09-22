Quầy tạp hóa '0 đồng' sẻ chia khó khăn với người nghèo ở Hà Tĩnh

Xuất phát từ mong muốn giúp đỡ người dân quê chồng, vợ chồng anh Nguyễn Trọng Hà và chị Đỗ Thị Thanh (hiện sinh sống tại Hà Nội) đã kết nối với các nhà hảo tâm để mở quầy tạp hóa miễn phí tại quê nhà. Quầy đặt ngay trong sân nhà bố mẹ chồng chị Thanh, phục vụ đều đặn vào chủ nhật tuần thứ nhất và tuần thứ ba mỗi tháng.

Quán cung cấp những mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu hàng ngày cho người dân.

Mỗi phiên "chợ 0 đồng", gia đình phát từ 50 đến 60 phiếu mua hàng miễn phí, trị giá từ 100.000 đến 150.000 đồng/phiếu. Người dân có hoàn cảnh khó khăn có thể đổi phiếu lấy các nhu yếu phẩm thiết yếu như muối, dầu ăn, nước mắm, mì tôm và quần áo. Các mặt hàng đều được đóng gói sẵn, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày của người dân nông thôn.

Chị Thanh cho biết, mỗi lần về quê chồng thăm gia đình, chị chứng kiến nhiều hoàn cảnh còn thiếu thốn, vất vả. Từ đó, hai vợ chồng quyết định thực hiện mô hình “tạp hóa 0 đồng” như một cách sẻ chia thiết thực với người dân.

"Ban đầu chỉ là ý tưởng nhỏ, nhưng may mắn được người thân, bạn bè và nhiều mạnh thường quân đồng tình, hỗ trợ. Giờ đây, nhiều người trong xã cũng sẵn sàng chung tay, phụ giúp sắp xếp hàng hóa và đóng góp vật phẩm", chị Thanh chia sẻ.

Mọi người tự ý thức lấy vừa đủ dùng để nhường phần cho người đến sau.

Dù sinh sống tại Thủ đô, mỗi lần đến kỳ phát hàng, vợ chồng chị lại thu xếp công việc, về quê từ sớm để chuẩn bị hàng hóa, phân loại và phát phiếu cho bà con.

Bà Nguyễn Thị Nhiên (trú tại xã Lộc Hà), một trong những người được nhận hàng miễn phí, xúc động nói: "Gia đình tôi neo đơn, kinh tế khó khăn, con cái đi làm xa. Từ khi có quầy hàng này, tôi không còn phải lo mua những thứ thiết yếu hằng ngày. Thật sự cảm ơn tấm lòng của vợ chồng anh Hà, chị Thanh và những người đã giúp đỡ chúng tôi".

Lãnh đạo UBND xã Lộc Hà đánh giá, đây là một mô hình nhân văn, góp phần tích cực hỗ trợ các hộ nghèo, gia đình khó khăn trên địa bàn:

Chúng tôi ghi nhận và đánh giá cao mô hình này, đồng thời tích cực phối hợp với gia đình để kêu gọi thêm sự chung tay từ các nhà hảo tâm, giúp hoạt động được duy trì lâu dài”, lãnh đạo UBND xã Lộc Hà cho hay

Sau gần một năm đi vào hoạt động, quầy tạp hóa “0 đồng” này không chỉ mang đến những món quà thiết thực mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, góp phần làm ấm lòng người nghèo ở vùng quê còn nhiều thiếu thốn.