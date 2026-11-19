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Giá vàng hôm nay 18/11: Vàng SJC, vàng nhẫn tiếp tục giảm sâu GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và vàng nhẫn các thương hiệu tiếp tục sụt giảm.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng sáng 19.11: Đỏ sàn giao dịch

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay (19/11), vào lúc 9h31', Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng loại 1 lượng, 10 lượng và 1kg tại TPHCM ở mức 133,7-136,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt hôm qua.

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra của vàng miếng SJC duy trì ở mức 3 triệu đồng mỗi lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn SJC 99,99% loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ được niêm yết ở mức 132,5-136,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), cũng hạ 500.000 đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều giao dịch so với cuối ngày hôm qua.

Chênh lệch giữa giá mua và bán của vàng nhẫn SJC vẫn ở mức 4 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn SJC hiện thấp hơn vàng miếng SJC 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán.

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải đầu giờ sáng nay không thay đổi so với mức niêm yết vào cuối phiên hôm trước, giao dịch ở mức 132,2-136,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Tương tự, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu phiên hôm nay cũng giữ nguyên mức chốt hôm qua, được niêm yết ở mức 132,2-136,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng hôm nay thế giới

8h30 sáng 19/11, giá vàng thế giới hồi lên 3.743,3 USD/ounce sau khi chạm đáy 14 tháng. Quy đổi theo tỷ giá ngân hàng, vàng thế giới thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 20,3 triệu đồng/lượng.

Giá hồi từ vùng 3.719 USD/ounce nhưng vẫn dưới mốc 3.750 USD/ounce. Đà hồi phục diễn ra sau phiên giảm mạnh tại Mỹ. Theo Kitco, đồng USD mạnh lên và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất gây sức ép lên kim loại quý. Lãi suất cao làm tăng chi phí cơ hội nắm giữ vàng, tài sản không sinh lãi.

Lúc 21h ngày 18/11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đứng ở mức 3.780 USD/ounce, giảm 70 USD, tương đương 1,8% so với phiên trước. Giá vàng kỳ hạn tháng 12/2026 giao dịch quanh 3.786 USD/ounce.







