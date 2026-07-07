Trữ đông trứng: Ai nên thực hiện và thời điểm nào phù hợp?
GĐXH - Phát hiện dự trữ buồng trứng thấp hơn ngưỡng bình thường khi tầm soát sức khỏe sinh sản, chị Hằng (28 tuổi) quyết định trữ đông trứng để chủ động bảo tồn khả năng sinh sản.
Bất ngờ phát hiện dự trữ buồng trứng thấp dù không có dấu hiệu bất thường
Chị Hằng cho biết bản thân chưa từng nghĩ mình thuộc nhóm có nguy cơ hiếm muộn. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra cho thấy chỉ số dự trữ buồng trứng (AMH) của chị chỉ đạt 1,7 ng/mL, thấp hơn mức bình thường từ 2,0 đến 6,8 ng/mL.
Theo PGS.TS.BS Lê Hoàng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, dự trữ buồng trứng thấp không đồng nghĩa với việc không thể mang thai, song khả năng sinh sản tự nhiên có thể giảm nhanh hơn trong vài năm tới.
Không giống nam giới có khả năng sản sinh tinh trùng liên tục, phụ nữ chỉ có số lượng trứng hữu hạn. Số lượng và chất lượng trứng suy giảm dần theo thời gian, đặc biệt rõ sau tuổi 30 và nhanh hơn sau tuổi 35. Quá trình này diễn ra âm thầm, không có dấu hiệu cảnh báo rõ ràng.
Nhiều phụ nữ chỉ phát hiện dự trữ buồng trứng đã giảm hoặc khả năng mang thai tự nhiên không còn như kỳ vọng khi bắt đầu lên kế hoạch sinh con. Với chị Hằng, quyết định trữ đông trứng không xuất phát từ bệnh lý cấp tính mà giống như một cách mua “bảo hiểm” sinh sản cho bản thân trước tuổi 35.
Ngày càng nhiều phụ nữ lựa chọn trữ đông trứng để bảo tồn khả năng sinh sản
PGS Lê Hoàng cho biết tại IVF Tâm Anh, những trường hợp như chị Hằng không hiếm gặp. Nhiều phụ nữ độc thân lựa chọn trữ đông trứng như một cách chủ động bảo vệ quyền làm mẹ, thay vì chờ đến khi gặp khó khăn mới tìm cách điều trị hiếm muộn.
Điểm chung của nhóm này là đều đang phải cân bằng giữa một bên là sự nghiệp, lựa chọn cá nhân và một bên là áp lực về độ tuổi sinh sản tối ưu.
Trữ đông trứng được xem là giải pháp y học giúp bảo toàn tiềm năng sinh sản của người phụ nữ trước áp lực của tuổi tác. Chị Hằng được kích thích buồng trứng nhằm phát triển nhiều nang noãn trưởng thành tối ưu. Sau hai chu kỳ, chị thu được 18 trứng và được lưu trữ bằng công nghệ thủy tinh hóa ở nhiệt độ -196°C trong nitơ lỏng.
Ở trạng thái ngưng kết này, trứng có thể duy trì chất lượng suốt nhiều năm cho đến khi được rã đông để thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).
Trữ đông trứng càng sớm, cơ hội thành công càng cao
Theo bác sĩ Lê Hoàng, hiệu quả của việc trữ đông trứng phụ thuộc rất lớn vào độ tuổi thực hiện.
Trữ trứng ở độ tuổi càng trẻ, đặc biệt trước 35 tuổi, chất lượng trứng càng tốt và cơ hội thành công khi sử dụng càng cao. Ngược lại, nếu thực hiện muộn, số lượng trứng thu được có thể ít hơn, chất lượng giảm, ảnh hưởng đến tỷ lệ tạo phôi và khả năng mang thai sau này.
Chuyên gia hỗ trợ sinh sản khuyến cáo phụ nữ không nên đợi đến khi ngoài 35-40 tuổi mới nghĩ đến việc bảo tồn khả năng sinh sản. Nếu chưa có kế hoạch sinh con trong vài năm tới, đặc biệt có các yếu tố nguy cơ suy giảm chức năng buồng trứng, nên khám chuyên khoa để kiểm tra AMH và siêu âm đánh giá buồng trứng.
Việc chủ động bảo tồn trứng khi chất lượng còn tốt giúp gia tăng cơ hội có con khỏe mạnh trong tương lai, đồng thời giảm áp lực do tuổi sinh sản tăng lên.
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