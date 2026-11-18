Honda SH bản đặc biệt cả thế giới có 500 chiếc mới về đại lý Việt

Honda SH 150i Special Limited Edition HRC 2026

Theo Tạp chí Nghe nhìn Việt Nam, Honda SH 150i Special Limited Edition HRC 2026 đã về Việt Nam và đang hoàn tất thủ tục thông quan. Mẫu xe nhập khẩu từ Ý thuộc bộ sưu tập giới hạn 500 chiếc trên toàn cầu.

Đại diện đơn vị nhập khẩu Rebel Motor cho biết lô xe Honda SH 150i Special Limited Edition HRC 2026 đã về Việt Nam, hiện đang hoàn tất thủ tục thông quan và kiểm định trước khi bàn giao cho khách đặt mua.

Điểm nổi bật của Honda SH Special Limited Edition HRC 2026 nằm ở bộ tem Tricolour lấy cảm hứng từ Honda Racing Corporation (HRC

Điểm nổi bật của Honda SH Special Limited Edition HRC 2026 nằm ở bộ tem Tricolour lấy cảm hứng từ Honda Racing Corporation (HRC), phối ba màu trắng, đỏ và xanh lam. Cách phối màu này cũng xuất hiện trên mẫu mô tô thể thao Honda CBR1000RR-R Fireblade.

Ngoài bộ tem đặc trưng, mặt nạ trước còn có dòng chữ "Special Edition" cùng số thứ tự riêng của từng xe.

Về tiện nghi, xe được trang bị màn hình màu TFT 4,2 inch

Theo Rebel Motor, mỗi chiếc được đánh số từ 001/500 đến 500/500, đồng bộ giữa mặt nạ và chi tiết nhận diện trên mâm hợp kim nhôm. Honda Italia không sử dụng số trùng nhau giữa hai phiên bản 125i và 150i. Tại Việt Nam, Rebel Motor cho biết đã tuyển chọn một số xe mang số thứ tự được giới chơi xe quan tâm như số tam hoa, số tiến, số dễ nhớ hoặc những con số có thể gắn với ngày sinh, năm sinh và dấu mốc cá nhân của chủ sở hữu. Cách đánh số này giúp từng chiếc xe có tính nhận diện riêng, đồng thời tạo thêm yếu tố sưu tầm bên cạnh thiết kế và nguồn gốc nhập khẩu.

Đi kèm mỗi xe là mũ bảo hiểm phối màu HRC, in số thứ tự tương ứng. Mẫu xe còn được trang bị thùng hành lý phía sau tích hợp khóa từ và chức năng mở khóa điện tử.

Về kiểu dáng tổng thể, Honda SH bản HRC không khác biệt nhiều so với SH160i được giới thiệu tại Việt Nam vào tháng 11-2025.

Honda SH bản HRC không khác biệt nhiều so với SH160i được giới thiệu tại Việt Nam vào tháng 11-2025.

Về vận hành, Honda SH 150i HRC gần như giữ nguyên thông số so với phiên bản tiêu chuẩn. Xe sử dụng động cơ xi lanh đơn dung tích 156,6cc, cho công suất khoảng 16,8 mã lực và mô men xoắn cực đại 14,8Nm.

Toàn bộ được lắp ráp tại nhà máy Honda Italia Industriale ở Atessa, vùng Abruzzo (Ý). Đây là nhà máy sản xuất xe máy duy nhất của Honda tại châu Âu. Năm 2026 cũng đánh dấu 25 năm nhà máy này sản xuất dòng xe SH.

Giá Honda SH bản đặc biệt là 220 triệu đồng có xứng tầm?

Theo VTC News, tại Việt Nam, Honda SH160i HRC Special Limited Edition 2026 có giá tham khảo dự kiến từ 220 triệu đồng. Giá cụ thể có thể thay đổi tùy xe, số thứ tự và chính sách phân phối. Rebel Motor cho biết sẽ công bố chi tiết khi sản phẩm chính thức được mở bán.

Với số lượng giới hạn, thiết kế HRC, nguồn gốc sản xuất tại Ý và cách đánh số riêng cho từng xe, Honda SH HRC 2026 hướng đến nhóm khách hàng yêu thích SH nhập khẩu và muốn sở hữu một phiên bản khác biệt so với SH tiêu chuẩn.

Tuy nhiên, giá trị sưu tầm hoặc khả năng tăng giá trong tương lai vẫn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như độ nguyên bản, tình trạng xe, phụ kiện đi kèm và nhu cầu của thị trường.

Trước đó, nhiều phiên bản Honda SH nhập khẩu từ Ý với số lượng hạn chế cũng từng xuất hiện tại Việt Nam. Trong đó, Honda SH Vetro được đưa về giữa năm 2024 với giá khoảng 170 triệu đồng. Tiếp đến, Honda SH 150i Sport Edition 2025 cũng được nhập khẩu với giá bán hơn 200 triệu đồng.

Xe ga siêu đắt đỏ ở Việt Nam

Những mẫu xe tay ga có mức tiêu hao nhiên liệu tương đương với ô tô đều có đặc điểm chung là sở hữu dung tích động cơ lớn và xác xe nặng, giá cũng không hề rẻ ở Việt Nam.

Yamaha X-Max 300: 4,65 lít/100km

Yamaha X-Max 300

X-Max 300 là mẫu xe tay ga phân khối lớn đến từ hãng xe Nhật Yamaha. Vào tháng 10/2021, dữ liệu về chiếc xe này đã xuất hiện ở web Cục đăng kiểm Việt Nam cho thấy X-Max sẽ chuẩn bị được bán.

