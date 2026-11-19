Giá vàng hôm nay 18/11: Vàng SJC, vàng nhẫn tiếp tục giảm sâu GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và vàng nhẫn các thương hiệu tiếp tục sụt giảm.

Giá vàng hôm nay 17/11: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji tăng giảm bao nhiêu? GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC sáng 17/11 giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, còn 137,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, sau đó tăng trở lại.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF, tăng 0,29%, hiện ở mức 103,78 điểm.

Trên thị trường tiền tệ thế giới, đà tăng của đồng bạc xanh đang gây sức ép lên các đồng tiền chủ chốt. Cụ thể, so với đồng USD, đồng EUR giảm 0,3%, xuống 1,09648 USD, mức thấp nhất kể từ tháng 4/2025; đồng bảng Anh giảm 0,5%, xuống 1,3139 USD, thấp nhất trong một tháng 11. Trong khi đó, đồng yên Nhật gần như đi ngang ở mức 159,395 yên/USD, vẫn sát ngưỡng có thể khiến giới chức Nhật Bản cân nhắc can thiệp thị trường...

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY tăng lên vùng 103,78 điểm. USD ngân hàng tăng nhẹ. USD tự do chững giá. Đồng yên Nhật tăng nhẹ, đồng EUR biến động trái chiều.

Đồng USD tăng lên mức cao nhất trong 19 tháng trong phiên giao dịch ngày 18/11, sau khi Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Christopher Waller đưa ra những phát biểu cứng rắn, đề cập khả năng tăng lãi suất 0,5 điểm phần trăm trong tháng 12 để kiểm soát lạm phát. Biên bản cuộc họp Fed cuối tháng 10 cũng cho thấy các quan chức có thể cần tăng cường các biện pháp kiềm chế áp lực giá cả. Theo công cụ FedWatch của CME, giới đầu tư dự báo lãi suất Fed có thể tăng khoảng 0,75 điểm phần trăm trong 12 tháng tới. Bên cạnh chính sách tiền tệ, giới đầu tư cũng theo dõi cuộc gặp ba bên dự kiến giữa lãnh đạo Mỹ, Trung Quốc và Nga để đánh giá tác động từ các vấn đề địa chính trị và thương mại.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 19/11, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tăng 4 đồng so với phiên giao dịch ngày hôm qua, ở mức 25.656 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước tăng nhẹ chiều bán ra so với phiên hôm qua, giá chiều mua và chiều bán ở vùng 25.500 đồng mua vào và 26.888 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 19/11/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 19/11/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 19/11/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 19/11/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 19/11/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 19/11/2026.

Tỷ giá USD tăng bật tại một số ngân hàng thương mại. Tại ngân hàng Vietcombank, giá USD tăng 40 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 25,510-25,920 đồng/USD. Tại ngân hàng VietinBank, giá USD ở mức 25.480-25.925 đồng/USD, đã tăng 25 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 25,540-25,920 đồng/USD, đã tăng 30 đồng chiều mua vào và giảm 440 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó.

Hôm nay 19/11, khảo sát tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng tại thời điểm 8h59 phút cho thấy giá Đô la Mỹ không thay đổi so với phiên hôm qua, hiện đang được mua vào là 26.023 đồng và bán ra là 26.123 đồng.

Tỷ giá EUR hôm nay 18/11, biến động trái chiều tại một số ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank, giá đồng EUR mua vào và bán ra niêm yết ở mức 27,520.55-28,972.42 đồng/EUR, đã tăng 8 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 27.686-28.996 đồng/EUR, đã giảm 18 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 27,683-29,064 đồng/EUR, đã tăng 3 đồng chiều mua vào và giảm 1 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật ở vùng 155.43-166.13 đồng/yen, tăng nhẹ so với phiên hôm qua; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên đã tăng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 156,47-166,47 đồng/yen. Tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 156.95-166.78 đồng, tăng bật so với phiên hôm qua.

Lưu ý những gì khi mua USD lúc này?

Ngày 19/11, trên thị trường tiền tệ thế giới đồng bạc xanh đổi chiều tăng vọt. Tại thị trường trong nước, giá USD ghi nhận tăng nhẹ tại khối khối ngân hàng, tuy nhiên tại thị trường chợ đen giá USD lại chững giá sau đà tăng ngày hôm qua.

Đồng USD củng cố sức mạnh, tác động mạnh đến các đồng tiền chủ chốt trên thị trường tiền tệ thế giới. Tại thị trường trong nước, giá USD chưa biến động quá mạnh, thậm chí có nhiều diễn biến trái chiều so với diễn biến thị trường thế giới. Động thái này cho thấy, tỷ giá USD/VND không chỉ phụ thuộc vào biến động của đồng USD trên thị trường quốc tế mà còn chịu tác động từ cung – cầu ngoại tệ, nhu cầu thanh toán và hoạt động xuất nhập khẩu trong nước. Vì vậy, USD thế giới tăng chưa chắc tỷ giá trong nước cũng tăng và ngược lại. Người mua nên cân nhắc kỹ, tránh vội vàng đưa ra quyết định chỉ vì những biến động nhất thời.

Với những người cần mua USD để phục vụ du học, du lịch, công tác hoặc thanh toán, điều quan trọng là xác định rõ số tiền cần dùng và thời điểm cần sử dụng. Nếu chưa cần đến toàn bộ số ngoại tệ, có thể chia thành nhiều đợt mua để hạn chế rủi ro khi tỷ giá biến động. Ngoài ra, nên tham khảo giá bán USD tại một số ngân hàng để chọn được mức giá phù hợp.

Còn với những người mua USD với kỳ vọng kiếm lời, cần thận trọng hơn trước khi xuống tiền. Bởi nếu mua vào khi tỷ giá đang ở mức cao nhưng giá không tiếp tục tăng, khoản lợi nhuận kỳ vọng có thể bị thu hẹp, thậm chí thua lỗ do chênh lệch giữa giá mua và giá bán.

Tỷ giá USD hôm nay 18/11: Giá USD 'chợ đen' bật tăng, người mua Đô la Mỹ cần lưu ý gì? GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ tư ngày 18/11/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.