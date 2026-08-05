Triển vọng cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài năm 2026

Năm 2026, Việt Nam dự kiến đưa khoảng 112.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài

Bộ Nội vụ dự kiến năm 2026 sẽ đưa khoảng 112.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Điểm đáng chú ý là hoạt động xuất khẩu lao động đang chuyển dịch mạnh từ "chiều rộng" sang "chiều sâu", không chỉ chú trọng số lượng mà tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ), cùng với mở rộng cơ hội việc làm, công tác đào tạo nghề, bồi dưỡng kỹ năng, giáo dục định hướng và phổ biến pháp luật cho người lao động trước khi xuất cảnh tiếp tục được coi là giải pháp then chốt. Định hướng này nhằm giúp người lao động có thu nhập ổn định, làm việc bền vững, đồng thời nâng cao uy tín lao động Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Năm 2025, Việt Nam đã đưa hơn 144.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, vượt 11% so với kế hoạch đề ra. Nhật Bản tiếp tục là thị trường tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam nhất với hơn 64.600 người, tiếp đến là Đài Loan (Trung Quốc) với hơn 57.000 lao động và Hàn Quốc với hơn 11.600 lao động.

Năm 2026, Việt Nam dự kiến đưa khoảng 112.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Sửa đổi nhiều quy định quan trọng về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Mới đây, Quốc hội đã nghe Tờ trình Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Dự thảo Luật gồm 3 điều, bãi bỏ 5/19 thủ tục hành chính; cắt giảm, đơn giản hóa đối với 6/19 thủ tục hành chính, cắt giảm 34% chi phí tuân thủ của người dân, doanh nghiệp.

Dự thảo lược bỏ những quy định không cần thiết nhằm khơi thông nguồn lực xã hội, nâng cao tính chủ động, linh hoạt của doanh nghiệp đặc biệt trong việc tuyển chọn, đào tạo, chuẩn bị nguồn lao động hướng đến nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam trên thị trường lao động quốc tế đặc biệt trong bối cảnh các quốc gia cung ứng lao động khác đã triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài;

Bãi bỏ thành phần hồ sơ là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với 2 thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập và bãi bỏ điều kiện kinh doanh là yêu cầu ký quỹ đối với doanh nghiệp đưa người lao động đi đào tạo nâng cao tay nghề ở nước ngoài.

Dự thảo bổ sung quy định về điều kiện cấp Giấy phép, hạn chế doanh nghiệp hoặc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đã bị thu hồi Giấy phép do vi phạm pháp luật nhưng vẫn lợi dụng để tiếp tục đề nghị cấp Giấy phép cho doanh nghiệp khác.

Về chính sách của Nhà nước đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Ủy ban tán thành bổ sung chính sách ưu tiên đưa người lao động đã qua đào tạo, có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; đồng thời áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù đối với một số ngành, nghề, lĩnh vực ưu tiên.

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