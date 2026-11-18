Giá vàng hôm nay 17/11: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji tăng giảm bao nhiêu? GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC sáng 17/11 giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, còn 137,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, sau đó tăng trở lại.

Phát hiện 50 thỏi vàng, hàng trăm đồng xu vàng trị giá 256 tỷ đồng giấu bên trong một bức tường tầng hầm xây kín GĐXH - Nhóm công nhân xây dựng trong quá trình thi công đã bất ngờ tìm thấy khoảng 50 thỏi vàng cùng nhiều đồng xu vàng trị giá khoảng 10,4 triệu USD.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF, giảm 0,01%, hiện ở mức 103,56 điểm.

Trên thị trường tiền tệ thế giới, so với đồng USD, đồng EUR tăng 0,2%, lên 1,10133 USD, sau khi có thời điểm giảm xuống 1,0983 USD, mức thấp nhất trong 19 tháng; đồng USD giảm 0,1% so với đồng yên Nhật, xuống 159,30 yên/USD; đồng bảng Anh tăng 0,3%, lên 1,32215 USD, trước khi Anh công bố số liệu lạm phát vào ngày 18/11.

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY giảm xuống vùng 103,56 điểm. USD ngân hàng giảm nhẹ. USD tự do bật tăng. Đồng yên Nhật giảm nhẹ, đồng EUR giảm nhẹ.

Đồng USD giảm khỏi vùng đỉnh gần đây trong phiên giao dịch ngày thứ Ba sau số liệu kinh tế Mỹ cho thấy tiêu dùng vẫn ổn định, trong khi thị trường nhà ở suy yếu. Tuy nhiên, đồng bạc xanh vẫn neo gần mức cao nhất kể từ tháng 4/2025. Giới phân tích nhận định đây chỉ là nhịp điều chỉnh sau đợt tăng mạnh, khi kỳ vọng Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong tháng 12 vẫn chiếm ưu thế. Tăng trưởng kinh tế Mỹ vững chắc, thị trường lao động ổn định và lạm phát dai dẳng tiếp tục là những yếu tố hỗ trợ đồng USD.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 18/11, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tăng mạnh 13 đồng so với phiên giao dịch ngày hôm qua, ở mức 25.652 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước tăng nhẹ chiều bán ra so với phiên hôm qua, giá chiều mua và chiều bán ở vùng 25.500 đồng mua vào và 26.884 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 18/11/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 18/11/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 18/11/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 18/11/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 18/11/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 18/11/2026.

Tỷ giá USD giảm tại một số ngân hàng thương mại. Tại ngân hàng Vietcombank, giá USD giảm 70 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 25,470-25,880 đồng/USD. Tại ngân hàng VietinBank, giá USD ở mức 25.455-25.900 đồng/USD, đã giảm 52 đồng chiều mua vào và giảm 52 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 25,510-25,510 đồng/USD, đã giảm 60 đồng chiều mua vào và giảm 440 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó.

Hôm nay 18/11, khảo sát tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng tại thời điểm 9h40 phút cho thấy giá Đô la Mỹ bật tăng so với phiên hôm qua, hiện đang được mua vào là 26.014 đồng và bán ra là 26.134 đồng.

Tỷ giá EUR hôm nay 18/11, giảm giá tại một số ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank, giá đồng EUR mua vào và bán ra niêm yết ở mức 27,512.78-28,964.31 đồng/EUR, đã tăng 83 đồng chiều mua vào và tăng 87 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 27.704-29.014 đồng/EUR, đã giảm 45 đồng chiều mua vào và giảm 45 đồng chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 27,680-29,065 đồng/EUR, đã giảm 73 đồng chiều mua vào và giảm 73 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật ở vùng 155.40-166.10 đồng/yen, giảm nhẹ so với phiên hôm qua; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên đã giảm nhẹ chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 156,06-166,06 đồng/yen. Tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 156.58-166.39 đồng, giảm nhẹ so với phiên hôm qua.

Có nên mua USD lúc này?

Ngày 18/11, trên thị trường tiền tệ thế giới đồng bạc xanh giảm khỏi vùng đỉnh gần đây. Tại thị trường trong nước, giá USD ghi nhận giảm nhẹ tại khối khối ngân hàng, tuy nhiên tại thị trường chợ đen giá USD lại bật tăng.

Dù biến động, tuy nhiên sức mạnh của đồng bạc xanh vẫn tác động mạnh đến các đồng tiền chủ chốt trên thị trường tiền tệ thế giới. Tại thị trường trong nước, giá USD chưa biến động quá mạnh, thậm chí có nhiều diễn biến trái chiều so với diễn biến thị trường thế giới. Động thái này cho thấy, tỷ giá USD/VND không chỉ phụ thuộc vào biến động của đồng USD trên thị trường quốc tế mà còn chịu tác động từ cung – cầu ngoại tệ, nhu cầu thanh toán và hoạt động xuất nhập khẩu trong nước. Vì vậy, USD thế giới tăng chưa chắc tỷ giá trong nước cũng tăng và ngược lại. Người mua nên cân nhắc kỹ, tránh vội vàng đưa ra quyết định chỉ vì những biến động nhất thời.

Với những người cần mua USD để phục vụ du học, du lịch, công tác hoặc thanh toán, điều quan trọng là xác định rõ số tiền cần dùng và thời điểm cần sử dụng. Nếu chưa cần đến toàn bộ số ngoại tệ, có thể chia thành nhiều đợt mua để hạn chế rủi ro khi tỷ giá biến động. Ngoài ra, nên tham khảo giá bán USD tại một số ngân hàng để chọn được mức giá phù hợp.

Còn với những người mua USD với kỳ vọng kiếm lời, cần thận trọng hơn trước khi xuống tiền. Bởi nếu mua vào khi tỷ giá đang ở mức cao nhưng giá không tiếp tục tăng, khoản lợi nhuận kỳ vọng có thể bị thu hẹp, thậm chí thua lỗ do chênh lệch giữa giá mua và giá bán.

Tỷ giá USD hôm nay 17/11: Giá USD tăng mạnh, chợ đen vẫn chững giá, người mua USD cần lưu ý gì? GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ ba ngày 17/11/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.