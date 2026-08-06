Lịch cúp điện An Giang từ ngày 6 - 9/8/2026: Cúp điện từ 5h30 đến 18h nhiều khu vực để phục vụ sửa chữa

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Lịch cúp điện An Giang

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện An Giang (lịch cắt điện An Giang) từ ngày 6 - 9/8/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện An Giang từ ngày 6 - 9/8/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện An Giang trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện An Giang từ ngày 6 - 9/8/2026

Lịch cúp điện Long Xuyên





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (khu vực Cầu Đôi) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/08/2026 đến 16:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Mỹ Thới (khu vực Ngã Cại) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/08/2026 đến 16:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ





Lịch cúp điện An Châu





KHU VỰC: Một phần xã An Châu (khu vực dọc ngọn Rạch Chùa, rạch Suốt, Đông Bình Nhất)-tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/08/2026 đến 17:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Cần Đăng (khu vực dọc kênh Bốn Tổng đến giáp kênh Ba xã)-tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/08/2026 đến 17:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh An(khu vực dọc kênh từ cầu số 5 đến UBND xã Tân Phú cũ)-tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/08/2026 đến 18:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Chợ Mới





KHU VỰC: Một phần xã Long Điền (đoạn từ Trạm Y Tế Long Điền B cũ đến ngã ba Bà Vệ), một phần xã Long Kiến (đoạn từ ngã ba Bà Vệ đến ngã Ba Tam Hiệp) – tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/08/2026 đến 18:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Chợ Mới (từ Cầu Sắt đến cầu mương Xã Nếu trong và dọc kênh Mương Lớn) – tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/08/2026 đến 18:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Long Điền (đoạn từ Siêu thị Coopmart đến KDC Mỹ Tân), đường lộ Bà Vệ-Mỹ Luông và dọc kênh xáng Long An thuộc xã Long Điền, Long Kiến, ấp Mỹ Lợi, Mỹ Trung thuộc xã Long Kiến, xã Cù Lao Giêng (trừ ấp Tấn Long) – tỉnh An Giang và 05 xã Cù Lao Tây - tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 09/08/2026 đến 18:00:00 ngày 09/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Châu Đốc





KHU VỰC: Khu vực mất điện: Đường Trường Đua, khóm 6 + Một phần Đường Louis Pasteur( từ Đường trường Đua đến Đường Cử Trị)

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 06/08/2026 đến 07:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực mất điện: Một phần khóm Vĩnh Chánh phường Châu Đốc và khóm Vĩnh Tây 2 phường Vĩnh Tế: - Đường tỉnh 955A và đường dân sinh cặp kênh Vĩnh Tế từ Trường Đua đến Cầu Kinh Xáng; - Đường Nguyễn Thị Minh Khai; Đường Hoàng Đạo Cật.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 06/08/2026 đến 18:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Merperle Núi Sam Resort (KDL Bến đá Núi Sam cũ), đường Phạm Văn Bạch, khóm Vĩnh Tây 1, phường Vĩnh Tế.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 06/08/2026 đến 12:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực mất điện: - Công ty Địa ốc Hoàng Đức (KS Hoàng Đức), đường Tân lộ Kiều Lương, khóm 8, phường Châu Đốc.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/08/2026 đến 16:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực mất điện: Đường Trường Đua, khóm 6 + Một phần Đường Louis Pasteur( từ Đường trường Đua đến Đường Cử Trị)

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 06/08/2026 đến 18:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực mất điện: - Cty TNHH MTV Kem Sài Gòn, 622 đường Thủ Khoa Huân, phường Châu Đốc.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/08/2026 đến 13:00:00 ngày 09/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực mất điện: - Trường Mầm Non Dế Mèn, 616 đường Thủ Khoa Huân, phường Châu Đốc.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/08/2026 đến 13:00:00 ngày 09/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực mất điện: - Đường Nguyễn Tri Phương từ Thủ Khoa Huân đến Hoàng Diệu; N1; Mậu Thân; Kinh 30/4; Kinh 2; Kinh Lẫm; Hoàng Diệu; Bờ Tây; KDC Châu Thới 1; Lê Hồng Phong; Tân Lộ Kiều Lương; - Khu đô thị Phúc An - Asuka; Thành phố Lễ hội - Trung tâm hành chính Vĩnh Mỹ; - Khu vực Khóm 8 thuộc phường Châu Đốc;

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/08/2026 đến 10:00:00 ngày 09/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Cty Kem Tân Sài Gòn, đường Nguyễn Tri Phương, phường Châu Đốc;

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/08/2026 đến 13:00:00 ngày 09/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tân Châu





KHU VỰC: Ấp Phú Thuận A, B thuộc xã Phú Lâm.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/08/2026 đến 17:00:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Ấp Long Thạnh 2, Phú Đông, một phần ấp Long Hậu thuộc xã Phú Lâm (dọc theo kênh KM5, Đìa Cá Rô, Kênh Sườn 3). - Một phần khóm Long Thạnh 1 thuộc phường Tân Châu. (dọc theo kênh KM5).

