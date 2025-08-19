Quỳnh Nga phô diễn bikini 'bỏng mắt', nhan sắc U40 khiến người hâm mộ ngỡ ngàng

2 ngày trước

GĐXH - Hoàng Thùy Linh ở tuổi U40 nhưng vẫn giữ được một làn da trẻ trung không tuổi. Nhờ có làn da khỏe mạnh như vậy nên khi makeup, gương mặt của cô tỏa sáng và không "góc chết".