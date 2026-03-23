Quy định mới nhất về mức phạt vượt phải áp dụng năm 2026

Phương tiện tham gia giao thông có được vượt bên phải?

Theo quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, vượt xe và nhường đường cho xe xin vượt được quy định như sau:

Điều kiện để được vượt xe

Vượt xe là tình huống giao thông trên đường mà mỗi chiều đường xe chạy chỉ có một làn đường dành cho xe cơ giới, xe đi phía sau di chuyển sang bên trái để di chuyển lên trước xe phía trước.

Trên đường có từ hai làn đường dành cho xe cơ giới cùng chiều trở lên được phân biệt bằng vạch kẻ đường, xe đi phía sau di chuyển lên trước xe phía trước thì áp dụng quy tắc sử dụng làn đường quy định tại Điều 13 của Luật này. Cụ thể:

+ Phương tiện tham gia giao thông đường bộ di chuyển với tốc độ thấp hơn phải đi về bên phải theo chiều đi của mình.

+ Trên đường có nhiều làn đường cho xe đi cùng chiều được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn đường, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải cho xe đi trong một làn đường và chỉ được chuyển làn đường ở những nơi cho phép; mỗi lần chuyển làn đường chỉ được phép chuyển sang một làn đường liền kề; khi chuyển làn đường phải có tín hiệu báo trước; phải quan sát bảo đảm khoảng cách an toàn với xe phía trước, phía sau và hai bên mới được chuyển làn.

+ Trên một chiều đường có vạch kẻ phân làn đường, xe thô sơ phải đi trên làn đường bên phải trong cùng, xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đi trên làn đường bên trái.

+ Trên làn đường dành riêng cho một loại phương tiện hoặc một nhóm loại phương tiện, người điều khiển loại phương tiện khác không được đi vào làn đường đó.

Theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, khi vượt xe, các xe phải vượt về bên trái (chỉ một số trường hợp mới được vượt về bên phải).

Khi vượt xe, các xe phải vượt về bên trái (chỉ một số trường hợp mới được vượt về bên phải) và phải đảm bảo các điều kiện:

- Xe xin vượt phải có báo hiệu bằng đèn hoặc còi; trong đô thị và khu đông dân cư từ 22 giờ đến 5 giờ chỉ được báo hiệu xin vượt bằng đèn.

- Xe xin vượt chỉ được vượt khi không có chướng ngại vật phía trước, không có xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt, xe chạy trước không có tín hiệu vượt xe khác và đã tránh về bên phải.

- Khi có xe xin vượt, nếu đủ điều kiện an toàn, người điều khiển phương tiện phía trước phải giảm tốc độ, đi sát về bên phải của phần đường xe chạy cho đến khi xe sau đã vượt qua, không được gây trở ngại đối với xe xin vượt.

Các trường hợp được phép vượt bên phải

Khi vượt, các xe phải vượt về bên trái, trừ các trường hợp sau đây thì được phép vượt bên phải:

- Khi xe phía trước có tín hiệu rẽ trái hoặc đang rẽ trái;

- Khi xe điện đang chạy giữa đường;

- Khi xe chuyên dùng đang làm việc trên đường mà không thể vượt bên trái được.

Các trường hợp không được vượt xe

Không được vượt xe khi có một trong các trường hợp sau đây:

- Không bảo đảm các điều kiện quy định: Xe xin vượt chỉ được vượt khi không có chướng ngại vật phía trước, không có xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt, xe chạy trước không có tín hiệu vượt xe khác, đã có tín hiệu rẽ phải và tránh về bên phải.;

- Trên cầu hẹp có một làn xe;

- Đường vòng, đầu dốc và các vị trí có tầm nhìn hạn chế;

- Nơi đường giao nhau, đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt;

- Khi điều kiện thời tiết hoặc đường không bảo đảm an toàn cho việc vượt;

- Xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.

Mức phạt lỗi vượt bên phải không đúng quy định?

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, mức phạt lỗi vượt bên phải không đúng quy định như sau:

Lỗi vượt phải xe ô tô:

Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô vượt bên phải xe khác trong trường hợp không được phép.

Ngoài ra, trường hợp vượt xe không đúng quy định gây tai nạn giao thông người điều khiển xe ô tô bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 22.000.000 đồng.

Lỗi vượt phải xe máy:

Phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng đối với người điều khiển xe máy vượt bên phải trong trường hợp không được phép.

Ngoài ra, trường hợp vượt xe không đúng quy định gây tai nạn giao thông người điều khiển xe máy bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng.

Người điều khiển xe vi phạm lỗi vượt phải 2026 bị trừ điểm bằng lái không?

Trường hợp người điều khiển xe ô tô vượt bên phải xe khác trong trường hợp không được phép bị trừ điểm giấy phép lái xe 02 điểm.

Trường hợp người điều khiển xe máy vượt bên phải xe khác trong trường hợp không được phép không bị trừ điểm giấy phép lái xe.

Trường hợp vượt xe không đúng quy định gây tai nạn giao thông người điều khiển xe ô tô và xe máy bị trừ điểm giấy phép lái xe 10 điểm.