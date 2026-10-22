MPV 7 chỗ Mitsubishi Xpander giá 300 triệu đồng có nên mua?

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MPV 7 chỗ Mitsubishi Xpander giá 300 triệu đồng

Mitsubishi Xpander 2018 bản số sàn đang được bán trên thị trường khoảng 300-310 triệu đồng. Khách gia đình Việt nếu ưng ý có thể chọn được xe để "tậu", song cũng phải chấp nhận những đánh đổi về chất xe. Ảnh: Tổng hợp

Mitsubishi Xpander 2018 là thế hệ đầu tiên của mẫu MPV 7 chỗ Nhật Bản được phân phối tại Việt Nam. Sau 8 năm sử dụng, phiên bản số sàn của mẫu xe này hiện có giá khoảng 300-310 triệu đồng, hướng đến nhóm khách hàng có ngân sách hạn chế hoặc kinh doanh dịch vụ vận tải.

Tuy nhiên, bên cạnh lợi thế về giá bán và không gian sử dụng, người mua cũng cần cân nhắc những hạn chế của một chiếc xe đã qua thời gian dài khai thác.

Hiện, trên thị trường xe cũ, Mitsubishi Xpander MT 2018 hiện được rao bán với giá khoảng 300-310 triệu đồng.

Theo Dân Việt, với số tiền này, người mua trước đây thường hướng đến những mẫu hatchback hạng A đã qua sử dụng như Kia Morning hay Hyundai Grand i10. Trong khi đó, Xpander mang đến cấu hình 7 chỗ ngồi, đáp ứng nhu cầu chở nhiều người hoặc phục vụ hoạt động kinh doanh vận tải.

Mitsubishi Xpander 2028 giá 300 triệu đồng là xe số sàn.





Một trong những điểm đáng chú ý của Mitsubishi Xpander 2018 là động cơ xăng 1.5L, với mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình được đề cập ở mức dưới 6 lít/100km. Nếu điều kiện vận hành thực tế đáp ứng mức tiêu hao này, xe có thể giúp người sử dụng kiểm soát chi phí nhiên liệu, đặc biệt khi thường xuyên di chuyển để kinh doanh dịch vụ.

Không gian 7 chỗ cùng mức giá tương đối dễ tiếp cận cũng là những yếu tố giúp mẫu MPV này trở thành phương án đáng cân nhắc đối với người mua cần một chiếc xe phục vụ gia đình hoặc công việc nhưng chưa đủ ngân sách để lựa chọn xe đời mới hơn.

Mua MPV 7 chỗ Mitsubishi Xpander 2018 cần lưu ý những gì?

Theo Tạp chí Người quan sát, ở chiều ngược lại, tuổi đời khoảng 8 năm khiến Mitsubishi Xpander 2018 tiềm ẩn không ít vấn đề mà người mua cần kiểm tra kỹ trước khi xuống tiền.

Đặc biệt, những chiếc xe từng hoạt động liên tục để kinh doanh dịch vụ có thể đã đi quãng đường khoảng 300.000-500.000 km. Với mức ODO này, tình trạng thực tế của động cơ, hộp số, hệ thống treo và các bộ phận hao mòn cần được đánh giá cẩn thận.

Sau thời gian dài vận hành, xe có thể phát sinh chi phí bảo dưỡng, thay thế phụ tùng hoặc sửa chữa các hạng mục quan trọng.

Bên cạnh đó, việc thường xuyên di chuyển dưới điều kiện thời tiết nắng, mưa cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng nội thất, thân vỏ và các chi tiết khung gầm, tùy thuộc vào quá trình sử dụng cũng như bảo quản của chủ xe trước đó.

Khả năng thanh khoản cũng là vấn đề đáng lưu ý. Một chiếc xe đã có tuổi đời lớn và số kilomet vận hành cao thường khó giữ giá như những mẫu xe đời mới hơn. Do đó, người mua cần tính đến khả năng mất giá khi có nhu cầu bán lại, thay vì chỉ nhìn vào mức giá mua ban đầu.

Ngoài ra, với ngân sách khoảng 300 triệu đồng, lựa chọn Mitsubishi Xpander 2018 chủ yếu là phiên bản số sàn. Cấu hình này có thể phù hợp với người mua xe để kinh doanh dịch vụ, nhưng không phải lựa chọn thuận tiện với tất cả người dùng. Trong điều kiện giao thông đông đúc, thường xuyên ùn tắc, việc liên tục thao tác côn và cần số có thể gây mệt mỏi, nhất là với người đã quen sử dụng xe số tự động.

Nội thất của Mitsubishi Xpander MT 2018. Ảnh: Tổng hợp

Nhìn chung, Mitsubishi Xpander MT 2018 là phương án có thể cân nhắc với những khách hàng muốn sở hữu xe 7 chỗ trong tầm giá khoảng 300 triệu đồng. Tuy nhiên, giá mua thấp không đồng nghĩa với chi phí sử dụng thấp.

Trước khi quyết định, người mua nên kiểm tra lịch sử bảo dưỡng, đối chiếu số ODO, đánh giá tình trạng động cơ, hộp số, khung gầm và thân vỏ, đồng thời dành một khoản ngân sách dự phòng cho sửa chữa. Chất lượng thực tế của từng chiếc xe sẽ là yếu tố quyết định mức độ phù hợp, thay vì chỉ dựa vào năm sản xuất hay giá bán.