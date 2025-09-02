Xe ôm 0 đồng chở người dân đi xem Triển lãm Quốc gia: 'Em ơi, xe đây!'
Ba ngày qua, tại thôn Xuân Trạch (Đông Anh, Hà Nội), một tổ xe ôm đặc biệt đã được hình thành để chở miễn phí bà con vào Trung tâm Triển lãm Quốc gia tham quan.
Người khởi xướng là anh Nguyễn Viết Tú (35 tuổi, ở Xuân Trạch, Đông Anh, Hà Nội). Thấy cảnh nhiều xe ôm "chặt chém" du khách, đặc biệt là những gia đình từ xa đến xem triển lãm, anh Tú đã nảy ra ý tưởng tập hợp thanh niên trong làng thành một nhóm xe tình nguyện.
"Đoạn đường chỉ 1–2km mà bị "hét" giá cao, bà con thiệt thòi quá. Tôi ở đây gần nhà, có sẵn phương tiện nên muốn giúp cho bà con mình. Rất may, ngay sau khi lên tiếng thì dự định của tôi được rất nhiều anh em cùng ủng hộ, chúng tôi liền bắt tay vào làm luôn", anh Tú nói.
Theo anh Tú, để tiện cho người đến xe triển lãm nhận biết được các xe chở miễn phí, đội của anh in và dán giấy có dòng chữ "Xe miễn phí vào Triển lãm Quốc Gia" vào trước xe. "Như vậy mọi người có thể dễ dàng nhìn thấy. Đây là cách quảng cáo rất hiệu quả", anh Tú phấn khởi.
Không có kinh phí, không ai được trả thù lao, mỗi người đều tự bỏ xăng, bỏ thời gian ra để chở bà con nhưng ai nấy đều vui vẻ và tự hào.
"Chúng tôi là con dân nước Việt, kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh của nước Việt Nam độc lập - tự do - hạnh phúc, chúng tôi phải làm được một điều gì đó ý nghĩa. Yêu nước từ những việc đơn giản như vậy thôi, không cần phải làm gì quá to tát. Được nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc, khuôn mặt hồ hởi của bà con đi xem triển lãm, nhận được một lời cảm ơn là chúng tôi vui rồi. Đó chính là thù lao của chúng tôi, món thù lao này không phải lúc nào cũng có được", anh Tú hạnh phúc chia sẻ.
Theo anh Tú, hiện đội của anh có khoảng 20-30 xe, các xe được tập kết ngay tại đầu thôn Xuân Trạch. Từ đó vào Trung tâm Triển lãm Quốc gia khoảng 1-2km vì đường vào triển lãm có hai lối, đường này tắc thì sẽ vòng sang đường khác.
"Bình quân mỗi người chạy khoảng 20 chuyến/ngày, người nhiều nhất lên tới 30 chuyến. Gần 3 ngày nay (30/8-2/9) cứ vòng đi vòng lại nhiều lần tôi cũng thấy hơi chóng mặt, nhưng vui... Tôi không biết phải diễn tả như thế nào", anh Tú cười nói.
Cùng đội với anh Tú, anh Lê Xuân Anh (39 tuổi, ở Xuân Trạch, Đông Anh, Hà Nội) luôn hồ hởi đón du khách từ phương xa tới xem triển lãm. "Đây đây, em ơi...! Xe đây!", gọi to rồi anh lại lao đi thật nhanh như sợ ai cướp mất khách của mình.
"Không nhanh là bà con lại bắt xe khác thì tốn tiền lắm. Ở đây nhiều người thu 100.000 - 200.00 đồng mỗi cuốc xe, chứ không hề rẻ chút nào", anh Xuân Anh cho hay.
Theo anh Xuân Anh, mọi người trong đội của anh chủ yếu đều sống ở trong làng. Buổi trưa mọi người sẽ tranh thủ ai về nhà nấy khoảng 15-20 phút để ăn cơm rồi lại quay trở lại với công việc đón khách.
"Chúng tôi bắt đầu đón khách từ 7h sáng đến 19h tối. Công việc cứ liên tục không ngừng nghỉ vì lượng người đi thăm triển lãm rất đông. Nếu ở nhà nghỉ ngơi một chút thì sẽ để lỡ rất nhiều người", anh Xuân Anh cười hiền.
Chị Hoàng Hoa (Lào Cai), lần đầu ra Hà Nội đi thăm Trung tâm Triển lãm Quốc gia chia sẻ: "Chúng tôi là những du khách từ xa tới, ai cũng bất ngờ và cảm động khi được chở đến tận cổng triển lãm mà không mất một đồng tiền nào. Đây chính là "tổ xe ôm nghĩa tình của làng Xuân Trạch", chúng tôi cảm ơn rất nhiều.... Có những người như các anh chị, người dân chúng tôi cảm thấy rất ấm lòng".
Bà Loan (Ninh Bình) đang cùng gia đình đến thăm Trung tâm Triển lãm Quốc gia cũng không giấu được sự xúc động: "Hoạt động giản dị nhưng để lại ấn tượng đẹp về sự đoàn kết, sẻ chia. Chúng tôi có thể đi xem triển lãm thoải mái mà không bị lo lắng chuyện tiền bạc. Ngồi sau xe thấy các cháu lưng ướt đẫm mồ hôi thấy thương mà chỉ biết cảm ơn. Người Việt ta tốt quá!...".
"Không bảng hiệu, không áo đồng phục, chỉ là những chiếc xe máy quen thuộc của dân làng, nhưng tổ xe miễn phí ở Xuân Trạch đã trở thành hình ảnh đẹp trong dịp lễ Quốc khánh năm nay. Tôi thấy rất tự hào..., những chuyến xe tuy chỉ dài 1–2km, nhưng chứa đựng cả tấm lòng chân thành...", ông Hoan (65 tuổi), một người dân tại làng Xuân Trạch tự hào nói.