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/08/2026 đến 17:00:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Thoại Sơn





KHU VỰC: - Một phần ấp Tây Bình, xã Vĩnh Trạch và ấp Hòa Thành xã Định Mỹ, tỉnh An Giang (Khu vực dọc theo kênh Ông Đốc, từ cầu Ông Đốc đến Trại giam Định Thành)

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 06/08/2026 đến 17:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm T3 Thoại Giang trụ 472TS/118 tuyến 472TS

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/08/2026 đến 17:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm T17 Thoại Giang-Vọng Thê trụ 474TS/342 tuyến 474TS

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/08/2026 đến 17:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm T11 Sơn Hòa 7/548.42 tuyến 474TS

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/08/2026 đến 17:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Kênh Sáu Mão-Bắc Ba thê Mới 472TS/176 tuyến 472TS

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/08/2026 đến 17:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm HKD Thực Phẩm An Khang trụ 477TS/11/3A/1 tuyến 477TS

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/08/2026 đến 17:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần xã Thoại Sơn, xã Định Mỹ, xã Óc Eo, tỉnh An Giang (Dọc kênh Mỹ Giang, từ kênh 3000 Bắc Thạnh đến cầu Mỹ Giang; Từ cầu Mỹ Giang đến cầu Vọng Đông-Mỹ Phú Đông; Dọc ĐT 943, từ sau Cty TNHH MTV Lương thực Thoại Sơn đến cổng chào ranh giới Tri Tôn; Đường Vành đai núi Ba Thê; Gò Cây Thị; đường đi Núi Tượng; dọc kênh 600 Núi Tượng; từ cầu Mướp Văn đến hai phía dọc kênh Ba Thê).

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 07/08/2026 đến 17:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Tại trạm T3 Bờ Nam Kênh Bô trụ 471TS/146/89/92/22/51 tuyến 473LX2

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/08/2026 đến 17:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm T2 Bờ Nam Kênh Bô trụ 471TS/146/89/92/46A/30 tuyến 473LX2

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/08/2026 đến 17:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Công Ty TNHH Năng Lượng Điện Gia Huy 2 trụ 473TS/257/3/1B tuyến 471LX2

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/08/2026 đến 17:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Công Ty TNHH Năng Lượng Điện Gia Huy 1 trụ 473TS/257/3/1A tuyến 471LX2

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/08/2026 đến 17:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Trần Tín Kiệt trụ 476TS/196/79/1 tuyến 479TS

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/08/2026 đến 17:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần xã Vĩnh Trạch, Phú Hòa, tỉnh An Giang (Từ cầu Kênh Ông Cò đến dọc kênh Bốn Tổng hướng chợ Vĩnh Khánh, dọc kênh Tròn từ ranh giới Cần Thơ đến cầu Kênh Đào, dọc kênh T7, dọc kênh T5, kênh T3; dọc kênh Thanh Niên, kênh Mười Cai; Dọc Lộ Ông Cường, dọc lộ cặp kênh Rạch Giá Long Xuyên từ cầu Ba Bần đến lộ tẻ Mương Trâu, rạch Cái Vồn, Tràm Trích; Một phần Cty CP TBS An Giang, Trung Đoàn 892)

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 09/08/2026 đến 17:00:00 ngày 09/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Một phần xã Định Mỹ, Vĩnh Trạch, Phú Hòa tỉnh An Giang ( Dọc ĐT 943, từ cầu vượt đường cao tốc xã Định Mỹ đến Cty CP TBS An Giang; dọc kênh Bốn Tổng, từ chợ kênh Ông Cò đến Cty XNK thủy sản Cửu Long; dọc rạch Cái Vồn, từ cầu Xẻo Trăng đến hộ bà Lê Thị Đẹp; dọc kênh cầu Mương Trâu).

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 09/08/2026 đến 17:00:00 ngày 09/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Một phần ấp Thanh Niên, xã Phú Hòa, tỉnh An Giang (Dọc đường Trần Phú, từ tiệm sửa xe Vĩ đến vườn lan Tuệ Duyên)

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 09/08/2026 đến 17:00:00 ngày 09/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Châu Phú





KHU VỰC: - Một phần xã Thạnh Mỹ Tây (Trạm biến áp Trạm Bơm Kênh 10 Bắc Kênh 10 Châu Phú) .

