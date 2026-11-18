SUV cỡ B đẹp long lanh dài 4,47 mét, đi 520 km/lần sạc giá 496 triệu đồng cạnh tranh Yaris Cross và Xforce GĐXH - SUV cỡ B thuần điện dài hơn 4,4 mét, sở hữu mô-tơ công suất 204 mã lực, tầm hoạt động 520 km và mức giá từ 496 triệu đồng vừa lộ diện, tạo thêm sức ép lên Toyota Yaris Cross và Mitsubishi Xforce.

SUV cỡ D thiết kế địa hình, nội thất cao cấp

iCAUR V27 nhận đặt cọc tại Việt Nam

iCAUR V27 là mẫu SUV mang phong cách địa hình thuộc thương hiệu iCAUR, nằm trong hệ sinh thái sản phẩm của Tập đoàn Chery. Khác với những mẫu SUV đô thị có thiết kế mềm mại, iCAUR V27 hướng đến kiểu dáng vuông vức, kết hợp những đường nét hiện đại với các chi tiết lấy cảm hứng từ xe địa hình truyền thống.

Về kế hoạch sản xuất, iCAUR V27 dự kiến được lắp ráp tại nhà máy Omoda & Jaecoo ở Hưng Yên. Nếu kế hoạch được triển khai, mẫu SUV này sẽ góp phần mở rộng danh mục ô tô điện hóa được sản xuất, lắp ráp trong nước.

Tuy nhiên, thời điểm bắt đầu lắp ráp, giao xe và mức giá chính thức tại Việt Nam vẫn cần chờ thông báo tiếp theo từ nhà phân phối.

Một trong những điểm dễ nhận thấy nhất trên iCAUR V27 là phong cách thiết kế khác biệt so với phần lớn SUV đô thị hiện nay. Mẫu xe sở hữu thân hình vuông vức, phần đầu dựng đứng và những đường nét khỏe khoắn tạo cảm giác tương đồng với các dòng SUV địa hình truyền thống.

Xe mang phong cách địa hình

Tuy nhiên, iCAUR V27 vẫn được bổ sung nhiều chi tiết hiện đại để phù hợp với định hướng một mẫu xe sử dụng hệ truyền động điện hóa.

Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha tròn, tạo điểm nhấn nhận diện. Trong khi đó, khu vực phía sau sử dụng cụm đèn hậu có tạo hình dạng “vòng sao”.

Theo thông tin giới thiệu, iCAUR V27 thuộc nhóm SUV cỡ D, với chiều dài tổng thể có thể vượt 5 mét tùy cấu hình. Chiều dài cơ sở được công bố ở mức 2.900 mm.

Bên trong cabin, iCAUR V27 được phát triển theo phong cách hiện đại với nhiều trang bị công nghệ. Nổi bật tại khu vực trung tâm bảng táp-lô là màn hình cảm ứng dạng nổi kích thước 14,8 inch.

Màn hình này đảm nhiệm vai trò giao diện điều khiển các chức năng giải trí và kết nối trên xe. Phía trước người lái là bảng đồng hồ kỹ thuật số LCD kích thước 13,3 inch, hỗ trợ hiển thị những thông tin vận hành cần thiết.

Việc bố trí hai màn hình riêng biệt giúp phân tách khu vực theo dõi thông số lái và khu vực giải trí trung tâm. Bên cạnh đó, mẫu SUV còn được giới thiệu với hệ thống âm thanh 15 loa, hướng đến trải nghiệm giải trí dành cho hành khách.

iCAUR V27 vẫn được bổ sung nhiều chi tiết hiện đại

Một trang bị đáng chú ý khác là hệ thống sạc điện thoại không dây công suất 50W. Công nghệ này có thể hỗ trợ nạp năng lượng cho những thiết bị tương thích mà không cần sử dụng dây cáp. Ngoài ra, iCAUR V27 còn được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh, góp phần tạo cảm giác thoáng đãng cho khoang hành khách.

