Rau này giúp thải độc gan tự nhiên, đổi món ngay kẻo phí

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Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
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GĐXH - Trong những ngày muốn đổi vị bằng một món ăn thanh nhẹ nhưng vẫn đủ hấp dẫn, măng tây xào sò điệp là một lựa chọn đáng thử. Măng tây sau khi chế biến vẫn giữ được độ giòn nhẹ, vị ngọt tự nhiên, trong khi sò điệp có phần thịt mềm, ngọt và giàu đạm.

Măng tây chứa nhiều glutathione, một chất chống oxy hóa quan trọng giúp gan trung hòa độc tố và giảm tổn thương tế bào. Cồi sò điệp cung cấp protein lành mạnh và vitamin B12 giúp bồi bổ cơ thể mà không gây dư thừa chất béo xấu. Thông tin trên Lao Động cho biết: Sự kết hợp của hai loại thực phẩm này hỗ trợ sức khỏe gan hiệu quả. 

Măng tây xào sò điệp - món ăn thanh nhẹ giúp thải độc gan tự nhiên - Ảnh 1.

Măng tây giòn ngọt, giàu chất xơ

Măng tây là loại rau được nhiều người yêu thích nhờ phần thân giòn, vị ngọt nhẹ và có thể chế biến theo nhiều cách như luộc, hấp, nướng hoặc xào.

Măng tây xào sò điệp - món ăn thanh nhẹ giúp thải độc gan tự nhiên - Ảnh 2.

    Theo thông tin từ webiste của Viện Dinh Dưỡng Việt Nam, loại rau này cung cấp chất xơ, folate, vitamin C, vitamin K cùng một số chất chống oxy hóa. Chất xơ trong rau góp phần hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa, trong khi các vitamin và hợp chất thực vật đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe tổng thể.

    Măng tây cũng chứa nhiều nước và tương đối ít năng lượng, vì vậy có thể xuất hiện trong những chế độ ăn chú trọng rau xanh và kiểm soát tổng lượng năng lượng. VOV đưa tin.

    Măng tây xào sò điệp - món ăn thanh nhẹ giúp thải độc gan tự nhiên - Ảnh 3.

      Sò điệp mềm ngọt, kết hợp với măng tây rất hợp vị

      Nếu măng tây tạo điểm nhấn bằng độ giòn thì sò điệp lại mang đến vị ngọt đậm và phần thịt mềm mọng.

      Sò điệp là nguồn protein, đồng thời cung cấp một số khoáng chất và vitamin. Khi chế biến đúng cách, phần thịt sò vừa chín tới có độ mềm, thơm và vị ngọt tự nhiên.

      Điểm quan trọng khi xào sò điệp là không nên nấu quá lâu. Sò điệp chín quá kỹ dễ bị dai, làm mất đi độ mềm vốn có.

      Khi kết hợp cùng măng tây, món ăn có sự tương phản khá thú vị: một bên mềm ngọt, một bên giòn nhẹ. Thêm gừng và tỏi phi thơm giúp khử mùi, đồng thời làm hương vị món ăn nổi bật hơn.

      Măng tây xào sò điệp - món ăn thanh nhẹ giúp thải độc gan tự nhiên - Ảnh 4.

      Cách làm măng tây xào sò điệp ngon ngọt

      Để món ăn giữ được độ giòn và vị ngọt tự nhiên, trước tiên cần sơ chế măng tây. Rửa sạch, cắt bỏ phần gốc già rồi thái thành những đoạn vừa ăn. Nếu phần thân phía dưới hơi cứng, có thể bóc nhẹ lớp vỏ bên ngoài.

      Sò điệp rửa sạch, thấm thật khô bằng khăn giấy. Đây là bước khá quan trọng bởi nguyên liệu còn nhiều nước sẽ dễ bị luộc trong chảo thay vì áp chảo, khiến sò khó vàng đẹp.

      Làm nóng chảo, thêm một chút dầu rồi cho sò điệp vào áp chảo ở lửa vừa đến lớn. Khi một mặt chuyển màu vàng nhẹ, lật mặt còn lại. Sò vừa chín thì lấy ra đĩa.

      Tiếp đó, cho một ít tỏi băm và vài lát gừng vào chảo phi thơm. Thêm măng tây và đảo nhanh tay. Có thể cho một chút nước để măng tây chín đều nhưng vẫn giữ được độ giòn.

      Khi măng tây vừa chín tới, cho sò điệp trở lại chảo. Nêm một chút dầu hào, nước tương hoặc gia vị phù hợp với khẩu vị gia đình. Đảo nhanh trong khoảng một phút để phần sốt áo đều nguyên liệu rồi tắt bếp.

      Nếu thích món ăn có phần nước sốt sánh nhẹ, có thể pha một chút bột ngô với nước rồi cho vào chảo ở bước cuối. Không nên cho quá nhiều để tránh làm mất đi vị thanh của món ăn.

      Mẹo để măng tây xanh giòn, sò điệp không bị dai

      Một trong những yếu tố quyết định món xào ngon là kiểm soát thời gian nấu. Măng tây không nên xào quá lâu vì sẽ mất độ giòn và chuyển màu kém bắt mắt. Sò điệp cũng chỉ cần làm chín vừa đủ.

      Nếu muốn măng tây giữ màu xanh đẹp, có thể chần nhanh qua nước sôi rồi ngâm vào nước lạnh trước khi xào. Tuy nhiên, với những cọng măng tây non, bước này không bắt buộc.

      Khi xào, nên sử dụng chảo đủ nóng và không cho quá nhiều nguyên liệu cùng lúc. Chảo quá đầy khiến nhiệt độ giảm nhanh, nguyên liệu tiết nhiều nước và món ăn dễ trở nên nhão.

      Một lưu ý khác là nên lựa chọn sò điệp có nguồn gốc rõ ràng và bảo quản lạnh đúng cách. Hải sản cần được nấu chín phù hợp để hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn thực phẩm.

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