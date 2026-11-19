SUV cỡ B giảm sốc tới 329 triệu đồng, giá niêm yết chưa tới 500 triệu đồng, rẻ hơn cả xe hạng A GĐXH - SUV cỡ B đang có giá thực tế giảm xuống dưới 500 triệu đồng, trong khi mức giảm cao nhất được ghi nhận lên tới 329 triệu đồng.

Hatchback 5 chỗ Toyota đẹp long lanh tinh chỉnh ngoại thất, màn hình 9 inch

Toyota Yaris 2027

Theo Tạp chí công nghệ Techz, UMW Toyota Motor (UMWT) vừa chính thức giới thiệu Toyota Yaris 2027 tại thị trường Malaysia. Ở lần nâng cấp giữa vòng đời này, mẫu hatchback phân khúc B được làm mới đáng kể về thiết kế ngoại thất, đồng thời bổ sung một số trang bị tiện nghi và an toàn nhằm tăng sức cạnh tranh.

Toyota Yaris 2027 tiếp tục được phân phối với hai phiên bản 1.5E và 1.5G, có giá bán lần lượt 90.400 RM và 96.400 RM (tương đương 569 triệu và 607 triệu đồng). Đối thủ của Yaris 2027 sẽ là các phiên bản hatchback của Mazda2, Honda City và Suzuki Swift.

Điểm thay đổi nổi bật nhất trên Toyota Yaris 2027 nằm ở ngoại hình. Sau thời gian dài chờ đợi, phiên bản dành cho thị trường Malaysia cuối cùng cũng được cập nhật thiết kế từng xuất hiện tại Thái Lan từ năm 2023. Phần đầu xe được tái thiết kế theo ngôn ngữ Hammerhead, lấy cảm hứng từ mẫu Toyota Camry thế hệ XV80. Cản trước có kiểu dáng góc cạnh và hầm hố hơn, với các chi tiết tạo hình đan xen ở khu vực trung tâm cùng cấu trúc hình thang nổi khối. Cụm đèn pha LED cũng được thiết kế lại sắc sảo hơn, sử dụng công nghệ projector trên cả hai phiên bản và tích hợp đèn chiếu sáng ban ngày LED. Khu vực đèn sương mù có thêm phần viền mới, góp phần hoàn thiện diện mạo hiện đại cho đầu xe.





Điểm thay đổi nổi bật nhất trên Toyota Yaris 2027 nằm ở ngoại hình.

Ở phía sau, Toyota Yaris 2027 được trang bị cản sau thể thao hơn, kết hợp tấm ốp bảo vệ gầm với chi tiết trang trí giả sợi carbon hoàn thiện dạng mờ và dải đèn LED phía sau. Bộ mâm hợp kim 16 inch cũng được thiết kế mới với các chấu tạo hình bậc thang và chi tiết phay xước. Khách hàng có thể lựa chọn thêm gói phụ kiện Aerokit, bao gồm bộ khuếch tán gió phía trước, ốp sườn hai bên và các chi tiết mở rộng ở phần dưới cản sau. Kết hợp với cánh gió mui phía sau, gói phụ kiện này giúp chiếc hatchback mang phong cách thể thao và năng động hơn.

Toyota Yaris 2027 được trang bị cản sau thể thao hơn

Về vận hành, Toyota Yaris 2027 vẫn sử dụng động cơ xăng hút khí tự nhiên 2NR-FE, dung tích 1.496 cc, 4 xi-lanh thẳng hàng. Động cơ sản sinh công suất tối đa 107 PS tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 140 Nm tại 4.200 vòng/phút, kết hợp hộp số vô cấp CVT với chế độ Shiftmatic mô phỏng 7 cấp số. Cấu hình động cơ và hệ truyền động này được giữ nguyên trên cả hai phiên bản 1.5E và 1.5G.

Bên trong cabin, những thay đổi tập trung chủ yếu vào hệ thống giải trí và một số chi tiết tiện nghi. Toyota Yaris 2027 được trang bị màn hình Display Audio kích thước 9 inch mới, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Phía sau vô-lăng là màn hình hiển thị thông tin đa chức năng Multi-Information Display kích thước 4,2 inch.

Toyota Yaris 2027 vẫn sử dụng động cơ xăng hút khí tự nhiên 2NR-FE

Riêng phiên bản 1.5G được nâng cấp cấu trúc ghế thể thao mới, với phần đệm ghế trước được tối ưu nhằm tăng khả năng nâng đỡ cơ thể khi xe vào cua. Phạm vi điều chỉnh độ cao ghế cũng được mở rộng để cải thiện sự thoải mái. Nội thất phiên bản này sử dụng ghế bọc da nhân tạo màu đen, kết hợp đường chỉ khâu màu xám tạo điểm nhấn.





Các trang bị tiện nghi khác cơ bản được duy trì như trước

Các trang bị tiện nghi khác cơ bản được duy trì như trước. Phiên bản 1.5E sử dụng hệ thống điều hòa chỉnh tay và dàn âm thanh 4 loa, trong khi bản 1.5G có điều hòa tự động và hệ thống âm thanh 6 loa. Xe tiếp tục sở hữu sạc điện thoại không dây và các cổng kết nối USB-C dành cho hành khách phía sau.

