Rang hạt dẻ nhanh gọn với nồi chiên không dầu

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Hạt dẻ là món quà vặt ưa thích vào mùa đông, có nhiều tác dụng tốt với sức khỏe. Hạt dẻ có vị ngọt, bùi, lành tính, dễ ăn, có thể rang, hấp cho đến làm súp, làm bánh. Cách chế biến phổ biến nhất với người Việt thường là rang bẳng chảo gang, bếp củi. Tuy nhiên, cách này có nhược điểm khá lách cách, tốn thời gian và công sức. Đổi lại, bạn hoàn toàn có thể sử dụng nồi chiên không dầu để rang hạt dẻ, có ưu điểm gọn gàng, dễ dàng quản lý nhiệt độ và thời gian.

Hạt dẻ rang bằng nồi chiên không dầu có ưu điểm nhanh, gọn

Cách làm:

- Rửa sạch hạt dẻ sau đó đem rạch hình chữ X hoặc khứa một đường nhỏ trên bề mặt hạt dẻ.

- Hạt dẻ sau khi khứa vỏ đem ngâm với nước nóng khoảng 30 phút hoặc có thể luộc khoảng 10-15 phút.

- Gạn bỏ nước, cho hạt dẻ vào nồi chiên không dầu ở nhiệt 195 - 200 độ C trong khoảng 20 phút.

- Khi kiểm tra thấy hạt dẻ đã chín mềm bên trong, xém vỏ ngoài, đem ủ trong khăn bông sạch. Cách này vừa giúp giữ nóng cho hạt dẻ, vừa góp phần giúp dễ lột bỏ vỏ hạt dẻ hơn.

- Nếu thích biến tấu hạt dẻ rang bơ, rang muối hay ngào đường có thể cho hạt dẻ đã chín lên chảo, thêm các nguyên liệu yêu thích, đảo nhanh tay.