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/08/2026 đến 17:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần xã Thạnh Mỹ Tây (Trạm biến áp Cầu Kênh 13 - ĐT945) .

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/08/2026 đến 17:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần xã Thạnh Mỹ Tây (Trạm biến áp Cầu Vượt Kênh 13) .

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/08/2026 đến 17:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần xã Thạnh Mỹ Tây (Trạm biến áp KDC NAM K10 TÂY K13) .

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/08/2026 đến 17:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần xã Châu Phú (Trạm biến áp Trạm Cầu Vượt Kênh 10).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/08/2026 đến 17:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần xã Mỹ Đức (Trạm biến áp T10A Mỹ Đức, Mương Tư Dừa và Khu Thương Mại Kênh Đào Mở Rộng).

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/08/2026 đến 17:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần xã Mỹ Đức (Trạm biến áp Trung Dũng).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/08/2026 đến 17:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần xã Mỹ Đức (Trạm biến áp Khánh Hòa 4A).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/08/2026 đến 17:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần xã Mỹ Đức (Trạm biến ápT9 Mỹ Đức 2).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/08/2026 đến 17:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần xã Mỹ Đức (Trạm biến áp T11 Mỹ Đức ).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/08/2026 đến 17:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần xã Mỹ Đức (Trạm biến áp TB Ông Dư TK3 ).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/08/2026 đến 17:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần xã Châu Phú, Bình Mỹ (Trường Tiểu Học B Bình Long và dọc theo Kênh Cây Dương từ QL91 đến Trường Tiểu học Bình Chánh).

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/08/2026 đến 17:00:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bình Mỹ, Châu Phú (dọc Kênh Cây Dương từ Trường Tiểu học Bình Chánh đến Kênh 17; dọc Kênh 2 bờ bắc Cây Dương đến Kênh Quốc Gia và dọc qua Kênh Quốc Gia về Kênh 1; dọc Kênh Hào Sương, Kênh 7, Kênh 10, Kênh 3 bờ nam Cây Dương; dọc Kênh Núi Chóc Năng Gù từ Kênh 8 đến Kênh 12, từ Mương Tư Tản đến Mương Ông Cha và Khu Nam Việt Bình Phú, Khu dân cư khu vực chợ Bình Phú)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/08/2026 đến 07:30:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Bình Mỹ, Châu Phú (dọc Kênh Cây Dương từ Trường Tiểu học Bình Chánh đến Kênh 17; dọc Kênh 2 bờ bắc Cây Dương đến Kênh Quốc Gia và dọc qua Kênh Quốc Gia về Kênh 1; dọc Kênh Hào Sương, Kênh 7, Kênh 10, Kênh 3 bờ nam Cây Dương; dọc Kênh Núi Chóc Năng Gù từ Kênh 8 đến Kênh 12, từ Mương Tư Tản đến Mương Ông Cha và Khu Nam Việt Bình Phú, Khu dân cư khu vực chợ Bình Phú)

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 08/08/2026 đến 17:00:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung (dọc theo bờ bắc Kênh Vịnh Tre từ Kênh 1 đến Kênh Hào Đề Lớn và bờ nam Kênh Vịnh Tre từ Quốc lộ 91 đến Kênh 7, dọc Kênh 1 bờ nam Kênh Vịnh Tre, Kênh 3 bờ nam Kênh Vịnh Tre đến trạm biến áp T2 Mỹ An; đoạn từ chợ Kênh 7 đến Trường Mẫu Giáo Sơn Ca, đường Đình đoạn từ Trường Mẫu Giáo Sơn Ca đến trạm bơm Tư Mừng Đông Kênh 2 và dọc theo Kênh 2 đến trạm bơm Ông Tiết Đông Kênh 2). - Một phần xã Thạnh Mỹ Tây (dọc theo bờ bắc Kênh Vịnh Tre từ Kênh Hào Đề Lớn và bờ nam Kênh Vịnh Tre từ Kênh 7 đến Kênh Ranh Châu Phú - Tịnh Biên, dọc Kênh 8 bờ nam Kênh Vịnh Tre, dọc Kênh 12 bờ bắc Kênh Vịnh Tre và dọc Kênh 11, 12 đoạn từ Kênh Vịnh Tre đến Tỉnh lộ 945 mới; dọc theo Kênh Cốc và Kênh 15 bờ nam Kênh Vịnh Tre, đường VNSat dọc Mương Bờ Dâu từ Kênh 7 đến Kênh 9).

