Ra mắt Bảo hiểm Giao dịch trực tuyến, LPBank kiến tạo trải nghiệm giao dịch an tâm trên không gian số

Giải pháp giúp khách hàng giảm thiểu tổn thất tài chính từ các giao dịch trực tuyến trái phép, đồng thời hỗ trợ khôi phục danh tính trực tuyến khi thông tin cá nhân bị đánh cắp, góp phần mang đến trải nghiệm giao dịch số an toàn và an tâm hơn.

An tâm giao dịch số - Chủ động bảo vệ tài chính trước rủi ro trên không gian mạng

Sự phát triển mạnh mẽ của ngân hàng số đã thay đổi thói quen giao dịch của hàng triệu người dùng với ưu điểm nhanh chóng, thuận tiện và có thể thực hiện mọi lúc, mọi nơi. Song song với đó, các hình thức lừa đảo trên không gian mạng cũng liên tục gia tăng cả về số lượng và mức độ tinh vi, trở thành thách thức lớn đối với người sử dụng dịch vụ tài chính.

Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, hệ thống cảnh báo giao dịch của ngành ngân hàng đã phát đi khoảng 4,6 triệu cảnh báo, cho thấy mức độ gia tăng đáng kể của các nguy cơ gian lận trên môi trường số. Các đối tượng lừa đảo liên tục thay đổi phương thức hoạt động như giả mạo website, gửi đường dẫn độc hại, đánh cắp mã OTP, cài đặt phần mềm gián điệp trên thiết bị hoặc sử dụng các thủ đoạn thao túng tâm lý để khiến khách hàng tự thực hiện giao dịch chuyển tiền ngoài ý muốn.

LPBank đồng hành cùng Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm LPBank (LPBI) tăng cường bảo vệ tài chính khách hàng trước rủi ro lừa đảo số.

Nhằm tăng cường khả năng bảo vệ khách hàng trước những rủi ro phát sinh trong giao dịch số, từ ngày 6/8/2026, LPBank chính thức triển khai Bảo hiểm Giao dịch trực tuyến. Với hạn mức bảo vệ lên tới 50 triệu đồng, Bảo hiểm Giao dịch trực tuyến là giải pháp giúp khách hàng chủ động bảo vệ tài chính trước các rủi ro trên không gian mạng. Sản phẩm chi trả đối với các tổn thất phát sinh từ giao dịch trực tuyến trái phép, đồng thời hỗ trợ các chi phí cần thiết để khôi phục danh tính trực tuyến khi thông tin cá nhân bị đánh cắp hoặc sử dụng trái phép. Nhờ đó, khách hàng có thể an tâm giao dịch, giảm thiểu gánh nặng tài chính và nhanh chóng ổn định khi không may gặp sự cố trên môi trường số.

Không chỉ chú trọng mở rộng quyền lợi bảo vệ, LPBank còn hướng tới đưa giải pháp này tới đông đảo khách hàng với mức phí chỉ từ 5.000 đồng/tháng, cùng nhiều ưu đãi dành cho khách hàng đăng ký lần đầu. Sản phẩm được tích hợp trực tiếp trên ứng dụng LPBank Plus, cho phép khách hàng dễ dàng đăng ký, quản lý và theo dõi quyền lợi bảo hiểm ngay trên nền tảng ngân hàng số mà không cần thực hiện thêm thủ tục hay sử dụng ứng dụng khác.

Tiên phong kiến tạo hệ sinh thái ngân hàng số an toàn

Việc triển khai Bảo hiểm Giao dịch trực tuyến là mắt xích quan trọng trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái ngân hàng số an toàn của LPBank. Thông qua việc tích hợp giải pháp bảo hiểm ngay trên nền tảng ngân hàng số, LPBank trở thành một trong những ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam mang đến cho khách hàng lớp bảo vệ tài chính trước các rủi ro phát sinh trong giao dịch trực tuyến, góp phần hoàn thiện trải nghiệm ngân hàng số toàn diện từ giao dịch đến bảo vệ.

Trong những năm gần đây, LPBank liên tục đầu tư vào dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ phân tích hành vi giao dịch nhằm nâng cao khả năng nhận diện, cảnh báo sớm và phòng chống gian lận. Song song với đó, ngân hàng không ngừng hoàn thiện các lớp xác thực, tăng cường bảo mật và tối ưu trải nghiệm giao dịch an toàn cho khách hàng trên các nền tảng số. Đặc biệt, việc ra mắt ứng dụng LPBank Plus đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược chuyển đổi số của ngân hàng, mang đến trải nghiệm tài chính hiện đại, thuận tiện và cá nhân hóa.

Chia sẻ về định hướng phát triển sản phẩm, ông Đặng Công Hoàn - Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Ngân hàng bán lẻ tại LPBank cho biết: "Chuyển đổi số không chỉ được đo bằng tốc độ hay sự thuận tiện mà còn bằng mức độ an toàn và niềm tin của khách hàng. Với việc tiên phong triển khai Bảo hiểm Giao dịch trực tuyến, LPBank mong muốn mở rộng hệ sinh thái bảo vệ khách hàng, kết hợp giữa công nghệ và giải pháp tài chính để giúp khách hàng chủ động ứng phó với các rủi ro trên không gian mạng, an tâm đồng hành cùng ngân hàng trong kỷ nguyên số."

Trong bối cảnh các hình thức lừa đảo số ngày càng tinh vi, LPBank tiếp tục khẳng định định hướng lấy khách hàng làm trọng tâm thông qua việc kết hợp công nghệ với các giải pháp bảo vệ tài chính. Bảo hiểm Giao dịch trực tuyến không chỉ giúp khách hàng an tâm hơn khi giao dịch mà còn góp phần hoàn thiện hệ sinh thái tài chính số hiện đại, an toàn và bền vững.

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