Quỳnh Nga phô diễn bikini 'bỏng mắt', nhan sắc U40 khiến người hâm mộ ngỡ ngàng
GĐXH - Diễn viên, ca sĩ Quỳnh Nga "Cá sấu chúa" tiếp tục khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi diện bikini "bỏng mắt" bên bãi biển.
(Ảnh: FB nhân vật)
Dàn thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Australia khoe dáng quyến rũ với bikini trên biển Hội An. Chất lượng thí sinh được đánh giá cao với hình thể săn chắc, khỏe khoắn.
Thời trang của Phương Oanh không chỉ là yếu tố làm đẹp hình ảnh mà còn góp phần khắc họa tính cách nhân vật.
GĐXH - Từ hình ảnh mạnh mẽ đến vẻ sang trọng trên thảm đỏ và phong cách đời thường cuốn hút, Minh Tú chứng minh sức hút của biểu tượng thời trang đa phong cách.
GĐXH - Trong Sao nhập ngũ, Hương Giang ghi dấu với hình ảnh kỷ luật. Ngoài đời, nàng hậu tiếp tục khẳng định sức hút với phong cách thời trang cuốn hút.
GĐXH - Từng bị chê cách ăn mặc trong "Hương vị tình thân" 4 năm trước, Phương Oanh đang được khán giả khen gu thời trang thăng hạng trong "Gió ngang khoảng trời xanh".
GĐXH - Hoàng Thùy Linh ở tuổi U40 nhưng vẫn giữ được một làn da trẻ trung không tuổi. Nhờ có làn da khỏe mạnh như vậy nên khi makeup, gương mặt của cô tỏa sáng và không "góc chết".
GĐXH - Diva Trần Thu Hà ở tuổi U50 nhưng vóc dáng lẫn làn da của chị rất trẻ trung. Nhờ giữ gìn được tuổi thanh xuân nên nữ diva nhạc Việt không ngại khoe mặt mộc mỗi khi ở nhà và tự tin chia sẻ trên Facebook.
Chạy bộ là một cách tập luyện giúp giảm cân hiệu quả. Tuy nhiên, nhiều người chạy bộ thường xuyên nhưng lại không giảm cân, vậy đâu là nguyên nhân?
GĐXH - Chi Pu luôn ghi dấu bằng gu thời trang hợp xu hướng và phong thái tự tin, dù trên sân khấu, thảm đỏ hay trong đời thường.
Chỉ một chiếc khăn lụa, nếu biết cách “kể chuyện”, có thể khiến bộ đồ tối giản nhất trở nên sống động và sang trọng hơn gấp bội.
6 thói quen giúp giảm mỡ bụng sau tuổi 45Giảm cân
Sự thay đổi hormone, quá trình trao đổi chất chậm lại là nguyên nhân khiến mỡ dễ tích tụ quanh vùng eo, đặc biệt là với chị em sau tuổi 45. Để giảm mỡ bụng 'cứng đầu' này có thể chỉ cần thực hiện một số thói quen đơn giản.