Về công nghệ hỗ trợ quan sát, mẫu xe sở hữu hệ thống camera 540 độ.

So với camera lùi thông thường, hệ thống này được thiết kế để cung cấp thêm góc nhìn xung quanh và hỗ trợ quan sát khu vực phía dưới xe theo khả năng của hệ thống. Tuy nhiên, camera chỉ đóng vai trò hỗ trợ, người lái vẫn cần trực tiếp quan sát và kiểm soát phương tiện trong mọi tình huống.

Mẫu SUV này sử dụng công nghệ REEV, viết tắt của Range-Extended Electric Vehicle, thường được hiểu là xe điện mở rộng phạm vi hoạt động.

Khác với ô tô thuần điện chỉ sử dụng năng lượng từ bộ pin, xe REEV kết hợp mô-tơ điện với một động cơ đốt trong đóng vai trò phát điện.

Trên iCAUR V27, hệ thống sử dụng động cơ xăng tăng áp dung tích 1.5L để tạo ra điện năng, phục vụ hoạt động của hệ truyền động.

Theo cấu hình được giới thiệu, mô-tơ điện đảm nhiệm việc dẫn động các bánh xe, trong khi động cơ xăng giúp bổ sung nguồn điện nhằm kéo dài quãng đường di chuyển.

Trên iCAUR V27, hệ thống sử dụng động cơ xăng tăng áp dung tích 1.5L

Cách vận hành này cho phép phương tiện tận dụng đặc tính của động cơ điện, đồng thời giảm sự phụ thuộc hoàn toàn vào việc sạc pin trong những hành trình dài. Ở phiên bản dẫn động bốn bánh, iCAUR V27 được giới thiệu với mức công suất khoảng 335–449 mã lực tùy cấu hình.

Mô-men xoắn được nêu ở mức 505 Nm. Đây là những thông số tương đối lớn đối với một mẫu SUV phục vụ nhu cầu di chuyển gia đình.

Tuy nhiên, cần lưu ý mức công suất 335–449 mã lực là dải thông số được giới thiệu cho các cấu hình, không nên mặc định tất cả phiên bản đều sở hữu công suất cao nhất.

Về khả năng lưu trữ năng lượng, iCAUR V27 được trang bị bộ pin dung lượng 34,31 kWh theo thông tin kỹ thuật được cung cấp. Bộ pin này cho phép xe di chuyển thuần điện khoảng 200 km trong điều kiện thử nghiệm.

Đối với người sử dụng chủ yếu đi lại trong thành phố, phạm vi thuần điện này có thể đáp ứng nhiều hành trình thường ngày mà chưa cần sử dụng đến động cơ xăng phát điện.

Tuy nhiên, quãng đường thực tế sẽ phụ thuộc vào tốc độ, tải trọng, điều kiện giao thông, nhiệt độ môi trường và mức độ sử dụng điều hòa.

Đáng chú ý, khi kết hợp năng lượng từ bộ pin với hệ thống động cơ xăng phát điện, tổng phạm vi hoạt động của iCAUR V27 được giới thiệu có thể đạt tới 1.200 km. Đây là thông số nổi bật đối với nhóm khách hàng thường xuyên di chuyển đường dài.

Dù vậy, cần phân biệt rõ 1.200 km là tổng phạm vi hoạt động kết hợp, không phải quãng đường xe có thể đi chỉ bằng một lần sạc điện.

Để đạt mức hoạt động này, phương tiện cần sử dụng cả năng lượng điện từ pin và nhiên liệu xăng dành cho hệ thống phát điện, theo điều kiện thử nghiệm tương ứng.

Ngoài ra, iCAUR V27 còn hỗ trợ công nghệ sạc nhanh DC. Theo thông tin giới thiệu, thời gian nạp pin từ 10% lên 80% dao động khoảng 17–30 phút, tùy cấu hình và điều kiện sạc. Đây là khoảng thời gian tương đối ngắn đối với một bộ pin dung lượng hơn 34 kWh.

