Rong kinh có phải dấu hiệu mắc u xơ tử cung?
U xơ tử cung là những khối u lành tính phát triển trong thành tử cung làm biến dạng lòng tử cung và ngăn cản cơ chế cầm máu tự nhiên của cơ thể. Rong kinh là một trong những dấu hiệu phổ biến nhất cảnh báo bệnh lý này.
1. Tại sao u xơ tử cung lại gây rong kinh?
U xơ tử cung là các khối u lành tính phát triển từ cơ tử cung. Khi các khối u này xuất hiện (đặc biệt là u xơ nằm dưới niêm mạc hoặc u xơ kích thước lớn nằm trong cơ tử cung), chúng sẽ gây ra những biến đổi cơ học và sinh lý:
Làm tăng diện tích niêm mạc tử cung: Khối u đẩy phồng lòng tử cung khiến diện tích nội mạc bong tróc trong mỗi chu kỳ kinh nguyệt nhiều hơn bình thường dẫn đến lượng máu kinh ra ồ ạt (cường kinh).
Cản trở sự co hồi của tử cung: Sự xuất hiện của khối u xơ giống như một "vật cản" làm cơ tử cung co bóp không đều hoặc yếu đi khiến máu kinh chảy kéo dài ( rong kinh ).
Gây tăng sinh mạch máu: Các khối u xơ thường kích thích cơ thể hình thành nhiều mạch máu mới để nuôi nuôi u, vô tình làm tăng lượng máu đổ về tử cung và dễ gây xuất huyết âm đạo kéo dài.
2. Rong kinh kéo dài có thể gây biến chứng thiếu máu nghiêm trọng
U xơ tử cung có thể gây thiếu máu nghiêm trọng do chảy máu nhiều. Nhiều trường hợp máu kinh ra nhiều kéo dài dẫn đến mệt mỏi và thiếu máu nặng. Đây là một trong những biến chứng thường gặp nhất của u xơ tử cung.
Theo BSCKII. Phạm Hải Đăng, Khoa Phụ Ngoại A5, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, u xơ tử cung có thể phát triển thành một khối hoặc nhiều khối với các kích cỡ. Khối u nhỏ sẽ không gây ra triệu chứng nhưng khối u lớn có thể gây rối loạn kinh nguyệt dẫn đến mất máu.
Đặc biệt là u xơ dưới niêm mạc (dưới lớp lót bên trong tử cung) làm tăng diện tích chảy máu và cản trở tử cung co bóp cầm máu. Điều này dẫn đến chu kỳ kinh nguyệt kéo dài và lượng máu ra rất nhiều.
Tình trạng thiếu máu khiến bệnh nhân luôn cảm thấy mệt mỏi, xanh xao, chóng mặt... Trên thực tế có bệnh nhân đã chủ quan không đi khám cho đến khi xuất hiện tình trạng băng huyết, khó thở và mất máu nhiều phải cấp cứu...
3. Các dấu hiệu khác đi kèm rong kinh gợi ý u xơ tử cung
Bên cạnh tình trạng rong kinh, cường kinh còn có các dấu hiệu khác đi kèm gợi ý u xơ tử cung, có thể bao gồm:
- Đau vùng chậu và đau thắt lưng: cơn đau có thể dữ dội hoặc có cảm giác tương tự như cơn đau bụng kinh, đôi khi trầm trọng hơn.
- Khí hư ra nhiều.
- Đi tiểu liên tục, táo bón do khối u xơ phát triển lớn gây áp lực lên các cơ quan lân cận như bàng quang, trực tràng...
- Đau khi quan hệ tình dục.
- Chảy máu sau khi quan hệ tình dục.
- Khó mang thai/ vô sinh : đặc biệt là u xơ dưới niêm mạc hoặc u xơ kích thước lớn làm biến dạng buồng tử cung, ngăn cản trứng đã thụ tinh làm tổ.
Các chuyên gia y tế khuyến cáo, khi có những dấu hiệu này chị em nên đến cơ sở y tế chuyên khoa để khám và điều trị kịp thời, tránh các biến chứng nguy hiểm đến sức khỏe. Đối với những khối u xơ tử cung kích thước nhỏ chưa có triệu chứng có thể không cần can thiệp điều trị, chỉ cần theo dõi định kỳ. Với những khối u có kích thước lớn gây các biến chứng chèn ép, mất máu hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản cần được điều trị.
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