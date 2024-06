Rà soát tất cả xe hợp đồng đưa đón học sinh

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố đề nghị tăng cường thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông đối với xe ô tô đưa đón học sinh.

Theo đó, Bộ GTVT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở GTVT phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo rà soát các trường học có hoạt động sử dụng xe ô tô hợp đồng đưa, đón học sinh, thường xuyên kiểm tra các cơ sở giáo dục, trường học có hoạt động sử dụng xe ô tô đưa đón học sinh.

Bộ GTVT đề nghị các địa phương yêu cầu tất cả cơ sở giáo dục (từ bậc mầm non đến trung học phổ thông) trên địa bàn có sử dụng xe ô tô đưa đón học sinh đến trường thực hiện quy trình, kiểm tra số lượng của học sinh khi lên xe và rời xe.

Các cơ sở giáo dục cần phối hợp với hội phụ huynh làm việc với các đơn vị kinh doanh vận tải, yêu cầu phải thực hiện đầy đủ quy định về an toàn giao thông đối với phương tiện, người lái xe, tuyệt đối không hợp đồng vận chuyển đưa đón học sinh đối với các đơn vị vận tải không đảm bảo các điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

"Trong hợp đồng giữa cơ sở giáo dục và đơn vị kinh doanh vận tải, cần ghi rõ những yêu cầu, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan về an toàn giao thông, bảo vệ sức khoẻ cho học sinh khi ngồi trên xe và khi lên, xuống xe ô tô.

Trên xe cần phải có người chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra danh sách học sinh, duy trì trật tự, vệ sinh và hướng dẫn, nhắc nhở học sinh thực hiện các quy định và kỹ năng an toàn khi ngồi trên xe và khi lên, xuống xe ô tô" , văn bản của Bộ GTVT nêu rõ.

Riêng với tỉnh Thái Bình, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở GTVT kiểm tra toàn diện việc chấp hành các quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với các đơn vị kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu phát hiện vi phạm, đồng thời phối hợp với Sở GTVT có liên quan xử lý theo quy định đối với đơn vị kinh doanh vận tải để xảy ra vụ việc nêu trên.

Bộ GTVT giao Cục Đường bộ Việt Nam đôn đốc Sở GTVT các địa phương khai thác hiệu quả thông tin từ thiết bị giám sát hành trình, camera lắp trên xe ô tô.

Ngày 29/5, cháu T.G.H (5 tuổi) đã bị bỏ quên trên ô tô dẫn tới tử vong. Cơ quan công an đã khởi tố vụ án "Vô ý làm chết người" xảy ra tại Trường Mầm non Hồng Nhung cơ sở 2.

Cơ quan chức năng khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Lâm ̣là lái xe đưa đón của Trường Mầm non Hồng Nhung cơ sở 2 và bà Phương Quỳnh Anh là nhân viên đảm nhiệm việc đưa đón học sinh để điều tra về tội "Vô ý làm chết người".

Hai giáo viên phụ trách lớp là cô Đoàn Thị Nhâm và cô Nguyễn Thị Phương cùng bị khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

