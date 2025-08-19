Mới nhất
Quỳnh Nga phô diễn bikini 'bỏng mắt', nhan sắc U40 khiến người hâm mộ ngỡ ngàng

Thứ ba, 11:00 19/08/2025 | Đẹp
GĐXH - Diễn viên, ca sĩ Quỳnh Nga "Cá sấu chúa" tiếp tục khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi diện bikini "bỏng mắt" bên bãi biển.

Quỳnh Nga phô diễn bikini 'bỏng mắt', nhan sắc U40 khiến người hâm mộ ngỡ ngàng- Ảnh 1.

Vừa qua, 'Cá sấu chúa' Quỳnh Nga tiếp tục thu hút chú ý của cộng đồng mạng khi khoe vòng eo 56 cm với bikini trong chuyến nghỉ hè ở biển Quan Lạn.

Quỳnh Nga phô diễn bikini 'bỏng mắt', nhan sắc U40 khiến người hâm mộ ngỡ ngàng- Ảnh 2.

Quỳnh Nga đầu tư bộ bikini táo bạo với những chi tiết đính kết, cắt khoét khoe tối đa vẻ gợi cảm.

Quỳnh Nga phô diễn bikini 'bỏng mắt', nhan sắc U40 khiến người hâm mộ ngỡ ngàng- Ảnh 3.

Nữ diễn viên, ca sĩ tự tin khoe vòng eo 56 cm với áo tắm đính kết từ vải voan, sequin và ngọc trai nhân tạo kết hợp cùng quần tam giác khoét hông cao cùng khăn choàng đồng điệu.

Quỳnh Nga phô diễn bikini 'bỏng mắt', nhan sắc U40 khiến người hâm mộ ngỡ ngàng- Ảnh 4.

Quỳnh Nga cho biết, sau khi kết thúc cuộc thi 'Bước nhảy hoàn vũ', cô nỗ lực giữ vòng eo 56 cm bằng nhiều môn thể thao như pickleball, gym, yoga, pilates...

Quỳnh Nga phô diễn bikini 'bỏng mắt', nhan sắc U40 khiến người hâm mộ ngỡ ngàng- Ảnh 5.

Sau khi giành quán quân 'Bước nhảy hoàn vũ', Quỳnh Nga dành nhiều thời gian nghỉ ngơi và tập trung cho việc kinh doanh.

Quỳnh Nga phô diễn bikini 'bỏng mắt', nhan sắc U40 khiến người hâm mộ ngỡ ngàng- Ảnh 6.

16 năm kể từ khi "Lập trình cho trái tim" phát sóng, "Cá sấu chúa" Quỳnh Nga đã có sự thay đổi hình ảnh một cách ấn tượng. Ở tuổi U40, nữ diễn viên sở hữu sắc vóc trẻ trung, gợi cảm đáng ngưỡng mộ.

Quỳnh Nga phô diễn bikini 'bỏng mắt', nhan sắc U40 khiến người hâm mộ ngỡ ngàng- Ảnh 7.

Trước đó, trên trang cá nhân, "Cá sấu chúa" Quỳnh Nga đã đăng tải loạt ảnh bikini kèm chú thích cho bộ ảnh mới: "Hóa ra, độc thân là hình phạt nặng nhất cho kẻ xinh đẹp".

Quỳnh Nga phô diễn bikini 'bỏng mắt', nhan sắc U40 khiến người hâm mộ ngỡ ngàng- Ảnh 8.

Bộ ảnh của Quỳnh Nga nhận về nhiều lời khen ngợi cho nhan sắc và thân hình quyến rũ. Dù không có chiều cao nổi bật, Quỳnh Nga vẫn cuốn hút nhờ vóc dáng cân đối, quyến rũ.

Quỳnh Nga phô diễn bikini 'bỏng mắt', nhan sắc U40 khiến người hâm mộ ngỡ ngàng- Ảnh 9.

Nhiều người nhận xét nữ diễn viên, ca sĩ Quỳnh Nga sở hữu gương mặt xinh đẹp như nàng thơ, thân hình gợi cảm như người mẫu nội y.

Quỳnh Nga phô diễn bikini 'bỏng mắt', nhan sắc U40 khiến người hâm mộ ngỡ ngàng- Ảnh 10.

Quỳnh Nga theo đuổi phong cách ngọt ngào, gợi cảm sau khi trở lại cuộc sống độc thân.

Quỳnh Nga phô diễn bikini 'bỏng mắt', nhan sắc U40 khiến người hâm mộ ngỡ ngàng- Ảnh 11.

Trên trang cá nhân, Quỳnh Nga thường xuyên khoe ảnh gợi cảm cũng như cuộc sống sang chảnh.

Quỳnh Nga phô diễn bikini 'bỏng mắt', nhan sắc U40 khiến người hâm mộ ngỡ ngàng- Ảnh 12.

Quỳnh Nga có sở thích du lịch trong và ngoài nước, cùng với đó là những bức ảnh gợi cảm được thực hiện trong các chuyến đi.

Quỳnh Nga phô diễn bikini 'bỏng mắt', nhan sắc U40 khiến người hâm mộ ngỡ ngàng- Ảnh 13.

Quỳnh Nga sinh năm 1988, là quán quân Bước nhảy hoàn vũ 2024. Cô được biết đến qua các phim truyền hình như: "Lập trình cho trái tim", "Về nhà đi con', "Sinh tử"...

 (Ảnh: FB nhân vật)

T.Hằng (th)