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/08/2026 đến 17:00:00 ngày 09/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phú Tân





KHU VỰC: Trạm Trần Thiện Rết (Sản xuất bánh) trụ 471PT/49/01 tuyến 471PT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/08/2026 đến 09:10:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Lò Sấy Nguyễn Văn Nhơn trụ 471PT/113 tuyến 471PT

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 06/08/2026 đến 10:30:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm bơm 6 Mộng trụ 472PT/217A/01 tuyến 472PT.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/08/2026 đến 14:10:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Nguyễn Thành Nhân trụ 472PT/267/33 tuyến 472PT.

THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 06/08/2026 đến 15:30:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Phú Tân và một phần xã Phú An (từ Cầu sắt Phú Hưng hướng đến Cầu sắt Mương Chùa; từ Chợ Phú Xuân hướng về đến lò sấy Thúy Loan; từ Chợ Phú Xuân hường về đến Cầu Mương Chùa; dọc Nam Kênh Phú Bình từ Cty lương thực Phước Thịnh đến T2A Nam kênh Phú bình);Một phần xã Hòa Lạc (từ giáp ranh với xã Bình Thạnh Đông từ ấp Hòa An hướng đến cống Phú Hiệp và dọc kênh Thần Nông đến trạm bơm Bún Môn 2; từ cầu Bảy Bích đến chợ Hòa Lạc); Một phần xã Chợ Vàm và một phần xã Phú Lâm (khu vực từ cầu sắt Mương Chùa hướng về khu vực ấp Phú Đông và ấp Phú Tây và từ Chợ Phú Thành đến Cầu Bảy Bích) - tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/08/2026 đến 18:00:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Phú Tân và một phần xã Phú An (dọc theo lộ nhựa nông thôn bờ Bắc rạch Cái Tắc đến cầu sắt Phú Hưng và dọc Kênh Sườn Phú Thọ từ lò sấy Ông Thiện đến trạm bơm Ông Tấn) - tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/08/2026 đến 18:00:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Phú Tân (khu vực KDC Phú Mỹ - Phú Thọ); Một phần xã Phú An và một phần xã Chợ Vàm (khu vực KDC Phú Mỹ - Phú Thọ; khu vực dọc đường QL80B từ giáp ranh xã Phú Tân hướng về giáp ranh xã chợ Vàm; khu vực dọc Kênh K26; khu vực Ấp Gò Ba Gia)– tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/08/2026 đến 18:00:00 ngày 09/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Chợ Vàm ( khu vực dọc đường QL80B từ giáp ranh xã Phú An hướng về giáp ranh xã Phú Lâm; khu vực dọc Kênh K16; khu vực dọc Kênh Sườn Phú Thạnh) – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/08/2026 đến 18:00:00 ngày 09/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tri Tôn





KHU VỰC: NR chùa Lục Ông

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/08/2026 đến 17:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tịnh Biên





KHU VỰC: - Một phần phường Tịnh Biên (khóm Xuân Hòa, Xuân Phú, Xuân Hiệp, Xuân Bình, Xuân Biên, ấp Tân Biên (đoạn cặp quốc Lộ N1) tỉnh An Giang. Một phần huyện Kirivong tỉnh TaKeo - CPC.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/08/2026 đến 17:00:00 ngày 09/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện An Phú





KHU VỰC: Khu vực dọc tỉnh lộ 956 (từ cầu Vĩnh Trường đến cầu Đa Phước) thuộc xã An Phú; Khu vực dọc tỉnh lộ 956 (từ cầu Đa Phước đến cửa hàng xăng dầu Trường Phát) thuộc xã Vĩnh Hậu - An Giang

THỜI GIAN: Từ 05:30:00 ngày 06/08/2026 đến 18:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Một phần khu vực dọc tỉnh lộ 956 thuộc xã Nhơn Hội; Toàn xã Khánh Bình (trừ các ấp: An Hòa, An Khánh, Khánh Hòa, Thạnh Phú) - An Giang; - Khu vực xã Chrey Thom, huyện Koh Thum - tỉnh KanDal - Campuchia.

THỜI GIAN: Từ 05:30:00 ngày 09/08/2026 đến 18:00:00 ngày 09/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực dọc tỉnh lộ 956 (từ trạm 110kV An Phú đến Đình Phước Hưng) thuộc xã An Phú, Nhơn Hội (trừ dọc tỉnh lộ 957); Các ấp (An Hòa, An Khánh, Khánh Hòa, Thạnh Phú) thuộc xã Khánh Bình - An Giang

THỜI GIAN: Từ 05:30:00 ngày 09/08/2026 đến 18:00:00 ngày 09/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện