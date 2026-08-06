Xuất hiện xe máy điện đi xa gần 200 km/sạc, giá siêu rẻ 15 triệu đồng cực hợp cho học sinh

Xe máy điện đi xa gần 200 km/sạc

Xe máy điện MOVE Athena Pro

Không chỉ phù hợp với học sinh, sinh viên từ đủ điều kiện điều khiển xe gắn máy điện, Athena Pro còn đáp ứng tốt nhu cầu đi làm hằng ngày nhờ phạm vi hoạt động lớn và chi phí sử dụng tiết kiệm.

MOVE Athena Pro của MOVE Việt Nam theo đuổi phong cách thiết kế tối giản nhưng vẫn mang nét trẻ trung với các đường cong bo tròn mềm mại. Tổng thể xe tạo cảm giác gọn gàng, phù hợp khi di chuyển trong điều kiện giao thông đông đúc tại các đô thị.

Động cơ 1.600W, đi gần 200km tùy phiên bản

Nhà sản xuất cung cấp nhiều lựa chọn màu sắc như đen và hồng, phù hợp với cả khách hàng nam lẫn nữ. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha LED tạo hình hiện đại góp phần tăng khả năng nhận diện khi lưu thông trên đường.

Theo công bố của MOVE, hệ thống đèn LED không chỉ có cường độ chiếu sáng tốt hơn so với đèn halogen truyền thống mà còn tiết kiệm điện năng giúp tối ưu thời lượng sử dụng pin. Ánh sáng được phân bổ rộng hơn, hỗ trợ người lái quan sát tốt trong điều kiện trời tối hoặc thời tiết mưa.

Xe sở hữu cốp chứa đồ dung tích 15 lít, đủ để cất giữ mũ bảo hiểm nửa đầu cùng nhiều vật dụng cá nhân như áo mưa, ví, sạc điện thoại hoặc sách vở.

Bên cạnh đó, Athena Pro còn được trang bị sàn để chân rộng rãi, mang lại tư thế ngồi thoải mái cho người lái trong những hành trình di chuyển hằng ngày.

MOVE Athena Pro được trang bị động cơ điện một chiều không chổi than (Brushless DC Motor) với công suất tối đa 1.600W, hoạt động trên nền điện áp 60V.

Theo thông số của nhà sản xuất, xe đạt tốc độ tối đa khoảng 49 km/h, phù hợp với nhu cầu di chuyển trong đô thị cũng như đáp ứng quy định đối với nhóm xe gắn máy điện.

MOVE Athena Pro được phân phối với nhiều cấu hình năng lượng khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng.

Động cơ không chổi than mang lại ưu điểm vận hành êm ái, giảm tiếng ồn, đồng thời hạn chế hao mòn cơ khí so với các loại động cơ truyền thống. Người dùng cũng có thể cảm nhận khả năng tăng tốc mượt mà hơn khi khởi hành hoặc di chuyển trong điều kiện đường phố đông đúc.

MOVE Athena Pro được phân phối với nhiều cấu hình năng lượng khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng.

Đối với phiên bản sử dụng ắc quy, xe có thể di chuyển khoảng 60-80km sau mỗi lần sạc đầy, phù hợp với nhu cầu đi học hoặc đi làm trong phạm vi gần.

Trong khi đó, các phiên bản sử dụng pin lithium cho phạm vi hoạt động từ 100km đến gần 200km, tùy theo điều kiện sử dụng, tải trọng, chế độ lái và địa hình vận hành.

Nhờ quãng đường di chuyển lớn, người dùng có thể sử dụng xe trong nhiều ngày liên tiếp mà không cần sạc thường xuyên, góp phần nâng cao tính tiện dụng trong quá trình sử dụng.

Nhiều tiện ích hiện đại với Smartkey, NFC và màn hình LED

Không chỉ tập trung vào khả năng vận hành, MOVE Athena Pro còn được trang bị nhiều công nghệ tiện ích vốn thường chỉ xuất hiện trên các mẫu xe ở phân khúc cao hơn.

Xe hỗ trợ Smartkey kết hợp khóa NFC, giúp người dùng mở khóa và khởi động xe nhanh chóng, đồng thời tăng tính an toàn so với chìa khóa cơ truyền thống.

Phía trước người lái là màn hình LED kỹ thuật số, hiển thị đầy đủ các thông tin như tốc độ, dung lượng pin, quãng đường và trạng thái vận hành để người điều khiển dễ dàng theo dõi.

Ngoài ra, xe còn được tích hợp cổng sạc điện thoại, hỗ trợ người dùng nạp năng lượng cho các thiết bị di động trong quá trình di chuyển.

MOVE Athena Pro sử dụng lốp không săm kết hợp vành hợp kim nhôm nguyên khối góp phần nâng cao độ bền cũng như giảm nguy cơ mất áp suất đột ngột khi cán phải vật nhọn.

Về hệ thống an toàn, Athena Pro sử dụng phanh tang trống trước và sau.

Xe được trang bị bộ điều khiển IC đúc giúp tối ưu khả năng quản lý động cơ, tăng độ ổn định trong quá trình vận hành và cải thiện hiệu suất sử dụng năng lượng.

Về hệ thống an toàn, Athena Pro sử dụng phanh tang trống trước và sau. Theo nhà sản xuất, cụm phanh được chế tạo từ vật liệu có độ bền cao, đáp ứng nhu cầu sử dụng hằng ngày trong điều kiện giao thông đô thị.

Nhìn chung, MOVE Athena Pro là mẫu xe máy điện hướng tới người dùng cần một phương tiện có thiết kế trẻ trung, dễ sử dụng và chi phí vận hành thấp. Động cơ 1.600W, tốc độ gần 50 km/h, phạm vi hoạt động tối đa gần 200 km trên bản pin cùng loạt tiện ích như Smartkey, khóa NFC, màn hình LED hay cổng sạc điện thoại giúp mẫu xe này trở thành lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc xe máy điện phổ thông dành cho học sinh, sinh viên và người đi làm.

Giá xe máy điện MOVE Athena Pro

Xe máy điện MOVE Athena Pro có giá niêm yết là 14.99 triệu đồng cho bản ắc quy và 20,9 triệu đồng cho bản pin.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega





Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ.





Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S. Ảnh: DKBike.

Với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận.

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.