Toyota Yaris 2027 được trang bị 7 túi khí cùng các hệ thống hỗ trợ lái như cảnh báo

Về an toàn, Toyota Yaris 2027 được trang bị 7 túi khí cùng các hệ thống hỗ trợ lái như cảnh báo và hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước, cảnh báo chệch làn đường, camera quan sát toàn cảnh 3D, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Một nâng cấp đáng chú ý là phiên bản 1.5E giờ đây cũng được trang bị cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía trước và phía sau, thay vì chỉ có cảm biến phía sau như trước đây. Như vậy, trang bị cảm biến đỗ xe trên hai phiên bản đã được đồng nhất.

Giá hatchback 5 chỗ Toyota Yaris 2027

Thông tin trên Tri thức và Cuộc sống, Toyota Yaris 2027 phiên bản hatchback nâng cấp vừa ra mắt tại thị trường Đông Nam Á (như Malaysia) có giá bán từ 90.400 RM (tương đương khoảng 568 triệu đồng).

Toyota Yaris 2027 tại Malaysia có ba tùy chọn màu sơn đơn sắc gồm đỏ Red Mica Metallic, trắng Platinum White Pearl và bạc Silver Metallic. Ngoài ra, khách hàng có thể lựa chọn hai màu phối hai tông với phần thân xe màu trắng hoặc đỏ kết hợp mui đen.

Một điểm mới đáng chú ý khác là camera hành trình phía trước độ phân giải 4K được trang bị tiêu chuẩn. Camera hành trình phía sau độ phân giải Full HD có thể được lựa chọn thêm dưới dạng trang bị tính phí. Xe cũng được trang bị tiêu chuẩn gói phim cách nhiệt và an ninh Toyota Premium Security & Solar Film.

Với những nâng cấp về thiết kế, tiện nghi và trang bị an toàn, Toyota Yaris 2027 tiếp tục duy trì cấu hình vận hành quen thuộc nhưng có diện mạo hiện đại và thể thao hơn. Mẫu hatchback này được Toyota Malaysia áp dụng chính sách bảo hành 5 năm không giới hạn số km.

Tại Việt Nam, mẫu hatchback Toyota Yaris truyền thống hiện không còn là sản phẩm chủ lực phân phối chính hãng tại Việt Nam (phiên bản hatchback trước đây có giá niêm yết khoảng 668 triệu đồng). Thay vào đó, dòng gầm cao đô thị Toyota Yaris Cross đang được bán chính hãng tại Việt Nam với mức giá niêm yết cập nhật từ tháng 11/2026: Yaris Cross (bản xăng): từ 650 triệu đồng; Yaris Cross Hybrid (HEV): từ 733 triệu đồng (chưa gồm tùy chọn màu trắng ngọc trai hoặc 2 tông màu).

Hatchback hạng A ở Việt Nam giá rẻ đáng mua

Hatchback hạng A giá rẻ nhất Việt Nam ngày càng có nhiều lựa chọn khi ngoài những mẫu xe thuộc phân khúc cỡ nhỏ còn có thêm các dòng ô tô điện cỡ nhỏ, có giá chưa tới 300 triệu đồng.

Hatchback hạng A Kia Morning MT: 349 triệu đồng

Kia Morning MT

Những đợt ưu đãi giá liên tiếp giúp giá bán bản Kia Morning MT tiêu chuẩn số sàn hiện chỉ còn 349 triệu đồng. Đây là mẫu xe máy xăng có giá bán hấp dẫn nhất thị trường ô tô Việt Nam. Kia Morning hiện do THACO AUTO lắp ráp, phân phối. Phiên bản tiêu chuẩn của mẫu xe này chỉ sở hữu tính năng, trang bị cơ bản đáp ứng nhu cầu của những người lần đầu mua xe ô tô hay những cá nhân, doanh nghiệp mua xe chạy dịch vụ taxi, xe công nghệ…

Hatchback hạng A Toyota Wigo MT: 360 triệu đồng

Toyota Wigo

Cùng phân khúc Kia Morning MT, nếu muốn một mẫu xe nhỏ gọn, nhập khẩu nguyên chiếc khách hàng có thể lựa chọn phiên bản Toyota Wigo số sàn (MT) có giá chỉ 360 triệu đồng. Mẫu xe này nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, sở hữu vẻ ngoài mạnh mẽ, thể thao, tuy nhiên tương tự Morning MT, Toyota Wigo MT cũng thiếu nhiều trang bị, tính năng so với bản số tự động. Mẫu xe này vẫn dùng động cơ xăng 1.2 lít có công suất 87 mã lực và mô-men xoắn cực đại 108 Nm, kết hợp với hộp số số sàn 4 cấp.

Hatchback hạng A Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn: 360 - 380 triệu đồng

Hyundai Grand i10 MT

Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn với hai biến thể sedan và hatchback 5 cửa có giá bán chỉ từ 360 - 380 triệu đồng. Hyundai Grand i10 do TC Motor lắp ráp, phân phối tại Việt Nam. Đây là mẫu ô tô cỡ nhỏ giá rẻ bán chạy nhất Việt Nam với 1.570 xe bán ra trong 4 tháng đầu năm 2024. Không chỉ giá bán, sức hút của mẫu xe này còn đến từ kiểu dáng thiết kế, trang bị tính năng. Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn vẫn giữ nguyên động cơ Kappa 1.2 lít có công suất 83 mã lực và mô-men xoắn cực đại 114 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp.