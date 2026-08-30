Chạy đua với thời gian cứu nam thanh niên 25 tuổi suy đa cơ quan nguy kịch

| Y tế
Nguyễn Mai
Nguyễn Mai
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GĐXH – Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng suy hô hấp tiến triển, tổn thương phổi nhanh chóng. Nội soi phế quản ghi nhận máu tươi trong đường thở. Đồng thời suy thận cấp và suy giảm chức năng nhiều cơ quan trong cơ thể.

Ngày 30/8, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho biết, tại đây vừa tiếp nhận và cấp cứu thành công một trường hợp suy đa cơ quan trên nền Lupus ban đỏ.

Theo đó, bệnh nhân nam, 25 tuổi, có tiền sử Lupus ban đỏ hệ thống, nhập viện trong tình trạng sốt cao 40 độ C, đau họng và khó thở dữ dội. Thăm khám cho thấy vùng hạ họng phù nề nghiêm trọng, che lấp vùng thanh môn, đe dọa tắc nghẽn đường thở cấp.

Chạy đua với thời gian giành lại sự sống cho nam thanh niên 25 tuổi suy đa cơ quan nguy kịch - Ảnh 1.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, suy đa cơ quan nguy kịch. Ảnh: BVCC. 

Ngay lập tức, các bác sĩ đã hội chẩn khẩn cấp. Bệnh nhân được mở khí quản cấp cứu tại giường, kiểm soát đường thở và hỗ trợ hô hấp bằng máy thở.

Tuy nhiên, tình trạng bệnh nhân diễn biến xấu nhanh chóng: Suy hô hấp tiến triển, tổn thương phổi nhanh chóng tiến đến ARDS. Nội soi phế quản ghi nhận máu tươi trong đường thở, phù hợp với tình trạng xuất huyết phế nang lan tỏa. Bên cạnh đó, suy thận cấp tiến triển đến vô niệu, kèm suy giảm chức năng nhiều cơ quan.

Theo các bác sĩ, trên nền Lupus ban đỏ hệ thống, bệnh nhân đồng thời phải đối mặt với tình trạng nhiễm khuẩn nặng. Vì thế việc điều trị cần kiểm soát tốt tình trạng nhiễm khuẩn, đồng thời điều chỉnh phù hợp mức độ ức chế miễn dịch.

Trước tình trạng hô hấp tiếp tục xấu đi, các thông số hỗ trợ máy thở đã ở mức rất cao nhưng trao đổi khí vẫn không được cải thiện như mong muốn, các bác sĩ tiếp tục hội chẩn khẩn cấp toàn khoa, đưa ra quyết định khởi động hệ thống VV-ECMO với mục tiêu hỗ trợ trao đổi khí, giảm áp lực lên phổi và tạo điều kiện để tổn thương phổi có thời gian hồi phục.

Song song với VV-ECMO liên tục, bệnh nhân được thay huyết tương (PEX) theo chỉ định; lọc máu liên tục (CRRT) do suy thận cấp; truyền các chế phẩm máu, đặc biệt trong bối cảnh chảy máu phế nang và giảm các tế bào máu; thông khí phổi nghỉ. Đồng thời điều trị nhiễm khuẩn và kiểm soát đáp ứng miễn dịch; hồi sức và hỗ trợ chức năng các cơ quan.

Chạy đua với thời gian giành lại sự sống cho nam thanh niên 25 tuổi suy đa cơ quan nguy kịch - Ảnh 2.

Hiện tại, bệnh nhân tự thở qua mở khí quản, các chức năng cơ quan ổn định và tiếp tục quá trình hồi phục. Ảnh: BVCC. 

Trong suốt những ngày sau đó, bệnh nhân được theo dõi sát sao các chỉ số và được hội chẩn liên tục để điều chỉnh từng bước điều trị.

May mắn, tình trạng bệnh nhân có nhiều dấu hiệu tích cực. Tình trạng xuất huyết phế nang dần được kiểm soát. Bệnh nhân hết sốt, chức năng phổi cải thiện từng ngày; huyết động ổn định hơn; tri giác được duy trì tốt và chức năng các cơ quan từng bước hồi phục.

Sau 10 ngày điều trị, bệnh nhân được cai VV-ECMO, sau đó, tiếp tục được giảm dần hỗ trợ hô hấp và cai máy thở.

Hiện tại, bệnh nhân tự thở qua mở khí quản, các chức năng cơ quan ổn định và tiếp tục quá trình hồi phục.

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