Một loại quả bán đầy chợ Việt giá rẻ bèo trở thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực, đạt con số hàng chục triệu USD chỉ trong nửa năm

Theo số liệu thống kê mới nhất của Cục Hải quan Việt Nam, quý II/2026, xuất khẩu mít của nước ta đạt 67,528 triệu USD, tăng 27,2% so với cùng kỳ năm 2025 và tăng 2,8% so với quý I/2026. Mít hiện chiếm khoảng 3% tổng kim ngạch xuất khẩu và đứng thứ 5 trong nhóm rau quả của Việt Nam trong quý II. Xuất khẩu sản phẩm mít chế biến cũng ghi nhận mức tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt hơn 10 triệu USD.

Mặc dù tỷ trọng chưa lớn so với các mặt hàng chủ lực như sầu riêng hay chuối, mít vẫn là một trong những loại trái cây duy trì mức tăng trưởng tích cực trong bối cảnh xuất khẩu rau quả của Việt Nam tiếp tục mở rộng sang nhiều thị trường.

Mít Việt Nam đang ghi nhận đà tăng trưởng mạnh trong xuất khẩu những năm gần đây.

Trung Quốc hiện là thị trường tiêu thụ mít lớn nhất của Việt Nam. Những năm gần đây, nhiều địa phương của Trung Quốc cũng mở rộng diện tích trồng mít tại Hải Nam, Quảng Tây và Vân Nam nhằm giảm phụ thuộc vào nhập khẩu. Tuy nhiên, điều kiện khí hậu khiến chất lượng mít nội địa vẫn chưa thể sánh với sản phẩm nhập khẩu từ Đông Nam Á.

Nhiều phương tiện truyền thông Trung Quốc từng nhận định mít Việt Nam có ưu thế nhờ múi to, màu vàng đậm, vị ngọt và hương thơm đặc trưng, mặc dù giá bán cao hơn nhưng vẫn được người tiêu dùng ưa chuộng.

Đáng chú ý, từ ngày 1/6/2026, mít tươi Việt Nam chính thức được phép xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc sau khi Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) ban hành quy định về kiểm dịch thực vật đối với sản phẩm này. Trước đó, trong năm 2025, Việt Nam và Trung Quốc đã ký kết 5 nghị định thư liên quan đến xuất khẩu nông sản, gồm ớt, chanh leo, cám gạo, tổ yến thô và mít tươi.

Theo các chuyên gia, nhu cầu tiêu thụ mít trên thế giới vẫn còn nhiều dư địa nhờ xu hướng sử dụng trái cây nhiệt đới ngày càng phổ biến. Ngoài xuất khẩu quả tươi, các doanh nghiệp cũng đang mở rộng chế biến sâu với các sản phẩm như mít sấy, mít đông lạnh và các mặt hàng giá trị gia tăng nhằm nâng cao hiệu quả xuất khẩu. Bên cạnh thị trường Trung Quốc, mít Việt Nam đang từng bước tiếp cận các thị trường có yêu cầu cao hơn như Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ và một số nước châu Âu.

Nhờ lợi thế về diện tích canh tác lớn, sản lượng ổn định cùng nhu cầu tiêu thụ ngày càng mở rộng tại các thị trường quốc tế, mít được đánh giá có tiềm năng trở thành mặt hàng xuất khẩu tỷ USD trong tương lai.

Không chỉ có giá trị kinh tế, mít còn được nhiều chuyên gia nông nghiệp quốc tế đánh giá là một trong những loại cây trồng có khả năng thích ứng tốt với biến đổi khí hậu. Cây mít có thể sinh trưởng trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau, chịu hạn tốt, ít sâu bệnh và không đòi hỏi chăm sóc quá nhiều khi trưởng thành.

Việc xuất khẩu đạt gần 67,5 triệu USD chỉ trong quý II và tiếp tục tăng trưởng hai con số so với cùng kỳ cho thấy mít vẫn là một trong những loại trái cây có tiềm năng lớn của Việt Nam. Trong bối cảnh ngành rau quả đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường và nâng cao giá trị sản phẩm, loại quả này được kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào tăng trưởng xuất khẩu trong thời gian tới.

Hiện Việt Nam có khoảng 84.000 ha trồng mít, trong đó khoảng 56.000 ha đang cho thu hoạch với sản lượng xấp xỉ 1 triệu tấn mỗi năm. Đáng chú ý, khoảng 85% diện tích mít chuyên canh trên cả nước là giống mít Thái siêu sớm - loại đang giữ vai trò chủ lực trong hoạt động xuất khẩu trái tươi.

Mít là loại quả quen thuộc được nhiều người tiêu dùng trong nước và quốc tế ưa chuộng.

