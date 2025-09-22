Tin sáng 22/9: Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn ứng phó với siêu bão Ragasa; Kiến nghị tăng tốc độ 8 đoạn tuyến cao tốc, tách làn xe ở QL Hà Nội-Bắc Giang

Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn ứng phó với siêu bão Ragasa

Báo Sức khỏe & Đời sống đưa tin, chiều ngày 21/9, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đưa ra hướng dẫn an toàn cho tàu thuyền ứng phó với bão Ragasa gần Biển Đông. Bão Ragasa khi vào Biển Đông sẽ mạnh cấp 17, cấp siêu bão. Đây sẽ là cơn bão mạnh nhất trên Biển Đông từ đầu mùa bão 2025. Bão có thể ảnh hưởng trực tiếp đến Bắc Bộ trong ngày 25 và 26/9.

Dự báo đến 13h ngày 22/9: Bão di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20 km/h, có khả năng mạnh thêm, ở vị trí 19,8°N–122,2°E, cách đảo Lu-Dông khoảng 180 km về phía Bắc. mạnh cấp 16-17, giật trên cấp 17.

Triển khai các biện pháp ứng phó với bão mạnh.

Đến 13h ngày 23/9: Tiếp tục di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15–20 km/h, mạnh cấp 16–17, giật trên cấp 17, ở vị trí 20,7°N–118,2°E, trên vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông. Vùng nguy hiểm: phía Bắc vĩ tuyến 18,0°N, phía Đông kinh tuyến 115,5°E.

Đến 13h ngày 24/9: Bão di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20–25 km/h, ở vị trí 21,8°N–113,8°E, trên vùng biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), mạnh cấp 15, giật trên cấp 17. Vùng nguy hiểm: phía Bắc vĩ tuyến 18,5°N, phía Đông kinh tuyến 109,5°E.

Kiến nghị tăng tốc độ 8 đoạn tuyến cao tốc, tách làn xe ở QL Hà Nội-Bắc Giang

Theo VOV, qua theo dõi nắm bắt tình hình trật tự an toàn giao thông, mới đây, Cục CSGT (Bộ Công an) có văn bản kiến nghị với Cục Đường bộ Việt Nam về việc tổ chức giao thông trên tuyến Quốc lộ 1B (Hà Nội - Bắc Ninh - Bắc Giang).

"Khẩn trương nghiên cứu tách làn giữa ô tô và xe máy trên tuyến đường này. Sau khi tách làn sẽ tổ chức giao thông cấm xe khách trên 29 chỗ, xe tải trên 7,5 tấn đi làn 1 (sát dải phân cách). Việc này nhằm ngăn ngừa tình trạng phương tiện chạy chậm, bám làn trái gây ùn ứ giao thông, giảm hiệu quả khai thác đường bộ đồng thời ngăn ngừa, làm giảm tai nạn giao thông trên tuyến", văn bản nêu.

Ảnh minh họa

Trước đó, Cục CSGT (Bộ Công an) cũng có văn bản đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục phân làn, phân luồng phương tiện trên 8 đoạn tuyến cao tốc 4 làn xe, có dải dừng khẩn cấp liên tục, tốc độ lưu thông tối đa từ 100 - 120km/h.

Cụ thể các đoạn, tuyến gồm: Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Km 0 - Km 131+500); Hải Phòng - Móng Cái (Km 0 - Km 175); TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (Km 4 - Km 54+983); Phan Thiết - Dầu Giây (Km 0 - Km 99); Cầu Giẽ - Cao Bồ (Km 211+260 - Km 259+200); Bắc Giang - Lạng Sơn (Km 45+100 - Km 109+660); Hà Nội - Lào Cai (Km 0+400 - Km 123); TPHCM - Trung Lương (Km 10 - Km 49+800).

Thực hiện điều chỉnh tốc độ theo hướng nâng tốc độ tối thiểu ở làn 1 (làn sát dải phân cách giữa) từ 60km/h lên 80km/h.

Hai anh em ruột tử vong ở TPHCM, hiện trường phát hiện có dây điện

Theo VietnamNet, trưa 21/9, người dân phát hiện hai người đàn ông nằm bất động dưới mương nước nằm trên đường song hành đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Long. Khi kiểm tra, cả hai đã tử vong.

Xe cứu thương có mặt tại hiện trường để đưa thi thể các nạn nhân đi. Ảnh: XĐ

Nhận tin báo, lực lượng công an TPHCM đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Tại hiện trường, cơ quan chức năng tìm thấy dây điện và bình ắc quy nên nghi vấn hai người đàn ông đã sử dụng điện để đánh bắt cá.

Hai nạn nhân được xác định là ông N.M.T. (50 tuổi) và ông N.M.Đ. (43 tuổi, em ruột ông T.) Sau khi hoàn tất khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng đưa thi thể hai nạn nhân đi khám nghiệm pháp y, xác định nguyên nhân.

Nhân viên đường sắt lao mình cứu người trước mũi tàu hỏa

Thông tin trên VTCNews, vào lúc 23h48 ngày 20/9, trực ban chạy tàu ga Quảng Ngãi báo tàu SE6 tuyến Hà Nội - TP.HCM sẽ chạy qua ga lúc 23h56.

Đến 0h03 ngày 21/9, khi tàu chuẩn bị qua đường ngang km924+430 (thuộc địa phận xã Sơn Tịnh - Quảng Ngãi, khu gian Đại Lộc - Quảng Ngãi), hai nhân viên gác chắn là anh Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Sơn Oánh đang thực hiện quy trình đóng chắn hoàn toàn, chờ tàu thông qua thì bất ngờ một người đàn ông (chưa rõ lai lịch) chạy xe máy theo hướng từ Đông sang Tây tông trực diện vào dàn chắn phía trái lý trình đường sắt do không chú ý quan sát. Cả người và xe máy văng vào giữa lòng đường sắt.

Anh Nguyễn Sơn Oánh, nhân viên gác chắn đường ngang (Công ty CP ĐS Nghĩa Bình) vừa có hành động dũng cảm cứu người.

Phát hiện tình huống nguy cấp, mặc dù biết tàu đang đến rất gần, có thể nguy hiểm tính mạng nhưng anh Nguyễn Sơn Oánh vẫn lao ra, kịp thời kéo người đàn ông khỏi đường sắt chỉ trong vài giây ngắn ngủi trước khi tàu lao tới.

Theo camera hành trình đầu máy ghi lại, quãng thời gian từ lúc người đi xe máy va vào cần chắn văng xuống lòng đường đến lúc tàu chạy qua chỉ khoảng 3-4 giây.

Người đàn ông may mắn được anh Oánh cứu sống ngay sau đó được Tổ tàu SE6 cử người đưa đi cấp cứu. Chiếc xe máy bị tàu tông kéo rê trong lòng đường sắt, đến lý trình Km 924+280 thì tàu dừng lại. Sự cố này khiến tàu SE6 phải dừng lại để giải quyết gần 30 phút. Xe máy bị hư hỏng nặng.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam kịp thời khen thưởng và làm hồ sơ đề nghị khen thưởng ở cấp cao hơn đối với hành động dũng cảm bất chấp nguy hiểm để cứu người của anh Oánh.

Nan giải bài toán điểm trông giữ xe ở Hà Nội

VTV cho biết, gần đây, với việc hàng loạt bãi trông giữ xe dưới gầm cầu ở Hà Nội dừng hoạt động càng gia tăng áp lực giao thông tĩnh lên các khu vực lân cận. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp bách về những phương pháp thay thế mang tính hiện đại, an toàn và bền vững.

Trước yêu cầu bức thiết của người dân, TP Hà Nội đã từng triển khai nhiều phương án như: cấp phép cho các bãi đỗ xe trên vỉa hè, cấp phép đỗ xe dưới lòng, nhưng những giải pháp này vẫn không thể lấp đầy khoảng trống giữa quỹ đất cho giao thông và số lượng phương tiện ngày một gia tăng.

Nhiều năm qua, những bãi đỗ xe ở Hà Nội được cấp phép chỉ đáp ứng 10% nhu cầu của người dân. 90% còn lại, tự người dân phải giải quyết. Đây là lý do các bãi xe tự phát vẫn tồn tại.

"Chỗ ra vào của điểm đỗ xe lại nằm ở nút giao thông. Người đỗ ra vào sẽ tạo ra xung đột. Nó vốn có nguy cơ xung đột, giờ lại có thêm điểm đỗ. Giao thông tĩnh nằm ở đấy nên nó tăng thêm nguy cơ", KTS. Ngô Doãn Đức (Chủ tịch Liên đoàn Tư vấn kiến trúc, Hội Kiến trúc sư Việt Nam) nhận định.

Trách nhiệm này là của chính quyền, nhưng thực tế suốt nhiều năm qua, những bãi đỗ xe được cấp phép chỉ đáp ứng 10% nhu cầu của người dân. 90% còn lại, tự người dân phải giải quyết. Đây là lý do các bãi xe tự phát vẫn tồn tại gây nhiều bức xúc trong dư luận. Thực tế này sẽ tái diễn nếu Hà Nội không sớm tìm được giải pháp đầu tư xây dựng những điểm trông giữ xe theo quy hoạch.

Dùng cẩu 80 tấn vớt tàu chìm trên biển Cà Mau

Báo Tuổi trẻ online cho hay, trước đó ngày 20-9, trong lúc tuần tra cách đảo Hoàn Chuối khoảng 1 hải lý, tổ công tác phát hiện tàu cá do ông Đặng Hùng Sơn (51 tuổi, ngụ xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau) đang kéo theo một tàu cá chìm gần như toàn bộ. Lực lượng biên phòng nhanh chóng tiếp cận, hỗ trợ lai dắt về đảo.

Qua xác minh, tàu gặp nạn mang số hiệu CM 91554 TS, do ông Bùi Xô Na (42 tuổi, ngụ xã Sông Đốc) làm thuyền trưởng.

Đồn biên phòng Hòn Chuối phối hợp với Công ty Lũng Lô trục vớt thành công tàu cá chìm trên biển - Ảnh: Hoàng Tá

Ông Na cho biết và khoảng 14h40 ngày 18-9, khi đang hoạt động cách Hòn Chuối 14 hải lý về hướng Đông Bắc, tàu bất ngờ bị sóng lớn đánh chìm. Trên tàu có 5 ngư dân, rất may được tàu bạn cứu vớt kịp thời, sức khỏe ổn.

Để trục vớt, Đồn biên phòng Hòn Chuối đã phối hợp với Công ty Lũng Lô, huy động cẩu 80 tấn kéo tàu nổi khỏi mặt nước, bơm thoát nước. Đến sáng 21-9, con tàu đã được cứu thành công và lai dắt vào bờ để sửa chữa. Nguyên nhân chìm tàu được xác định do sóng to, gió lớn. Thiệt hại ước tính khoảng 500 triệu đồng.