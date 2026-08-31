Quyết định táo bạo: Thay cùng lúc khớp háng và khớp vai cho cụ ông 85 tuổi nhiều bệnh nền

Ngày 31/8, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, các bác sĩ tại đây vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật đặc biệt: Thay đồng thời khớp háng và khớp vai trái cho cụ ông 85 tuổi bị gãy xương phức tạp trên nền nhiều bệnh lý mãn tính nặng.

Theo đó, người bệnh nam 85 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy cổ xương đùi kết hợp gãy trật phức tạp khớp vai trái (đầu trên xương cánh tay gãy nhiều mảnh, di lệch sát thành ngực) do tai nạn sinh hoạt tại nhà.

Các bác sĩ thực hiện đồng thời thay khớp háng và khớp vai cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Thách thức lớn nhất đối với ê-kíp điều trị là thể trạng người bệnh rất yếu: tiền sử tăng huyết áp 20 năm, xơ vữa động mạch, từng bị nhồi máu cơ tim 2 lần, di chứng yếu nửa người trái do tai biến mạch máu não cách đây 4 năm và đang trong tình trạng thiếu máu nặng.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh – Chủ tịch Hội Chấn thương chỉnh hình Việt Nam, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết: Nếu không phẫu thuật, đau đớn và bất động kéo dài sẽ khiến người bệnh đối mặt với nguy cơ biến chứng tử vong rất cao (viêm phổi, tắc mạch, suy kiệt, loét tỳ đè, các bệnh lý nền tăng nặng) ngay trong tháng đầu tiên.

Tuy nhiên, nếu chia làm 2 cuộc mổ, người bệnh khó lòng chịu đựng được 2 lần gây mê/gây tê liên tiếp. Sau khi hội chẩn toàn viện đặc biệt là chuyên khoa Gây mê hồi sức và Tim mạch cùng quá trình hồi sức, bù máu, nâng cao thể trạng khẩn trương, các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật đồng thời cả hai khớp trong một lần mổ.

Để đảm bảo an toàn cho người bệnh cao tuổi, nhiều bệnh nền, ê-kíp phẫu thuật và gây mê hồi sức đã phối hợp chặt chẽ, thực hiện kỹ thuật ít xâm lấn và tối ưu hóa từng khâu trong quá trình phẫu thuật.

Toàn bộ cuộc phẫu thuật chỉ diễn ra trong khoảng 50 phút, đồng thời kiểm soát tốt huyết động, hô hấp và giảm đau vùng, giúp hạn chế đau sau mổ, giảm mất máu và tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh phục hồi.

Ngày thứ 5 sau mổ, người bệnh tỉnh táo, đã có thể tự ngồi dậy, tự ăn uống và bắt đầu tập phục hồi chức năng. Ảnh: BVCC.

Nhờ quy trình điều trị toàn diện ở cả 3 giai đoạn (trước, trong và sau mổ), kết quả hồi phục của người bệnh tiến triển rất tích cực. Ngày thứ 5 sau mổ, người bệnh tỉnh táo, đã có thể tự ngồi dậy, tự ăn uống và bắt đầu tập phục hồi chức năng.

Dự kiến, bệnh nhân tiếp tục được kiểm soát bệnh nền, phòng ngừa nhiễm trùng/loét tì đè, tăng cường dinh dưỡng và tập luyện vận động theo phác đồ để từng bước phục hồi khả năng đi lại, và sinh hoạt.