Mặc dù chưa chính thức có mặt tại cửa hàng chính hãng, nhưng giới thạo tin cho rằng Yamaha X-Max 300 sẽ bán giá 110 – 130 triệu đồng, cạnh tranh với các mẫu xe ga cùng phân khúc động cơ như Honda SH 350i hay Vespa GTS 300.

Yamaha X-Max 300 có kích thước khá dài, mang đặc trưng của dòng xe maxi-scooter. Yên xe có thiết kế dài và được phân thành hai tầng, chỗ để chân rộng rãi nhằm mang đến sự thoải mái tối đa. Phần đầu xe nổi bật với cặp đèn pha lớn và kính chắn gió touring.

Cung cấp sức mạnh cho Yamaha X-Max 300 là động cơ xylanh đơn, dung tích 292cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất 27,6 mã lực tại tua máy 7.250 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 29 Nm tại tua máy 5.750 vòng/phút.

Mức tiêu hao nhiên liệu theo công bố là 4,65 lít/100 km, tương đương một chiếc ô tô cỡ A trang bị động cơ 1.0 lít như Kia Morning. Với bình xăng dung tích 13 lít, đổ đầy bình xăng RON95 theo giá mới (32.870 đồng/lít) sẽ hết 427.310 đồng.

Piaggio Beverly 400HPE: 4,13 lít/100km

Piaggio Beverly 400HPE

Beverly 400 HPE chính là đối thủ đáng gườm của BMW C400GT, nhưng hiện mẫu xe này vẫn chưa được bán chính thức dù đã xuất hiện trên cổng thông tin của Cục đăng kiểm Việt Nam.

Beverly 400 HPE có kiểu dáng cùng nhiều trang bị tương đương Beverly 150cc đang bán tại thị trường Việt Nam, nhưng kích thước lớn hơn. Chiếc xe tay ga này nặng 195 kg, trang bị động cơ dung tích 399cc cho công suất tối đa 35 mã lực. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe là 4,13 lít/ 100 km. Dung tích bình xăng 12,5 lít của xe hiện tại đổ đầy bình RON95 sẽ hết 410.875 đồng.

Theo tiêu chuẩn Châu Âu, Beverly 400 HPE sẵn có nhiều trang bị an toàn và tiêu chuẩn như dèn Full LED, màn hình LCD 5,5 inch, hệ thống kết nối Piaggio MIA, phanh ABS...

Honda SH350i: 3,906 lít/100km

Honda SH350i

Honda Việt Nam đã ra mắt SH350i vào 25/8/2021 với giá bán chỉ dao động từ 145,9 – 147,5 triệu đồng, bằng một nửa so với xe được nhập khẩu từ Ý của các doanh nghiệp tư nhân.

SH350i được trang bị động cơ hoàn toàn mới eSP+, dung tích 329,6cc, SOHC xy lanh đơn 4 van, phun xăng điện tử PGM-Fi, làm mát bằng dung dịch cho công suất tối đa 28,8 mã lực tại 7.500 v/p và mô-men xoắn cực đại 31,8Nm tại 5.250 v/ph. Dữ liệu từ Cụ đăng kiểm công bố, Honda SH350i tiêu thụ 3,906 lít/100km. Với bình xăng dung tích 9,3 lít, số tiền để đổ đầy bình RON95 sẽ là 305.691 đồng.

Chính vì thiết kế Honda SH350i khá giống bản 150i nên chiếc xe này bị hạn chế dung tích bình xăng, cộng với mức tiêu hao nhiên liệu lớn dẫn đến quãng đường đi được không xa, chỉ phù hơp di chuyển trong phố, khác hẳn những chiếc scooter phân khối lớn như BMW C400GT hay Piaggio Beverly 400HPE.

Bù lại, với giá rẻ hơn nhưng SH350i vẫn có đủ các trang bị đáng tiền như phanh ABS, hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC), khóa thông minh, ngăn chứa đồ được trang bị cổng sạc USB Type-C, 2 màn hình LCD có khả năng kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh.

Vespa GTS Super Tech 300: 3,44 lít/100km

Vespa GTS Super Tech 300

Dòng xe Vespa GTS Super Tech 300 ABS hiện đang bán ở Việt Nam với giá 155,4 triệu đồng được trang bị động cơ 278,3 cc, nặng 160 kg. Chính vì vậy, mẫu xe này khác biệt hẳn với những dòng Vespa máy nhỏ, khi hướng đến khách hàng nam tính và có xu hướng thích dịch chuyển đi xa.

Tuy nhiên, theo công bố từ Cục Đăng kiểm, mức tiêu hao nhiên liệu của Vespa GTS Super Tech 300 là 3,44 lít/100km, trong khi dung tích bình xăng xe là 8,5 lít nên quãng đường xe di chuyển khi đổ đầy bình chỉ vào khoảng 247 km.

Vespa GTS Super Tech 300 khác hẳn so với các mẫu GTS khác khi có sẵn một số trang bị mang tính công nghệ như màn hình TFT kích thước 4,3 inch, có thể kết nối điện thoại qua bluetooth và phần mềm Vespa Mia, phanh ABS, kiểm soát lực kéo chủ động (ASR).

Sở hữu kiểu dáng cong cong đặc trưng của thương hiệu Vespa, chiếc GTS Super Tech 300 hiện có giá bán rẻ nhất và mức tiêu hao nhiên liệu thấp nhất trong nhóm xe tay ga phân khối lớn sẽ là một lợi thế khi hướng đến các khách hàng có tài chính không quá thoải mái.