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Lịch cúp điện Cà Mau

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Cà Mau (lịch cắt điện Cà Mau) từ ngày 19 - 22/11/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 19 - 22/11/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 19 - 22/11/2026

Lịch cúp điện Tân Thành





KHU VỰC: Một phần đường Hùng Vương, phường Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/11/2026 đến 16:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phhần đường Ngô Gia Tự, Nguyễn Du, Nguyễn Thái Bình, Trấn Bình Trọng, Trấn Quang Khải phường Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/11/2026 đến 16:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Trãi phường An Xuyên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/11/2026 đến 10:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần phường Hòa Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/11/2026 đến 14:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Hòa Thành, Tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/11/2026 đến 16:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Âu Cơ, Lạc Long Quân, Đoàn Thị Điểm phường Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/11/2026 đến 11:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khóm 7 Phường Hòa Thành

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 21/11/2026 đến 11:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nội bộ khách hàng Hộ NTCN Nguyễn Thanh An phường Hoà Thành

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 21/11/2026 đến 12:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Phạm Ngọc Thạch, Bà Triệu, Thoại Ngọc Hầu phường Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/11/2026 đến 13:00:00 ngày 22/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Hùng Vương, phường Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/11/2026 đến 13:00:00 ngày 22/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cái Nước





KHU VỰC: Mất điện một phần xã Hưng Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/11/2026 đến 16:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần xã Cái Nước.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/11/2026 đến 16:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần xã Lương Thế Trân.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/11/2026 đến 16:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần xã Hưng Mỹ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/11/2026 đến 14:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần xã Cái Nước.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/11/2026 đến 16:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Năm Căn





KHU VỰC: Một phần ấp Mai Hoa xã Tam Giang

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 19/11/2026 đến 14:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Ông Chừng xã Đất Mới

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 19/11/2026 đến 12:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Không mất điện

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/11/2026 đến 18:00:00 ngày 22/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Đất Mới và xã Năm Căn

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/11/2026 đến 18:00:00 ngày 22/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Năm Căn

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/11/2026 đến 18:00:00 ngày 22/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Đất Mới

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/11/2026 đến 16:00:00 ngày 22/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Xóm Lớn xã Năm Căn

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/11/2026 đến 16:00:00 ngày 22/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Nà Chim xã Đất Mới

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 22/11/2026 đến 11:30:00 ngày 22/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Trường Đức xã Đất Mới

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 22/11/2026 đến 15:00:00 ngày 22/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Kinh 17 xã Tam Giang

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 22/11/2026 đến 15:00:00 ngày 22/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Trần Văn Thời





KHU VỰC: Xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 22/11/2026 đến 13:00:00 ngày 22/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện U Minh





KHU VỰC: Một phần ấp 15 xã Khánh Lâm tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/11/2026 đến 16:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 01, 05, 06 xã Khánh An tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/11/2026 đến 16:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Nguyễn Phích, một phần xã U Minh tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/11/2026 đến 16:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần các ấp 07, 08, 09 xã Nguyễn Phích tỉnh cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/11/2026 đến 16:00:00 ngày 22/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Đầm Dơi





KHU VỰC: Một phần ấp Hiệp Thành, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 19/11/2026 đến 16:30:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Đức, xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 19/11/2026 đến 10:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Lợi xã Tạ An Khương, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 19/11/2026 đến 12:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Trung, xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/11/2026 đến 15:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thanh Tùng xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 21/11/2026 đến 16:30:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã quách Phẩm, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 21/11/2026 đến 16:30:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 22/11/2026 đến 16:30:00 ngày 22/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Thới Bình





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Phú, xã Trí Phải

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/11/2026 đến 16:30:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Hồ Thị Kỷ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/11/2026 đến 16:30:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 9 xã Thới Bình, ấp 1 xã Hồ Thị Kỹ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/11/2026 đến 16:30:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Thới Bình, xã Thới Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/11/2026 đến 16:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 1 xã Thới Bình

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/11/2026 đến 16:30:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 4 xã Thới Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/11/2026 đến 16:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Long, ấp 3 xã Tân Lộc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/11/2026 đến 16:00:00 ngày 22/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phú Tân





KHU VỰC: Một phần ấp 4, ấp 5 xã Cái Đôi Vàm

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 19/11/2026 đến 16:30:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khách hàng xã Nguyễn Việt Khái

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 21/11/2026 đến 17:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khách hàng xã Phú Tân, xã Nguyễn Việt Khái, xã Phú Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 21/11/2026 đến 17:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phan Ngọc Hiển





KHU VỰC: Một phần xã Phan Ngọc Hiển, một phần xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/11/2026 đến 16:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Trại Xẻo, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/11/2026 đến 16:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Ông Linh, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/11/2026 đến 16:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Khai Long, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/11/2026 đến 16:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Phan Ngọc Hiển, một phần xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/11/2026 đến 16:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/11/2026 đến 16:00:00 ngày 22/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Nguyễn Quyền, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/11/2026 đến 16:00:00 ngày 22/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp