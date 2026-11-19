Xe ga có động cơ siêu mạnh, phanh ABS 2 kênh, TCS





Aveta Nova 250 Ching Hooi Edition

Aveta Motor Malaysia vừa giới thiệu phiên bản đặc biệt Nova 250 Ching Hooi Edition nhân dịp khai trương trung tâm Ching Hooi Biker Aveta Elite Centre tại Seremban, bang Negeri Sembilan.

Điểm nhấn của Aveta Nova 250 Ching Hooi Edition nằm ở diện mạo được cá nhân hóa với bộ tem đồ họa và màu sơn thân xe riêng biệt. Những thay đổi này giúp mẫu maxi-scooter 250cc có phong cách nhận diện khác biệt so với phiên bản tiêu chuẩn, hướng đến nhóm khách hàng yêu thích sự độc đáo và mong muốn sở hữu một mẫu xe có số lượng sản xuất hạn chế.





Điểm nhấn của Aveta Nova 250 Ching Hooi Edition nằm ở diện mạo được cá nhân hóa

Về cấu hình vận hành, Nova 250 Ching Hooi Edition kế thừa nền tảng kỹ thuật của Nova 250 tiêu chuẩn. Xe sử dụng động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng dung dịch, dung tích 244,3cc, tích hợp hệ thống phối khí SOHC 4 van.

Động cơ sử dụng hệ thống phun xăng điện tử Bosch EFI, sản sinh công suất tối đa 25,5 mã lực tại 8.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 23 Nm tại 6.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số tự động vô cấp CVT kết hợp dây đai truyền động.





Nova 250 Ching Hooi Edition kế thừa nền tảng kỹ thuật của Nova 250 tiêu chuẩn.

Cấu hình này hướng đến sự thuận tiện khi di chuyển trong đô thị, đồng thời cung cấp khả năng vận hành phù hợp cho những hành trình đường trường. Người lái không cần thao tác sang số thủ công như trên các dòng xe côn tay.

Ở hệ thống khung gầm, Aveta Nova 250 sử dụng phuộc ống lồng thủy lực phía trước và giảm xóc đôi tích hợp bình dầu phía sau.

Aveta Nova 250 sử dụng phuộc ống lồng thủy lực phía trước và giảm xóc đôi tích hợp bình dầu phía sau.

Xe được trang bị phanh đĩa đơn trên cả hai bánh. Phanh trước sử dụng cùm phanh đối xứng 4 piston, trong khi phanh sau có cùm phanh 2 piston. Đáng chú ý, hệ thống phanh tích hợp ABS hai kênh kết hợp kiểm soát lực kéo TCS, hỗ trợ hạn chế hiện tượng bó cứng bánh khi phanh gấp và trượt bánh sau khi tăng tốc trên bề mặt đường có độ bám thấp.

Nova 250 sử dụng bánh trước kích thước 14 inch với lốp 120/70 và bánh sau 13 inch với lốp 130/70.

Aveta Nova 250 còn sở hữu danh sách trang bị công nghệ khá phong phú trong phân khúc maxi-scooter.

Không chỉ chú trọng khả năng vận hành, Aveta Nova 250 còn sở hữu danh sách trang bị công nghệ khá phong phú trong phân khúc maxi-scooter.

Khu vực điều khiển nổi bật với màn hình màu TFT-LCD kích thước 7 inch, hỗ trợ chức năng phản chiếu màn hình điện thoại thông minh. Xe còn có hệ thống khóa thông minh Keyless, hệ thống giám sát áp suất lốp TPMS, cổng sạc USB-C và camera hành trình tích hợp phía trước.





Khu vực điều khiển nổi bật với màn hình màu TFT-LCD kích thước 7 inch

Hệ thống chiếu sáng sử dụng công nghệ LED, trong khi các nút điều khiển trên tay lái được tích hợp đèn nền, giúp người lái thuận tiện hơn khi thao tác trong điều kiện thiếu sáng.

Đây là những trang bị đáng chú ý đối với một mẫu xe tay ga dung tích 250cc, đặc biệt khi Nova 250 được định hướng phục vụ cả nhu cầu đi lại hằng ngày lẫn những chuyến đi xa.

Aveta Nova 250 có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 1.975 x 780 x 1.243 mm, chiều dài cơ sở 1.360 mm và chiều cao yên 774 mm.

Xe có trọng lượng ướt 165 kg, khoảng sáng gầm 202 mm và khả năng chịu tải tối đa 150 kg. Bình xăng dung tích 12 lít đáp ứng nhu cầu sử dụng hằng ngày cũng như những hành trình dài hơn.

Giá xe ga Aveta Nova 250 có dễ cạnh tranh Honda SH?

Theo Tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam, mẫu xe được giới thiệu trong sự kiện khai trương G Elite Motor - Aveta Elite Centre tại Shah Alam, bang Selangor, với số lượng sản xuất giới hạn chỉ 128 chiếc. So với phiên bản Nova 250 tiêu chuẩn có giá bán lẻ 14.388 Ringgit (91,22 triệu đồng), Nova 250 G Elite Edition đắt hơn 500 Ringgit (3,17 triệu đồng) nhờ phối màu riêng, họa tiết nhận diện đặc biệt và số sê-ri độc nhất trên từng xe.

So với phiên bản tiêu chuẩn, điểm khác biệt được công bố của bản Ching Hooi Edition tập trung vào màu sơn và đồ họa nhận diện riêng, trong khi cấu hình động cơ và các trang bị kỹ thuật cơ bản được kế thừa từ Nova 250.

Với số lượng sản xuất hạn chế, phiên bản này không chỉ hướng đến những khách hàng đang tìm kiếm một mẫu maxi-scooter 250cc có nhiều công nghệ, mà còn nhắm đến những người yêu thích các phiên bản xe mang dấu ấn riêng.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.

Honda Genio 2027 như một lựa chọn xe ga 110cc tiết kiệm nhiên liệu, có khả năng cạnh tranh với Honda Vision ở phân khúc phổ thông nếu được phân phối tại Việt Nam. Mức tiêu hao nhiên liệu công bố 59,1 km/lít cùng giá quy đổi khoảng 29,6–31,3 triệu đồng tại Indonesia là hai điểm đáng chú ý để thu hút người mua. Tuy nhiên, lợi thế này cần đặt cạnh các mẫu xe đang bán trong nước như Honda Vision, Yamaha Janus và Suzuki Address để thấy rõ tương quan về giá, trang bị và chi phí sử dụng.

Điểm cần lưu ý là Genio hiện mới được giới thiệu tại Indonesia, chưa có giá bán chính thức tại Việt Nam nên không thể xem mức giá quy đổi là giá cạnh tranh trong nước. Một mẫu xe tiết kiệm xăng có thể tạo sức ép cạnh tranh, nhưng cơ hội tại Việt Nam phụ thuộc vào giá bán thực tế và khả năng đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng.