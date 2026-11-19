Việc lựa chọn một chiếc điện thoại đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của các thành viên trong gia đình – từ việc học trực tuyến của con trẻ đến nhu cầu gọi video kết nối của ông bà – luôn đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng về độ bền và ngân sách.

Thiết kế bền chắc chuẩn quân đội, chống chịu va đập trong sinh hoạt

Trong môi trường gia đình có trẻ nhỏ, nguy cơ rơi rớt máy là điều khó tránh khỏi. Mẫu máy realme C01 được bảo vệ bởi khung viền ArmorShell chuẩn quân đội Mỹ MIL-STD-810H và kính cường lực Panda cứng cáp, giảm thiểu tối đa rủi ro nứt vỡ khi vô tình va chạm vào sàn nhà hay cạnh bàn. Chuẩn kháng bụi nước IP64 cũng giúp máy an toàn trước những sự cố tràn nước sinh hoạt hàng ngày.

Ảnh realme C01 đang bán giá tốt tại Thế Giới Di Động

Màn hình 6.8 inch rộng rãi và loa lớn tự làm sạch bằng sóng âm

Màn hình kích thước lớn 6.8 inch mang lại không gian học tập trực tuyến, đọc báo và xem phim thoải mái cho các bậc phụ huynh lớn tuổi. Đặc biệt, tính năng tự làm sạch màng loa bằng sóng âm thông minh giúp đánh bay bụi bẩn và giọt nước li ti đọng trong ống loa, giữ cho âm lượng đàm thoại và chuông báo luôn to rõ, trong trẻo.

Nguồn pin 6.500 mAh gắn kết yêu thương suốt cả tuần

Viên pin dung lượng khủng 6.500 mAh cho phép gọi video call qua Zalo, Messenger hàng giờ liền để kết nối các thế hệ trong gia đình mà không lo sập nguồn. Khả năng sử dụng bền bỉ từ 2 đến 3 ngày sau một lần sạc giúp cuộc sống của gia đình luôn liền mạch và an tâm tuyệt đối.

Chính sách ưu đãi khi sở hữu thiết bị tại Thế Giới Di Động

Các gia đình đang tìm kiếm một chiếc máy bền bỉ, màn hình to cùng nguồn pin dồi dào có thể tìm hiểu thêm về chiếc realme C01 với các màu sắc trang nhã phù hợp mọi lứa tuổi. Khách hàng cũng có thể tham khảo thêm nhiều dòng điện thoại thông minh chính hãng khác đang được kinh doanh tại hệ thống Thế Giới Di Động để chọn cho gia đình thiết bị ưng ý nhất.

Khi mua sắm trong giai đoạn ra mắt, khách hàng sẽ nhận được gói quà tặng gia đình giá trị cùng chính sách bảo hành 12 tháng chính hãng và đổi trả minh bạch. Thế Giới Di Động còn đồng hành với chính sách trả chậm 0% lãi suất với 0 đồng trả trước, giúp các bậc cha mẹ dễ dàng trang bị máy mới cho con mà không gặp áp lực chi tiêu.

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