Đặc biệt, thông số 17–30 phút không phải thời gian sạc đầy từ 0% lên 100%.

Tuy nhiên, chi phí sử dụng thực tế của xe sẽ phụ thuộc vào giá điện, giá xăng, mức tiêu thụ năng lượng và cách người dùng khai thác hệ thống truyền động.

Bên cạnh đó, việc sở hữu cả động cơ xăng và hệ thống truyền động điện cũng khiến người mua cần quan tâm đến lịch bảo dưỡng, chính sách bảo hành và chi phí sửa chữa trong quá trình sử dụng.

SUV cỡ D iCAUR V27 sẽ có giá ra sao khi bán ở Việt Nam?

Đáng chú ý, mẫu xe đã được triển khai chương trình nhận đặt cọc tại thị trường Việt Nam, mở đầu cho quá trình tiếp cận khách hàng trước khi công bố giá bán lẻ chính thức.

Theo chính sách được giới thiệu, mỗi khách hàng có thể đặt cọc tối đa hai xe. Trong quá trình đăng ký, người mua được lựa chọn phiên bản và màu sắc theo nhu cầu. Những lựa chọn này vẫn có thể điều chỉnh trước thời điểm ký hợp đồng mua bán chính thức với nhà phân phối.

Một điểm đáng chú ý là thứ tự ưu tiên giao xe sẽ được ghi nhận dựa trên thời điểm khách hàng hoàn tất giao dịch đặt cọc. Điều này có nghĩa những người đăng ký sớm có thể được ưu tiên trong quá trình phân bổ xe khi sản phẩm bắt đầu được bàn giao, theo điều kiện chương trình.

Về chính sách thanh toán, khoản đặt cọc ban đầu được xác định ở mức 500.000 đồng/xe. Để nhận đầy đủ quyền lợi ưu đãi, khách hàng cần ký hợp đồng mua bán trong vòng bảy ngày, tính từ ngày tiếp theo ngày công bố giá bán lẻ chính thức. Đồng thời, người mua phải hoàn tất tổng số tiền đặt cọc 50 triệu đồng/xe, bao gồm khoản 500.000 đồng đã thanh toán trước đó.

Những khách hàng đáp ứng đầy đủ điều kiện còn được nhận mô hình xe iCAUR khi ký hợp đồng đúng thời hạn. Đáng chú ý, chương trình có cơ chế hoàn trả khoản đặt cọc ban đầu nếu khách hàng quyết định không tiếp tục mua xe sau khi giá bán chính thức được công bố.

Theo chính sách được cung cấp, khoản 500.000 đồng sẽ được hoàn lại toàn bộ, không tính lãi. Trường hợp người mua không ký hợp đồng hoặc không hoàn tất số tiền đặt cọc theo đúng thời hạn, khoản tiền ban đầu cũng được tự động hoàn trả, đồng thời các quyền lợi ưu đãi sẽ hết hiệu lực.

Thời gian hoàn tiền tối đa là 10 ngày làm việc, với phí chuyển khoản do doanh nghiệp chi trả. Ngoài ra, quyền đặt cọc có thể được chuyển nhượng một lần cho người thân thuộc phạm vi được chương trình cho phép.

Theo Tiền phong, tại Trung Quốc xe được bán với giá niêm yết dao động khoảng 189.800 – 203.800 nhân dân tệ (tương đương khoảng 735 – 789 triệu đồng) tùy phiên bản.

Tại Thái Lan mức giá quy đổi vào khoảng 770 triệu đến 975 triệu đồng (tùy từng phiên bản như Pride, Prime).

Tại Việt Nam, xe chưa có giá bán chính thức từ hãng, nhưng đại diện nhà phân phối từng ước tính giá quy đổi cho phiên bản cao cấp khi về Việt Nam có thể vào khoảng 2,2 tỷ đồng.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Theo Tạp chí Nhịp sống thị trường, xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV





Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng Mítubishi cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Việt Nam cho biết, Hyundai Creta được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV.

Theo Mazda Việt Nam, Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury.

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.







