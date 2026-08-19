10 mâm cơm chay đẹp mắt cho Rằm tháng 7 tiết kiệm và dễ làm

Thứ tư, 10:01 19/08/2026 | Ăn
Hà My
Hà My
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GĐXH – Nếu đang tìm ý tưởng cho mâm cơm Rằm tháng 7, 10 mâm cơm chay dưới đây là những gợi ý đáng tham khảo để bạn có thêm cảm hứng vào bếp.

10 mâm cơm chay đẹp mắt cho Rằm tháng 7 tiết kiệm và dễ làm - Ảnh 1.Gợi ý cách làm 5 món chay Rằm tháng 7 đẹp mắt, thanh tịnh từ những nguyên liệu quen thuộc

GĐXH – Với những gia đình lựa chọn mâm cỗ chay trong ngày Rằm tháng 7, đây là gợi ý có thể tham khảo để biến tấu những món chay vừa đẹp vừa bổ dưỡng từ những nguyên liệu quen thuộc.

Các món chay hiện không chỉ đa dạng về nguồn nguyên liệu, phương pháp chế biến mà còn nằm ở sự sáng tạo trong trang trí, bày biện. Với sự khéo léo của mình, các mẹ đảm đã khiến mâm cơm ngày Rằm thêm phần hấp dẫn, tươm tất.

Điểm thú vị của những mâm cơm chay do các mẹ đảm chuẩn bị cho ngày Rằm tháng 7 dưới đây phần lớn nguyên liệu đều dễ tìm, cách chế biến không quá phức tạp và có thể linh hoạt thay đổi theo khẩu vị. Từ món xào, món chiên, món gỏi đến các món canh, luộc hay salad, mỗi mâm cơm đều mang một cách kết hợp riêng nhưng vẫn giữ được sự thanh nhẹ đặc trưng của món chay.

Mâm cơm chay 1:

10 mâm cơm chay đẹp mắt cho Rằm tháng 7 tiết kiệm và dễ làm - Ảnh 2.

Ảnh: Vũ Thu Hương

Mâm cơm chay 2:

10 mâm cơm chay đẹp mắt cho Rằm tháng 7 tiết kiệm và dễ làm - Ảnh 3.

Ảnh: Vũ Thu Hương

Mâm cơm chay 3:

10 mâm cơm chay đẹp mắt cho Rằm tháng 7 tiết kiệm và dễ làm - Ảnh 4.

Ảnh: Vũ Thu Hương

Mâm cơm chay 4:

10 mâm cơm chay đẹp mắt cho Rằm tháng 7 tiết kiệm và dễ làm - Ảnh 5.

Ảnh: Vũ Thu Hương

Mâm cơm chay 5:

10 mâm cơm chay đẹp mắt cho Rằm tháng 7 tiết kiệm và dễ làm - Ảnh 6.

Ảnh: Võ Kim Oanh

Mâm cơm chay 6

10 mâm cơm chay đẹp mắt cho Rằm tháng 7 tiết kiệm và dễ làm - Ảnh 7.

Ảnh: Võ Kim Oanh

Mâm cơm chay 7

10 mâm cơm chay đẹp mắt cho Rằm tháng 7 tiết kiệm và dễ làm - Ảnh 8.

Ảnh: Nha Trang

Mâm cơm chay 8

10 mâm cơm chay đẹp mắt cho Rằm tháng 7 tiết kiệm và dễ làm - Ảnh 9.

Ảnh: Nha Trang

Mâm cơm chay 9

10 mâm cơm chay đẹp mắt cho Rằm tháng 7 tiết kiệm và dễ làm - Ảnh 10.

Ảnh: Nha Trang

Mâm cơm chay 10

10 mâm cơm chay đẹp mắt cho Rằm tháng 7 tiết kiệm và dễ làm - Ảnh 11.

Ảnh: Nha Trang

10 mâm cơm chay đẹp mắt cho Rằm tháng 7 tiết kiệm và dễ làm - Ảnh 12.Chuyên gia lưu ý về ăn uống và gợi ý những món ăn thanh nhẹ giúp cơ thể dễ chịu hơn trong tiết Lập Thu 2026

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