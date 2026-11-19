Black Friday hay còn gọi là "Thứ Sáu đen tối", là ngày hội mua sắm có nguồn gốc từ Mỹ, diễn ra vào thứ Sáu ngay sau Lễ Tạ ơn. Theo thời gian, sự kiện này lan rộng ra nhiều quốc gia, trở thành dịp các nhà bán lẻ tung ra chương trình giảm giá, ưu đãi nhằm kích cầu tiêu dùng trước mùa mua sắm Giáng sinh và năm mới.

Năm 2026, Lễ Tạ ơn tại Mỹ rơi vào thứ Năm, ngày 26/11. Vì vậy, Black Friday chính thức diễn ra vào thứ Sáu, ngày 27/11/2026 (theo giờ Việt Nam). Nhiều hệ thống bán lẻ thường không giới hạn ưu đãi trong một ngày mà triển khai sớm hoặc kéo dài sang những ngày tiếp theo.

Tại Việt Nam, Black Friday cũng trở thành một trong những dịp mua sắm được người tiêu dùng quan tâm, nhất là với các nhóm hàng thời trang, mỹ phẩm, đồ gia dụng, điện tử và sản phẩm tiêu dùng thiết yếu.

Black Friday là một trong những dịp mua sắm được người tiêu dùng quan tâm, nhất là với các nhóm hàng thời trang, mỹ phẩm, đồ gia dụng, điện tử và sản phẩm tiêu dùng thiết yếu.



Ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) tại các trung tâm thương mại, siêu thị, các tuyến phố sầm uất như Cầu Giấy, Chùa Bộc, Thái Hà,…những ngày gần đây, nhiều thương hiệu, cửa hàng đang tung các chương trình giảm giá sâu để kích cầu tiêu dùng. Không chỉ treo biển giảm giá từ 50% - 80% các mặt hàng bắt mắt, nhiều nơi còn áp dụng chính sách tặng quà, giảm thêm tiền trên tổng số sản phẩm mua trên hóa đơn.

Theo chia sẻ của một số nhân viên bán hàng, từ giữa tháng 11, nhiều thương hiệu đã bắt đầu áp dụng chương trình giảm giá dịp Black Friday đối với hầu hết các sản phẩm. Nhiều năm trở lại đây, mùa hội giảm giá Black Friday đã trở nên quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam, đây cũng là dịp mua sắm được nhiều người mong đợi.

Nhiều người tiêu dùng đợi đến dịp Black Friday, hàng hóa giảm giá sâu để tranh thủ mua sắm.

"Theo thông lệ, cứ đến tháng 11 là các cửa hàng quần áo, giầy dép, túi xách, mỹ phẩm, đồ gia dụng,...sẽ chạy chương trình ưu đãi, giảm giá sâu nhân dịp Black Friday. So với những ngày thường, lượng khách ghé thăm, mua sắm các mặt hàng này tăng cao. Tuy nhiên, do tình hình kinh tế năm nay khó khăn nên người tiêu dùng chỉ ưu tiên chi tiền cho những món đồ cần thiết.

Bên cạnh đó, hình thức mua sắm online đang chiếm lĩnh thị trường, vì vậy, mọi người chỉ cần ở nhà và lựa chọn sản phẩm yêu thích, sau đó áp mã giảm giá và đặt hàng giao tận nơi mà không cần phải di chuyển nhiều. Ngoài bán hàng trực tiếp thì các thương hiệu cũng đẩy mạnh kênh bán hàng trực tuyến với rất nhiều ưu đãi dành cho người mua", chị Hương (nhân viên bán hàng thời trang tại Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ.

Một số hình ảnh về thị trường mua sắm dịp Black Friday 2026:

Nhiều trung tâm thương mại, cửa hàng đang treo biển giảm giá sâu dịp Black Friday 2026.

Các mặt hàng thời trang có mức giảm sâu nhất.

Các thương hiệu thời trang thi nhau tung các chương trình ưu đãi dịp này.

Các sản phẩm gia dụng cũng giảm giá sâu để kích cầu tiêu dùng.

Thậm chí đồ dùng học tập cũng có những chương trình ưu đãi dành cho khách hàng.

Nhiều người tiêu dùng tranh thủ mua sắm dịp Black Friday.

Dịp Black Friday, nhiều mặt hàng sẽ có mức giá hấp dẫn để phục vụ nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng.



Tuy nhiên, một số thương hiệu dù đã áp dụng các chính sách giảm giá sâu nhưng lượng khách tham quan, mua sắm vẫn chưa cao.

Những ngày tháng 11, các tuyến phố, trung tâm thương mại, siêu thị trở nên sầm uất và nhiều màu sắc hơn bởi chương trình ưu đãi khách hàng dịp Black Friday.

Nhiều cửa hàng treo biển giảm giá bắt mắt để thu hút khách hàng.

Thậm chí có những nơi giảm giá sản phẩm đến 80%.

Một số cửa hàng còn áp dụng chương trình sản phẩm chỉ có 49.000 đồng.

Xu hướng mua sắm của người tiêu dùng thay đổi từ trực tiếp sang trực tuyến, vì vậy nhiều cửa hàng đẩy mạnh kênh bán hàng online.

Thay vì chờ đến đúng ngày Black Friday, các cửa hàng thời trang đã chủ động khởi động chương trình ưu đãi từ rất sớm nhằm đón đầu nhu cầu mua sắm.