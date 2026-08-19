10 mâm cơm chay đẹp mắt cho Rằm tháng 7 tiết kiệm và dễ làm

Gợi ý cách làm 5 món chay Rằm tháng 7 đẹp mắt, thanh tịnh từ những nguyên liệu quen thuộc GĐXH – Với những gia đình lựa chọn mâm cỗ chay trong ngày Rằm tháng 7, đây là gợi ý có thể tham khảo để biến tấu những món chay vừa đẹp vừa bổ dưỡng từ những nguyên liệu quen thuộc.

Các món chay hiện không chỉ đa dạng về nguồn nguyên liệu, phương pháp chế biến mà còn nằm ở sự sáng tạo trong trang trí, bày biện. Với sự khéo léo của mình, các mẹ đảm đã khiến mâm cơm ngày Rằm thêm phần hấp dẫn, tươm tất.

Điểm thú vị của những mâm cơm chay do các mẹ đảm chuẩn bị cho ngày Rằm tháng 7 dưới đây phần lớn nguyên liệu đều dễ tìm, cách chế biến không quá phức tạp và có thể linh hoạt thay đổi theo khẩu vị. Từ món xào, món chiên, món gỏi đến các món canh, luộc hay salad, mỗi mâm cơm đều mang một cách kết hợp riêng nhưng vẫn giữ được sự thanh nhẹ đặc trưng của món chay.

Mâm cơm chay 1:

Ảnh: Vũ Thu Hương

Mâm cơm chay 2:

Ảnh: Vũ Thu Hương

Mâm cơm chay 3:

Ảnh: Vũ Thu Hương

Mâm cơm chay 4:

Ảnh: Vũ Thu Hương

Mâm cơm chay 5:

Ảnh: Võ Kim Oanh

Mâm cơm chay 6

Ảnh: Võ Kim Oanh

Mâm cơm chay 7

Ảnh: Nha Trang

Mâm cơm chay 8

Ảnh: Nha Trang

Mâm cơm chay 9

Ảnh: Nha Trang

Mâm cơm chay 10

Ảnh: Nha Trang

Chuyên gia lưu ý về ăn uống và gợi ý những món ăn thanh nhẹ giúp cơ thể dễ chịu hơn trong tiết Lập Thu 2026 GĐXH - Khi Lập Thu 2026 bắt đầu, thời tiết có sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rõ hơn, không khí có xu hướng khô. Để cơ thể dễ chịu hơn, mọi người có thể tham khảo tăng cường những món ăn thanh nhẹ này.

Món sườn xào chua ngọt thơm ngon hơn, thịt mềm mọng, bên ngoài giòn khi thêm vào nước giải khát quen thuộc ngày hè GĐXH – Không chỉ là đồ uống giải nhiệt giàu vitamin C ngày hè, nước cam còn là nguyên liệu giúp món sườn xào chua ngọt thơm ngon hơn, vị thanh dịu, thịt mềm mọng và lớp nước sốt sánh hấp dẫn.



