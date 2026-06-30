Người phụ nữ 46 tuổi phát hiện mắc ung thư cổ tử cung từ dấu hiệu rất nhỏ, dễ bị bỏ qua
GĐXH - Theo các bác sĩ, ung thư cổ tử cung là bệnh có thể chữa khỏi nếu được phát hiện sớm và điều trị ở giai đoạn đầu.
Thông tin từ Bệnh viện K cho biết, các bác sĩ tại đây vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi robot cho người bệnh mắc ung thư cổ tử cung giai đoạn sớm. Điều đặc biệt là bệnh nhân hồi phục nhanh sau mổ chưa đầy 24h với tâm lý nhẹ nhàng, lạc quan.
Phát hiện ung thư cổ tử cung sớm từ dấu hiệu rất nhỏ
Người bệnh nữ, 46 tuổi, đến Bệnh viện K khám vì xuất hiện tình trạng ra máu âm đạo số lượng ít ngoài kỳ kinh. Qua thăm khám và thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ phát hiện tổn thương khu trú tại cổ tử cung có kích thước khoảng 10 mm. Kết quả sinh thiết xác định là ung thư biểu mô vảy xâm nhập, giai đoạn IB1.
Sau khi được hội chẩn kỹ lưỡng, các bác sĩ của Khoa Ngoại Phụ khoa đã quyết định lựa chọn phương pháp phẫu thuật nội soi robot cắt tử cung triệt căn nhằm đảm bảo nguyên tắc điều trị ung thư đồng thời giúp người bệnh phục hồi nhanh hơn sau phẫu thuật.
Ngày 22/6, ca phẫu thuật diễn ra thành công. TS.BS Lê Trí Chinh – Trưởng khoa Ngoại Phụ khoa chia sẻ: "Phẫu thuật nội soi robot trong điều trị ung thư cổ tử cung mang lại nhiều lợi ích vượt trội so với phẫu thuật mở hay nội soi thông thường.
Phẫu thuật robot cho phép chúng tôi quan sát hình ảnh 3D phóng đại, thao tác linh hoạt và chính xác đến từng milimet, giúp bảo tồn tối đa các cấu trúc lành, đặc biệt là các dây thần kinh chi phối chức năng bàng quang và sinh dục, giảm thiểu biến chứng sau mổ, người bệnh ít đau và hồi phục nhanh chóng. Vì vậy người bệnh phục hồi tốt sau mổ, cảm giác trải qua ca phẫu thuật khá nhẹ nhàng, tinh thần lạc quan, tích cực".
Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định, giảm đau tối thiểu và được xuất viện.
Chủ động tầm soát ung thư cổ tử cung
Theo các bác sĩ Bệnh viện K, ung thư cổ tử cung là bệnh có thể chữa khỏi nếu được phát hiện sớm và điều trị ở giai đoạn đầu. Việc phát hiện sớm ung thư cổ tử cung là rất cần thiết cho điều trị căn bệnh này, đem lại hiệu quả điều trị và chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân.
Tuy nhiên, trên thực tế, phần lớn chị em lại thường nhập viện khi bệnh đã ở giai đoạn muộn, gây khó khăn trong việc điều trị cũng như dễ để lại nhiều biến chứng, thậm chí gây tử vong.
Một số dấu hiệu cảnh báo ung thư cổ tử cung như:
- Ra máu âm đạo bất thường.
- Ra máu âm đạo sau quan hệ tình dục.
- Ra khí hư âm đạo màu vàng, có mùi khó chịu hoặc khí hư có nhầy máu.
- Đau tức vùng bụng dưới, tiểu nhiều lần, khó chịu khi đi tiểu.
- Đi tiểu, đi ngoài ra máu khi ung thư xâm lấn bàng quang, trực tràng.
- Kinh nguyệt kéo dài, không đều.
- Mệt mỏi và sút cân không rõ nguyên nhân.
Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo, chị em phụ nữ nên đi khám phụ khoa định kỳ và làm xét nghiệm sàng lọc ung thư cổ tử cung theo chỉ định của bác sĩ. Khi có dấu hiệu nghi ngờ bệnh, cần đến các cơ sở y tế chuyên khoa để thăm khám ngay.
Với những trẻ em gái, nên tiêm phòng vaccine phòng HPV; thực hiện quan hệ tình dục an toàn và sàng lọc sớm khi có các triệu chứng bệnh. Đây là cách phòng tránh và điều trị thành công bệnh ung thư cổ tử cung một cách hiệu quả nhất.
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